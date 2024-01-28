«Жирона» сыграет на выезде против «Сельты» в рамках 22-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 28 января, начало — в 16:00 мск. «Сельта» — «Жирона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сельта»

«Сельта» занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав в 21 матче всего лишь 17 очков.

Несмотря на плачевное положение, Рафаэль Бенитес по-прежнему находится у руля, но очевидно, что ближайшие несколько недель будут для него ключевыми.

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Во вторник «Сельта» завершила выступление в Кубке Испании, проиграв на своем поле «Реал Сосьедаду» (1:2).

Интересно, что у «Сельты» лишь три поражения в десяти предыдущих матчах в рамках чемпионата.

Но при этом в текущей кампании клуб из Виго до сих пор одержал только три победы.

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И еще один грустный факт: команда, в которой когда-то зажигал Александр Мостовой, забила лишь восемь мячей в 11-ти матчах на своем поле.

«Жирона»

«Жирона» по-прежнему находится на вершине таблицы, имея в своем активе 52 очка. Правда, отрыв от «Реала» составляет лишь одно очко и у конкурента есть еще игра в запасе.

Но «Жирона» в любом случае впечатляет, причем не только результатами, но и игрой.

На этой неделе каталонский клуб, как и «Сельта», вылетел из Кубка Испании. Команда Мичела проиграла на выезде «Мальорке». Но во время игры было ощущение, что она планирует полностью сконцентрироваться на борьбе за титул в Ла Лиге.

У «Жироны» просто сумасшедшие цифры в чемпионате. Беспроигрышная серия составляет уже 13 матчей, в которых сенсационный лидер одержал 10 побед.

И да, в этом сезоне «Жирона» еще ни разу не проигрывала на выезде в рамках Ла Лиги.

Прогноз и ставка

На «Сельту» в этом матче можно поставить за 3.00, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Жироны» — за 2.40.

В первом круге команда Мичела с трудом выиграла у «Сельты» — 1:0. Скорее всего, предстоящая игра тоже станет серьезной проверкой для каталонцев, но благодаря мощному нападение они, скорее всего, наберут три очка в Виго.

Ставка — победа «Жироны» за 2.40.

Если что, «Жирона» забила уже 52 мяча. Меньше даже у «Реала» и «Барселоны».