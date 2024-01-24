ЮАР сыграет на своем поле с Тунисом в рамках 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 24 января, начало — в 20:00 мск. ЮАР — Тунис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ЮАР

Эта сборная нынче находится на 2 месте в группе E. Впрочем, для выхода в плей-офф ей хватит даже ничьей с Тунисом.

Южноафриканцы имеют неплохой уровень реализации. В двух стартовых турах турнира она забили 4 мяча.

В предыдущем туре Кубка африканских наций команда победила. Сборная ЮАР не оставила шансов намибийцам (4:0).

Прогнозы на Кубок Африки

Матчи против тунисцев для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков проиграны три при одной виктории.

В этой встрече команда явно будет действовать с оглядкой на тылы. А вот в контратаках можно использовать свои шансы.

Тунис

Тунисцы явно тянет на звание главного разочарования турнира. Никто не ожидал, что за тур до финиша группового этапа они будут пасти задних в своей группе.

Главной бедой команды является слабый уровень реализации. Тунис забил всего лишь один мяч на турнире.

Свой последний поединок команда провела неудачно. Тунисцы не сумели переиграть сборную Мали (1:1).

А вот до того Тунис потерпел сенсационное поражение от скромной Намибии (0:1). Да и вообще, тунисцев на турнире не узнать…

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Тунис просто обязан побеждать. В таком случае шансы на плей-офф имеются.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Туниса предлагают — 2.25.

На викторию ЮАР дают — 3.79, ничья оценена — в 2.97.

Тунис традиционно успешно противостоит южноафриканцам , к тому же для выхода в плей-офф обязан исключительно побеждать.

Наш прогноз — Победа Туниса. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.69.