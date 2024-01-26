«Эйбар»
По итогам 23 туров этого розыгрыша Сегунды «Эйбар» с 38 набранными баллами идет на четвертой позиции и от второй строки, дающей право на прямой билет в элиту, отстает всего на пункт.
Баски выиграли свои две последние игры чемпионата. Сперва в этом отрезке они на своем поле переиграли сантандерский «Расинг» 2:0, а затем на выезде справились с «Уэской» 3:2.
Коэффициенты матча Эйбар — Мирандес
Перед этим же «оружейники» не могли выиграть в рамках первенства страны на протяжении четырех встреч кряду, поровну поделив в этот период ничьи и проигрыши.
Календарь и таблица испанской Примеры
На своей территории «Эйбар» в текущем розыгрыше Сегунды выиграл шесть встреч из 11, четыре матча еще свел вничью и потерпел всего одно фиаско.
«Мирандес»
«Мирандес» с 30 зачетными пунктами разместился в середине турнирной таблицы второго испанского дивизиона, равноудаленно находясь и от зоны плей-офф, и от зоны вылета.
В своей последней проведенной игре чемпионата «кабаны» на своем поле поделили очки с «Леванте» 1:1. И эта мировая стала для них третьей подряд в чемпионате.
А не проигрывают «красные» в рамках Сегунды вот уже на протяжении восьми встреч кряду. Правда, в этот период они смогли выиграть всего две игры и шесть поединков свели миром.
В гостевых поединках текущего первенства «Мирандев» выиграл только два матча из 11 проведенных, трижды он еще уступал и аж шесть встреч свел вничью.
«Эйбар» не проигрывает «Мирандесу» в 11 последних очных противостояниях во всех турнирах, выиграв за это время четыре раза, в том числе и в первом круге на выезде — 3:1.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 1.72.
На викторию «Мирандеса» дают — 4.95, ничья оценена — в 3.74.
Прогнозируем, что «Эйбар» продлит свою победную серию и тем самым прервет беспроигрышный период «Мирандеса».
И также от этого матча, как и в первом круге этих команд, ждем результативного исхода.