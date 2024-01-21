В рамках 1/16 финала Кубка Франции «Шатору» на своем поле примет «Гавр». Встреча пройдет в 21 января и начнется в 19:30 мск. «Шатору» — «Гавр»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Шатору»

«Шатору» на пути в 1/16 финала Кубка Франции преодолел уже три стадии, обыграв «Ред Стар» (2:1), «Дувр» (5:1) и по пенальти — «Лез-Эрбье» (2:2).

Команда выступает в третьем по рангу дивизионе Франции. По итогам 17-ти туров она занимает 16-е место в зоне вылета, отставая на семь очков.

В своем последнем матче клуб потерпел поражение. В рамках национального первенства он на своем поле уступил «Нанси» (0:1), пропустив единственный мяч в концовке первого тайма.

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Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в три поединка во всех турнирах, при двух победах и одной ничьей, так что у хозяев на самом деле не самая плохая форма.

«Гавр»

Пока что «Гавр» прошел лишь одну стадию Кубка Франции. На своем поле он обыграл представителя второго дивизиона «Кан» (2:1).

По итогам 18-ти туров элитного дивизиона страны Лиги 1 клуб занимает 11-ю позицию с отрывом в шесть очков от зоны вылета и отставанием в семь баллов от зоны еврокубков.

В своем последнем матче команда одержала победу. На своем поле ей удалось с крупным счетом обыграть «Лион» (3:1), который сейчас борется за выживание в элите.

В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал три победы при одном поражениии, так что у гостей хорошая форма и шансы на успех в грядущей игре.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Гавр», коэффициент на победу которого равен 1,83. Успех «Шатору» оценивается в 4,60, ничья — в 3,45.

В трех из четырех последних матчей гости выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Гавр» победит за 1,83.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,15, ведь шести из семи последних матчей хозяев и четырех из пяти последних поединков гостей был реализован именно такой сценарий.