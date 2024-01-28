«Сельта»
«Сельта» занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав в 21 матче всего лишь 17 очков.
Несмотря на плачевное положение, Рафаэль Бенитес по-прежнему находится у руля, но очевидно, что ближайшие несколько недель будут для него ключевыми.
Коэффициенты матча Сельта — Жирона
Во вторник «Сельта» завершила выступление в Кубке Испании, проиграв на своем поле «Реал Сосьедаду» (1:2).
Интересно, что у «Сельты» лишь три поражения в десяти предыдущих матчах в рамках чемпионата.
Но при этом в текущей кампании клуб из Виго до сих пор одержал только три победы.
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И еще один
«Жирона»
«Жирона» по-прежнему находится на вершине таблицы, имея в своем активе 52 очка. Правда, отрыв от «Реала» составляет лишь одно очко и у конкурента есть еще игра в запасе.
Но «Жирона» в любом случае впечатляет, причем не только результатами, но и игрой.
На этой неделе каталонский клуб, как и «Сельта», вылетел из Кубка Испании. Команда Мичела проиграла на выезде «Мальорке». Но во время игры было ощущение, что она планирует полностью сконцентрироваться на борьбе за титул в Ла Лиге.
У «Жироны» просто
И да, в этом сезоне «Жирона» еще ни разу не проигрывала на выезде в рамках Ла Лиги.
Прогноз и ставка
На «Сельту» в этом матче можно поставить за 3.00, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Жироны» — за 2.40.
В первом круге команда Мичела с трудом выиграла у «Сельты» — 1:0. Скорее всего, предстоящая игра тоже станет серьезной проверкой для каталонцев, но благодаря мощному нападение они, скорее всего, наберут три очка в Виго.
Ставка — победа «Жироны» за 2.40.
Если что, «Жирона» забила уже 52 мяча. Меньше даже у «Реала» и «Барселоны».