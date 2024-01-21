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    Пройдет ли «Гавр» «Шатору»?

    «Шатору» — «Гавр». Прогноз и ставка (к. 1.83) на Кубок Франции 21 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шатору» — «Гавр»
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    «Гавр» — фаворит матча
    В рамках 1/16 финала Кубка Франции «Шатору» на своем поле примет «Гавр». Встреча пройдет в 21 января и начнется в 19:30 мск. «Шатору» — «Гавр»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Кубок 21 Января 2024 года
    Шатору
  • Франция. Кубок
    •  Шатору 19:30 Гавр Гавр
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    «Шатору»

    «Шатору» на пути в 1/16 финала Кубка Франции преодолел уже три стадии, обыграв «Ред Стар» (2:1), «Дувр» (5:1) и по пенальти — «Лез-Эрбье» (2:2).

    Команда выступает в третьем по рангу дивизионе Франции. По итогам 17-ти туров она занимает 16-е место в зоне вылета, отставая на семь очков.

    В своем последнем матче клуб потерпел поражение. В рамках национального первенства он на своем поле уступил «Нанси» (0:1), пропустив единственный мяч в концовке первого тайма.

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    Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в три поединка во всех турнирах, при двух победах и одной ничьей, так что у хозяев на самом деле не самая плохая форма.

    «Гавр»

    Пока что «Гавр» прошел лишь одну стадию Кубка Франции. На своем поле он обыграл представителя второго дивизиона «Кан» (2:1).

    По итогам 18-ти туров элитного дивизиона страны Лиги 1 клуб занимает 11-ю позицию с отрывом в шесть очков от зоны вылета и отставанием в семь баллов от зоны еврокубков.

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    • В своем последнем матче команда одержала победу. На своем поле ей удалось с крупным счетом обыграть «Лион» (3:1), который сейчас борется за выживание в элите.

    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал три победы при одном поражениии, так что у гостей хорошая форма и шансы на успех в грядущей игре.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Гавр», коэффициент на победу которого равен 1,83. Успех «Шатору» оценивается в 4,60, ничья — в 3,45.

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    В трех из четырех последних матчей гости выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Гавр» победит за 1,83.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,15, ведь шести из семи последних матчей хозяев и четырех из пяти последних поединков гостей был реализован именно такой сценарий.

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    «Шатору» — «Гавр»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 21.01.2024. Прогнозы на футбол. Пройдет ли «Гавр» «Шатору»?
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