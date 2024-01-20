Мавритания
Мавритания в стартовом туре группового раунда Кубка африканских наций потерпела поражение. В матче против Буркина-Фасо (0:1) она проиграла с минимальным счетом.
В отборе на чемпионат мира 2026 года команда стартовала неудачно, ведь в двух стартовых турах группового раунда набрала лишь один балл из шести.
Коэффициенты матча Мавритания — Ангола
Перед стартом на Кубке африканских наций команда не смогла победить. В рамках товарищеской встречи она разошлась миром с Тунисом (0:0).
Календарь и таблица Кубка Африки
Сейчас у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков во всех турнирах, включая одну контрольные встречи, при трех поражениях и двух ничьих, так что у номинальных хозяев плохая форма.
Ангола
В первом туре группового раунда Ангола сыграла вничью с Алжиром, и теперь занимает третье место в группе, опережая как раз своего соперника.
В отборе на чемпионат мира 2026 года команда пока что выступает аналогично, где в двух стартовых турах группового раунда набрала два балла после двух ничьих.
Перед стартом в Кубке африканских наций сборная также довольствовалась мировой. На выезде она не смогла пробить ворота ДР Конго (0:0), но и не пропустила в свои.
Сейчас у коллектива ничейная серия в шесть поединков во всех турнирах, включая контрольные игры, и он не побеждает восемь матчей кряду, так что у номинальных гостей не лучшая форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом Анголу, коэффициент на победу которой равен 2,50. Успех Мавритании оценивается в 3,60, ничья — в 2,85.
В шести последних матчах номинальных гостей была зафиксирована мировая.
Поэтому наши прогноз и ставка — ничья за 2,85.
Еще один вариант ставки — Ангола выиграет за 2,50, ведь Мавритания проиграла три из пяти последних матчей.