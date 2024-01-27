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    «Вердер» — «Фрайбург». Прогноз и ставка (к. 1.82) на футбол 27 января 2024 года

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    «Вердер»
    27 января в Бремене на «Везерштадионе» пройдет поединок 19 тура немецкой Бундеслиги, в котором «Вердер» сыграет против «Фрайбурга». Начало — в 17:30 по мск. «Вердер» — «Фрайбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Января 2024 года
    Вердер
  • Бремен
    •  Вердер 17:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
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    «Вердер»

    «Вердер» по итогам 18 проведенных туров разместился на 13 позиции в турнирной таблице Бундеслиги, имея на счету 20 баллов. От опасной зоны клуб оторвался на девять пунктов.

    Коллектив из Бремена в прошлом туре стал автором громкой сенсации, обыграв в Мюнхене саму «Баварию» со счетом 1:0. И этим результатом он продлил свою беспроигрышную серию до пять встреч.

    Коэффициенты матча Вердер — Фрайбург

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    В этот удачный для себя период «музыканты» смогли отпраздновать две виктории без пропущенных мячей и три поединка еще они свели результативными мировыми исходами.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    На «Везерштадион» в этом чемпионате Германии «Вердер» выиграл четыре поединка из девяти проведенных, дважды еще сыграл вничью и потерпел три фиаско.

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» с 28 набранными очками делит с «Айнтрахтом» шестую еврокубковую строку, но уступает ему по разнице мячей. От пятой позиции отставание составляет пять пунктов.

    «Бразильцы» в рамках чемпионата страны проиграли только один поединок из семи минувших. И эта неудача случилась с ними в последней игре прошлого года, когда они уступили в гостях 2:3 «Хайденхайму».

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    А после перерыва команда успела провести два поединка, в которых сперва на своем поле поделила очки с берлинским «Унионом» 0:0, а затем обыграла «Хоффенхайм» 3:2 дома.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Бундеслиги «Фрайбург» потерпел пять фиаско за девять игр, три встречи он смог выиграть и один матч завершил миром.

    «Фрайбург» выиграл у «Вередера» в трех последних очных противостояниях, в том числе и в первом круге этого чемпионата на своем поле — 1:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вердера» предлагают — 2.51.

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    На викторию «Фрайбурга» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.72.

    В данном противостоянии прогнозируем верховой исход, ведь в последнем своем отрезке эти команды зачастую выдавали довольно-таки голевые поединки.

    И также ставим в этом матче на мировой исход.

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    «Вердер» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 27.01.2024. Прогнозы на футбол. Зрителей на «Везерштадионе» порадуют голами?
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