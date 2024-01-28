ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стивен ДжеррардХаби Алонсо, Моуринью или Джеррард: Кто заменит Юргена Клоппа? Юрген КлоппКлопп покинет «Ливерпуль»: шесть ключевых вопросов о будущем клуба и тренера Ронда Роуза и Аманда Нунес5 девушек UFC, чья карьера разрушилась после проигрыша в бою за пояс
  • 01:00
    • «Манчестер Сити» вырвал победу у «Тоттенхэма» в матче Кубка Англии
  • 00:39
    • «Челси» и «Астон Вилла» не выявили победителя и проведут переигровку
  • 21:45
    • В армейском дерби победа снова осталась за СКА
  • 14:08
    • Клопп покинет «Ливерпуль» по окончанию нынешнего сезона
    Все новости спорта

    Сможет ли «Жирона» выиграть на поле «Сельты»?

    «Сельта» — «Жирона». Ставка (к. 2.40) и прогноз на чемпионат Испании 28 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Жирону Прогнозы на Сельту Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Жирона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Довбик
    «Жирона» сыграет на выезде против «Сельты» в рамках 22-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 28 января, начало — в 16:00 мск. «Сельта» — «Жирона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 28 Января 2024 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 16:00 Жирона Жирона
  • Испания. Кубок Дель Рей
    •

    «Сельта»

    «Сельта» занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав в 21 матче всего лишь 17 очков.

    Несмотря на плачевное положение, Рафаэль Бенитес по-прежнему находится у руля, но очевидно, что ближайшие несколько недель будут для него ключевыми.

    Коэффициенты матча Сельта — Жирона

    1X2Новым игрокам
  • 3.003.452.45Бонус$9500
    •

    Во вторник «Сельта» завершила выступление в Кубке Испании, проиграв на своем поле «Реал Сосьедаду» (1:2).

    Интересно, что у «Сельты» лишь три поражения в десяти предыдущих матчах в рамках чемпионата.

    Но при этом в текущей кампании клуб из Виго до сих пор одержал только три победы.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    И еще один грустный факт: команда, в которой когда-то зажигал Александр Мостовой, забила лишь восемь мячей в 11-ти матчах на своем поле.

    «Жирона»

    «Жирона» по-прежнему находится на вершине таблицы, имея в своем активе 52 очка. Правда, отрыв от «Реала» составляет лишь одно очко и у конкурента есть еще игра в запасе.

    Но «Жирона» в любом случае впечатляет, причем не только результатами, но и игрой.

    На этой неделе каталонский клуб, как и «Сельта», вылетел из Кубка Испании. Команда Мичела проиграла на выезде «Мальорке». Но во время игры было ощущение, что она планирует полностью сконцентрироваться на борьбе за титул в Ла Лиге.

  • Ла Лига. Как «Жирона» удержалась на троне
  • Итоги 21-го тура чемпионата Испании по футболу
  • 24/01/2024

    • У «Жироны» просто сумасшедшие цифры в чемпионате. Беспроигрышная серия составляет уже 13 матчей, в которых сенсационный лидер одержал 10 побед.

    И да, в этом сезоне «Жирона» еще ни разу не проигрывала на выезде в рамках Ла Лиги.

    Прогноз и ставка

    На «Сельту» в этом матче можно поставить за 3.00, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Жироны» — за 2.40.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В первом круге команда Мичела с трудом выиграла у «Сельты» — 1:0. Скорее всего, предстоящая игра тоже станет серьезной проверкой для каталонцев, но благодаря мощному нападение они, скорее всего, наберут три очка в Виго.

    Ставка — победа «Жироны» за 2.40.

    Если что, «Жирона» забила уже 52 мяча. Меньше даже у «Реала» и «Барселоны».

    Ещё прогнозы на спорт
    2.22
  • Прогноз на матч Бразилия (до 23 лет) — Колумбия (до 23 лет)
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шарлотт — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Индиана — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атланта — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  3.06
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Питтсбург — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Торонто — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Милуоки — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Мемфис — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Колорадо — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Сиэтл — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Чжэн — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сельта» — «Жирона»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 28.01.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Жирона» выиграть на поле «Сельты»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры