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    Очередной прокол «Витесса»?

    «ПЕК Зволле» — «Витесс». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Эредивизия, 26 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «ПЕК Зволле» — «Витесс»
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    «ПЕК Зволле» сыграет на своем поле с «Витессом» в рамках 19-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 26 января, начало — в 22:00 мск. «ПЕК Зволле» — «Витесс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 26 Января 2024 года
    ПЕК Зволле
  • Зволле
    •  ПЕК Зволле 22:00 Витесс Витесс
  • Арнем
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    «ПЕК Зволле»

    Эта команда текущий сезон проводит весьма неплохо. «ПЕК Зволле» находится на приличном для себя 10 месте турнирной таблицы.

    Более того, скромный клуб способен побороться за зону еврокубков. Для этого команде нужно подняться в топ-8.

    Предыдущий матч «ПЕК Зволле» может записать себе в актив. Команда на выезде дал бой «АЗ Алкмаару» (2:2).

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    В трех своих последних матчах команда расписывала мировые с одинаковым счетом (2:2). Причем одна из них пришлась на матч с «Аяксом».

    Номинальные хозяева явно намерены активно атаковать. Тем паче, оппонент откровенно проваливает нынешний сезон.

    «Витесс»

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. «Витесс» находится на последнем месте турнирной таблицы Эредивизии.

    Отставание от спасительного 15 места составляет 7 очков. Да и вообще, клуб из Арнема выиграл всего в трех матчах чемпионата.

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    • В своем последнем поединке «Витесс» снова потерпел неудачу. Дома команда уступила «Фейеноорду» со счетом 1:2.

    До того команда прошла в четвертьфинал Кубка Нидерландов. «Витесс» минимально переиграл скромный АФК.

    И уж точно «Витесс» едет в Зволле за зачетными баллами. Гости уж точно постараются оттолкнуться от дна таблицы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «ПЕК Зволле» предлагают — 2.03.

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    На викторию «Витесса» дают — 3.45, ничья оценена — в 3.72.

    «Витесс» явно проваливает нынешний сезон, и пока нет предпосылок для улучшения результатов.

    Наш прогноз — Победа «ПЕК Зволле». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.

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