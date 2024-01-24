ЮАР
Эта сборная нынче находится на 2 месте в группе E. Впрочем, для выхода в плей-офф ей хватит даже ничьей с Тунисом.
Южноафриканцы имеют неплохой уровень реализации. В двух стартовых турах турнира она забили 4 мяча.
В предыдущем туре Кубка африканских наций команда победила. Сборная ЮАР не оставила шансов намибийцам (4:0).
Матчи против тунисцев для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков проиграны три при одной виктории.
В этой встрече команда явно будет действовать с оглядкой на тылы. А вот в контратаках можно использовать свои шансы.
Тунис
Тунисцы явно тянет на звание главного разочарования турнира. Никто не ожидал, что за тур до финиша группового этапа они будут пасти задних в своей группе.
Главной бедой команды является слабый уровень реализации. Тунис забил всего лишь один мяч на турнире.
Свой последний поединок команда провела неудачно. Тунисцы не сумели переиграть сборную Мали (1:1).
А вот до того Тунис потерпел сенсационное поражение от скромной Намибии (0:1). Да и вообще, тунисцев на турнире не узнать…
Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Тунис просто обязан побеждать. В таком случае шансы на плей-офф имеются.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Туниса предлагают — 2.25.
На викторию ЮАР дают — 3.79, ничья оценена — в 2.97.
Тунис
Наш прогноз — Победа Туниса. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.69.