«Брайтон» — «Вулверхэмптон». Матч пройдет в рамках английской Премьер-лиги 22 января, начало — 22:45 (мск) «Брайтон» — «Вулверхэмптон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Брайтон»

Сейчас «чайки» идут на восьмом месте в чемпионате с 31 очком. В последнем туре они сыграли безголевую ничью с «Вест Хэмом». Такой счет вообще не очень характерен для команды Роберто Де Дзерби.

Это первый матч в чемпионате, где «Брайтон» не пропустил. Что интересно, на воротах снова был опытный Джон Стил, а не голландец Брат Вербрюгген, который покупался перед началом сезона в качестве основного голкипера.

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«Брайтон» сейчас немного обескровлен, много травмированных, а Митома и Адингра, который очень важны при фланговой игре Де Дзерби, отправились играть на Кубок Азии и Кубок Африки.

Календарь и таблица АПЛ

Вообще, «чайки» играют очень неровно на протяжении всего сезона. Они могут выдать феноменальный матч и доминировать против более классной команды, но уже в следующем туре с аутсайдером выглядеть невзрачно. Не стоит забывать и о постоянной ротации, свойственной итальянскому тренеру.

«Вулверхэмптон»

«Волки» сейчас идут на 11-м месте в чемпионате Англии с 28 очками и до зоны еврокубков отрыв не очень велик. В последнем туре они разгромила на своем поле «Эвертон» со счетом 3:0.

Голы в той встрече за «Вулверхэмптон» забивали Макс Килман, Матеус Кунья и Крейг Доусон. Уже к середине второго тайма счет был 3:0, после чего «волки» сбавили обороты и спокойно довели матч до победы.

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В той игре был еще на поле лидер команды кореец Хван Хи Чхан, который сейчас отправился за национальную сборную на Кубок Азии. Но «волки» умеют играть и без него. Также из команды ушли нападающие Саша Калайджич и Фабиу Силва, но они не очень часто выходили на поле и вряд ли их можно назвать потерей.

При Гари О’Ниле «Вулверхэмптон» играет в очень организованный футбол по схеме с тремя центральными защитниками с очень насыщенным центром поля и быстрым переходом от обороны к атаке, поэтому «Брайтону» придется непросто.

Прогноз и ставка

В этой игре букмекеры дают на победу «Брайтона» 1,65, а на «Вулверхэмптон» — 5,20, ничья — 4,40.

Хозяева столкнутся с очень организованным соперником, который отлично играет на контратаках и может легко наказать не самую сильную оборону «Брайтона».

Мы считаем, что отличным вариантом для прогноза и ставки будет победа «Вулверхэмптона» с форой плюс 1 за 1,82.

Любители рискнуть могут взять ставку на победу «Вулверхэмптона» с форой 0 за 4,0.