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    Таджикистан — ОАЭ. Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, Кубок Азии, 28 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Таджикистан — ОАЭ
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    Сборная ОАЭ
    Таджикистан сыграет на своем поле с ОАЭ в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка Азии. Матч пройдет 28 января, начало — в 19:00 мск. Таджикистан — ОАЭ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. 1/8 финала 28 Января 2024 года
    Таджикистан
  • Душанбе
    •  Таджикистан 19:00 ОАЭ ОАЭ
  • Абу-Даби
    •

    Таджикистан

    Эта команда в своей группе заняла 2 место. Таджики набрали 4 очка, однако забить сумели всего лишь 2 мяча.

    Зато в обороне у таджиков полный порядок. В трех матчах группового этапа она дала результативный сбой всего 2 раза.

    Коэффициенты матча Таджикистан — ОАЭ

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    В своем предыдущем поединке команда добыла важнейшую викторию. Таджикистан переиграл сборную Ливана (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с ОАЭ даются команде откровенно сложно. Из двух поединков в активе таджиков ничья при одной коллизии.

    В этой встрече Таджикистан уж точно не собирается сдаваться на милость оппоненту. Надежная оборона очень поможет номинальным хозяевам.

    ОАЭ

    В своей группе эта команда финишировала на 2 позиции. Причем сборная ОАЭ забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Команда в группе переиграла Гонконг со счетом 3:1. Затем была ничья со сборной Палестины (1:1).

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. ОАЭ дали бой сильным иранцам, однако уступили в итоге (1:2).

    Довольно приличная атака явно поможет команде в этой встрече. Тем паче, класс сборной выше, чем у таджиков.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Вот только надежность их тылов оставляет желать лучшего.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ОАЭ предлагают — 1.86.

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    На викторию Таджикистана дают — 4.55, ничья оценена — в 3.38.

    Обе команды явно постараются сыграть на своих лучших качествах, и уж точно не будут отсиживаться в тылах.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.44.

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    Таджикистан — ОАЭ: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 28.01.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на голевой бартер!
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