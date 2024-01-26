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    «Эйбар» прервет беспроигрышную серию «Мирандеса»?

    «Эйбар» — «Мирандес». Прогноз и ставка (к. 1.72) на футбол 26 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Мирандес»
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    «Эйбар»
    «Эйбар» на своем поле сыграет против «Мирандеса» в 24-м туре испанской Сегунды. Встреча, которая пройдет 26 января, начнется в 22:30 по мск. «Эйбар» — «Мирандес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Сегунда 26 Января 2024 года
    Эйбар
  • Эйбар
    •  Эйбар 22:30 Мирандес Мирандес
  • Испания. Сегунда
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    «Эйбар»

    По итогам 23 туров этого розыгрыша Сегунды «Эйбар» с 38 набранными баллами идет на четвертой позиции и от второй строки, дающей право на прямой билет в элиту, отстает всего на пункт.

    Баски выиграли свои две последние игры чемпионата. Сперва в этом отрезке они на своем поле переиграли сантандерский «Расинг» 2:0, а затем на выезде справились с «Уэской» 3:2.

    Коэффициенты матча Эйбар — Мирандес

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    Перед этим же «оружейники» не могли выиграть в рамках первенства страны на протяжении четырех встреч кряду, поровну поделив в этот период ничьи и проигрыши.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своей территории «Эйбар» в текущем розыгрыше Сегунды выиграл шесть встреч из 11, четыре матча еще свел вничью и потерпел всего одно фиаско.

    «Мирандес»

    «Мирандес» с 30 зачетными пунктами разместился в середине турнирной таблицы второго испанского дивизиона, равноудаленно находясь и от зоны плей-офф, и от зоны вылета.

    В своей последней проведенной игре чемпионата «кабаны» на своем поле поделили очки с «Леванте» 1:1. И эта мировая стала для них третьей подряд в чемпионате.

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    А не проигрывают «красные» в рамках Сегунды вот уже на протяжении восьми встреч кряду. Правда, в этот период они смогли выиграть всего две игры и шесть поединков свели миром.

    В гостевых поединках текущего первенства «Мирандев» выиграл только два матча из 11 проведенных, трижды он еще уступал и аж шесть встреч свел вничью.

    «Эйбар» не проигрывает «Мирандесу» в 11 последних очных противостояниях во всех турнирах, выиграв за это время четыре раза, в том числе и в первом круге на выезде — 3:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 1.72.

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    На викторию «Мирандеса» дают — 4.95, ничья оценена — в 3.74.

    Прогнозируем, что «Эйбар» продлит свою победную серию и тем самым прервет беспроигрышный период «Мирандеса».

    И также от этого матча, как и в первом круге этих команд, ждем результативного исхода.

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