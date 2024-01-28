Таджикистан
Эта команда в своей группе заняла 2 место. Таджики набрали 4 очка, однако забить сумели всего лишь 2 мяча.
Зато в обороне у таджиков полный порядок. В трех матчах группового этапа она дала результативный сбой всего 2 раза.
Коэффициенты матча Таджикистан — ОАЭ
В своем предыдущем поединке команда добыла важнейшую викторию. Таджикистан переиграл сборную Ливана (2:1).
Матчи с ОАЭ даются команде откровенно сложно. Из двух поединков в активе таджиков ничья при одной коллизии.
В этой встрече Таджикистан уж точно не собирается сдаваться на милость оппоненту. Надежная оборона очень поможет номинальным хозяевам.
ОАЭ
В своей группе эта команда финишировала на 2 позиции. Причем сборная ОАЭ забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Команда в группе переиграла Гонконг со счетом 3:1. Затем была ничья со сборной Палестины (1:1).
Свой последний поединок команда провела неудачно. ОАЭ дали бой сильным иранцам, однако уступили в итоге (1:2).
Довольно приличная атака явно поможет команде в этой встрече. Тем паче, класс сборной выше, чем у таджиков.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Вот только надежность их тылов оставляет желать лучшего.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ОАЭ предлагают — 1.86.
На викторию Таджикистана дают — 4.55, ничья оценена — в 3.38.
Обе команды явно постараются сыграть на своих лучших качествах, и уж
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.44.