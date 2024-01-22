«Брайтон»
Сейчас «чайки» идут на восьмом месте в чемпионате с 31 очком. В последнем туре они сыграли безголевую ничью с «Вест Хэмом». Такой счет вообще не очень характерен для команды Роберто Де Дзерби.
Это первый матч в чемпионате, где «Брайтон» не пропустил. Что интересно, на воротах снова был опытный Джон Стил, а не голландец Брат Вербрюгген, который покупался перед началом сезона в качестве основного голкипера.
Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Вулверхэмптон
«Брайтон» сейчас немного обескровлен, много травмированных, а Митома и Адингра, который очень важны при фланговой игре Де Дзерби, отправились играть на Кубок Азии и Кубок Африки.
Вообще, «чайки» играют очень неровно на протяжении всего сезона. Они могут выдать феноменальный матч и доминировать против более классной команды, но уже в следующем туре с аутсайдером выглядеть невзрачно. Не стоит забывать и о постоянной ротации, свойственной итальянскому тренеру.
«Вулверхэмптон»
«Волки» сейчас идут на 11-м месте в чемпионате Англии с 28 очками и до зоны еврокубков отрыв не очень велик. В последнем туре они разгромила на своем поле «Эвертон» со счетом 3:0.
Голы в той встрече за «Вулверхэмптон» забивали Макс Килман, Матеус Кунья и Крейг Доусон. Уже к середине второго тайма счет был 3:0, после чего «волки» сбавили обороты и спокойно довели матч до победы.
В той игре был еще на поле лидер команды кореец Хван Хи Чхан, который сейчас отправился за национальную сборную на Кубок Азии. Но «волки» умеют играть и без него. Также из команды ушли нападающие Саша Калайджич и Фабиу Силва, но они не очень часто выходили на поле и вряд ли их можно назвать потерей.
При Гари О’Ниле «Вулверхэмптон» играет в очень организованный футбол по схеме с тремя центральными защитниками с очень насыщенным центром поля и быстрым переходом от обороны к атаке, поэтому «Брайтону» придется непросто.
Прогноз и ставка
В этой игре букмекеры дают на победу «Брайтона» 1,65, а на «Вулверхэмптон» — 5,20, ничья — 4,40.
Хозяева столкнутся с очень организованным соперником, который отлично играет на контратаках и может легко наказать не самую сильную оборону «Брайтона».
Мы считаем, что отличным вариантом для прогноза и ставки будет победа «Вулверхэмптона» с форой плюс 1 за 1,82.
Любители рискнуть могут взять ставку на победу «Вулверхэмптона» с форой 0 за 4,0.