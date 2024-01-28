В воскресенье, 28 января, в 19-м туре французской Лиги 1 «Реймс» на своем поле сыграет против «Нанта». Начало поединка запланировано на 17:00 по мск. «Реймс» — «Нант»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Реймс»

С 29 зачетными пунктами «Реймс» на данный момент находится на шестой еврокубковой позиции в турнирной таблице Лиги 1. Однако ближайший преследователь отстает всего на балл.

«Красно-белые» выиграли свои два последних матча чемпионата. Сперва в этом отрезке они на своем поле переиграли «Гавр» 1:0, а затем довольно-таки неожиданно на выезде одолели «Монако» 3:1.

Коэффициенты матча Реймс — Нант 1X2Новым игрокам 1.853.804.40Бонус$9500

Перед этим же они проиграли четыре игры первенства из пяти при одном выигрыше. В преддверии же данной встречи коллектив был выбит из Кубка Франции третьелиговым «Сошо» по пенальти.

Календарь и таблица Лиги 1

На своей территории в текущем чемпионате страны «Реймс» еще не играл вничью. У него пять викторий и три проигрышных результата.

«Нант»

«Нант» с 18 набранными баллами разместился в нижней части турнирной таблицы Лиги 1. Причем красную зону он обходит всего лишь на два очка.

«Канарейки» проиграли четыре последние игры чемпионата, забив за это время лишь два гола при семи пропущенных. В прошлом туре они уступили дома аутсайдеру «Клермону» 1:2.

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Накануне этого же поединка они потерпели еще фиаско и в Кубке Франции, проиграв на своем поле со счетом 0:1 «Лавалю» из второго дивизиона. Всего же в отрезке шести игр во всех турнирах у команды пять проигрышей и одна победа.

В гостях в текущем розыгрыше Лиги 1 «Нант» проиграл в шести поединках из восьми проведенных и еще два матча он смог выиграть.

Отметим, что «Реймс» выиграл у «Нанта» в последних трех очных противостояниях. Причем все с сухим счетом.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реймса» предлагают — 1.89.

На викторию «Нанта» дают — 4.40, ничья оценена — в 3.88.

В этом поединке прогнозируем, что «Нант» сможет прервать сухую серию в играх против «Реймса» и забьет ему. В общем, ставим на обе забьют.

И также еще рискнем поставить на то, что «канарейки» смогут не проиграть в этом поединке.