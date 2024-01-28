Таджикистан сыграет на своем поле с ОАЭ в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка Азии. Матч пройдет 28 января, начало — в 19:00 мск. Таджикистан — ОАЭ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Таджикистан

Эта команда в своей группе заняла 2 место. Таджики набрали 4 очка, однако забить сумели всего лишь 2 мяча.

Зато в обороне у таджиков полный порядок. В трех матчах группового этапа она дала результативный сбой всего 2 раза.

Коэффициенты матча Таджикистан — ОАЭ 1X2Новым игрокам 4.803.351.90Бонус$9500

В своем предыдущем поединке команда добыла важнейшую викторию. Таджикистан переиграл сборную Ливана (2:1).

Все прогнозы на футбол

Матчи с ОАЭ даются команде откровенно сложно. Из двух поединков в активе таджиков ничья при одной коллизии.

В этой встрече Таджикистан уж точно не собирается сдаваться на милость оппоненту. Надежная оборона очень поможет номинальным хозяевам.

ОАЭ

В своей группе эта команда финишировала на 2 позиции. Причем сборная ОАЭ забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Команда в группе переиграла Гонконг со счетом 3:1. Затем была ничья со сборной Палестины (1:1).

Свой последний поединок команда провела неудачно. ОАЭ дали бой сильным иранцам, однако уступили в итоге (1:2).

Довольно приличная атака явно поможет команде в этой встрече. Тем паче, класс сборной выше, чем у таджиков.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Вот только надежность их тылов оставляет желать лучшего.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ОАЭ предлагают — 1.86.

На викторию Таджикистана дают — 4.55, ничья оценена — в 3.38.

Обе команды явно постараются сыграть на своих лучших качествах, и уж точно не будут отсиживаться в тылах .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.44.