«Вердер»
«Вердер» по итогам 18 проведенных туров разместился на 13 позиции в турнирной таблице Бундеслиги, имея на счету 20 баллов. От опасной зоны клуб оторвался на девять пунктов.
Коллектив из Бремена в прошлом туре стал автором громкой сенсации, обыграв в Мюнхене саму «Баварию» со счетом 1:0. И этим результатом он продлил свою беспроигрышную серию до пять встреч.
Коэффициенты матча Вердер — Фрайбург
В этот удачный для себя период «музыканты» смогли отпраздновать две виктории без пропущенных мячей и три поединка еще они свели результативными мировыми исходами.
Календарь и таблица Бундеслиги
На «Везерштадион» в этом чемпионате Германии «Вердер» выиграл четыре поединка из девяти проведенных, дважды еще сыграл вничью и потерпел три фиаско.
«Фрайбург»
«Фрайбург» с 28 набранными очками делит с «Айнтрахтом» шестую еврокубковую строку, но уступает ему по разнице мячей. От пятой позиции отставание составляет пять пунктов.
«Бразильцы» в рамках чемпионата страны проиграли только один поединок из семи минувших. И эта неудача случилась с ними в последней игре прошлого года, когда они уступили в гостях 2:3 «Хайденхайму».
А после перерыва команда успела провести два поединка, в которых сперва на своем поле поделила очки с берлинским «Унионом» 0:0, а затем обыграла «Хоффенхайм» 3:2 дома.
Вне родных стен в текущем розыгрыше Бундеслиги «Фрайбург» потерпел пять фиаско за девять игр, три встречи он смог выиграть и один матч завершил миром.
«Фрайбург» выиграл у «Вередера» в трех последних очных противостояниях, в том числе и в первом круге этого чемпионата на своем поле — 1:0.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вердера» предлагают — 2.51.
На викторию «Фрайбурга» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.72.
В данном противостоянии прогнозируем верховой исход, ведь в последнем своем отрезке эти команды зачастую выдавали довольно-таки голевые поединки.
И также ставим в этом матче на мировой исход.