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    Прервет ли Тунис серию своих неудач?

    ЮАР — Тунис. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 24 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЮАР — Тунис
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    Сборная Туниса
    ЮАР сыграет на своем поле с Тунисом в рамках 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 24 января, начало — в 20:00 мск. ЮАР — Тунис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа E 24 Января 2024 года
    ЮАР
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    •  ЮАР 20:00 Тунис Тунис
  • Тунис
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    ЮАР

    Эта сборная нынче находится на 2 месте в группе E. Впрочем, для выхода в плей-офф ей хватит даже ничьей с Тунисом.

    Южноафриканцы имеют неплохой уровень реализации. В двух стартовых турах турнира она забили 4 мяча.

    В предыдущем туре Кубка африканских наций команда победила. Сборная ЮАР не оставила шансов намибийцам (4:0).

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи против тунисцев для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков проиграны три при одной виктории.

    В этой встрече команда явно будет действовать с оглядкой на тылы. А вот в контратаках можно использовать свои шансы.

    Тунис

    Тунисцы явно тянет на звание главного разочарования турнира. Никто не ожидал, что за тур до финиша группового этапа они будут пасти задних в своей группе.

    Главной бедой команды является слабый уровень реализации. Тунис забил всего лишь один мяч на турнире.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. Тунисцы не сумели переиграть сборную Мали (1:1).

    А вот до того Тунис потерпел сенсационное поражение от скромной Намибии (0:1). Да и вообще, тунисцев на турнире не узнать…

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Тунис просто обязан побеждать. В таком случае шансы на плей-офф имеются.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Туниса предлагают — 2.25.

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    На викторию ЮАР дают — 3.79, ничья оценена — в 2.97.

    Тунис традиционно успешно противостоит южноафриканцам, к тому же для выхода в плей-офф обязан исключительно побеждать.

    Наш прогноз — Победа Туниса. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.69.

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    ЮАР — Тунис: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 24.01.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли Тунис серию своих неудач?
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