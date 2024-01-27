27 января в Бремене на «Везерштадионе» пройдет поединок 19 тура немецкой Бундеслиги, в котором «Вердер» сыграет против «Фрайбурга». Начало — в 17:30 по мск. «Вердер» — «Фрайбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Вердер»

«Вердер» по итогам 18 проведенных туров разместился на 13 позиции в турнирной таблице Бундеслиги, имея на счету 20 баллов. От опасной зоны клуб оторвался на девять пунктов.

Коллектив из Бремена в прошлом туре стал автором громкой сенсации, обыграв в Мюнхене саму «Баварию» со счетом 1:0. И этим результатом он продлил свою беспроигрышную серию до пять встреч.

Коэффициенты матча Вердер — Фрайбург 1X2Новым игрокам 2.453.552.90Бонус$9500

В этот удачный для себя период «музыканты» смогли отпраздновать две виктории без пропущенных мячей и три поединка еще они свели результативными мировыми исходами.

Календарь и таблица Бундеслиги

На «Везерштадион» в этом чемпионате Германии «Вердер» выиграл четыре поединка из девяти проведенных, дважды еще сыграл вничью и потерпел три фиаско.

«Фрайбург»

«Фрайбург» с 28 набранными очками делит с «Айнтрахтом» шестую еврокубковую строку, но уступает ему по разнице мячей. От пятой позиции отставание составляет пять пунктов.

«Бразильцы» в рамках чемпионата страны проиграли только один поединок из семи минувших. И эта неудача случилась с ними в последней игре прошлого года, когда они уступили в гостях 2:3 «Хайденхайму».

Все прогнозы на футбол

А после перерыва команда успела провести два поединка, в которых сперва на своем поле поделила очки с берлинским «Унионом» 0:0, а затем обыграла «Хоффенхайм» 3:2 дома.

Вне родных стен в текущем розыгрыше Бундеслиги «Фрайбург» потерпел пять фиаско за девять игр, три встречи он смог выиграть и один матч завершил миром.

«Фрайбург» выиграл у «Вередера» в трех последних очных противостояниях, в том числе и в первом круге этого чемпионата на своем поле — 1:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вердера» предлагают — 2.51.

На викторию «Фрайбурга» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.72.

В данном противостоянии прогнозируем верховой исход, ведь в последнем своем отрезке эти команды зачастую выдавали довольно-таки голевые поединки.

И также ставим в этом матче на мировой исход.