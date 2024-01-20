ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джованни Рейна«Монако», «Реал Сосьедад» и еще семь клубов для Джио Рейны Килиан МбаппеСледующий клуб Мбаппе: «Реал» или все-таки «Ливерпуль»? Шон СтриклендПервая защита Стрикленда, титульник Пеннингтон и Силвы. Анонс карда UFC 297
  • 10:13
    • Андреева прошла в 4-й круг турнира Australian Open
  • 09:51
    • Хачанов обыграл Махача и вышел в 4-й круг турнира Australian Open
  • 02:15
    • «Атлетико» вырвал победу у «Реала» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании
  • 23:55
    • «Наполи» разгромил «Фиорентину» в полуфинале Суперкубка Италии
    Все новости спорта

    Прервет ли Ангола свой ничейный синдром?

    Мавритания — Ангола. Ставка (к. 2.85) и прогноз на Кубок африканских наций 20 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Африки-2023 Календарь Кубка Африки
    Прогноз и ставки на Мавритания — Ангола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ангола — фаворит матча
    Мавритания сыграет с Анголой в рамках 2-го тура группового раунда Кубок африканских наций. Матч пройдет 20 января, начало — в 20:00 мск. Мавритания — Ангола: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа D 20 Января 2024 года
    Мавритания
  • Нуакшот
    •  Мавритания 20:00 Ангола Ангола
  • Луанда
    •

    Мавритания

    Мавритания в стартовом туре группового раунда Кубка африканских наций потерпела поражение. В матче против Буркина-Фасо (0:1) она проиграла с минимальным счетом.

    В отборе на чемпионат мира 2026 года команда стартовала неудачно, ведь в двух стартовых турах группового раунда набрала лишь один балл из шести.

    Коэффициенты матча Мавритания — Ангола

    1X2Новым игрокам
  • 3.552.852.50Бонус$9500
    •

    Перед стартом на Кубке африканских наций команда не смогла победить. В рамках товарищеской встречи она разошлась миром с Тунисом (0:0).

    Календарь и таблица Кубка Африки

    Сейчас у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков во всех турнирах, включая одну контрольные встречи, при трех поражениях и двух ничьих, так что у номинальных хозяев плохая форма.

    Ангола

    В первом туре группового раунда Ангола сыграла вничью с Алжиром, и теперь занимает третье место в группе, опережая как раз своего соперника.

    В отборе на чемпионат мира 2026 года команда пока что выступает аналогично, где в двух стартовых турах группового раунда набрала два балла после двух ничьих.

  • «Барса», «Ньюкасл» или сборная Бразилии? Где продолжит карьеру Моуринью
  • Что ждет португальского тренера после очередного провала на третьем году работы в «Роме»?
  • 16/01/2024

    • Перед стартом в Кубке африканских наций сборная также довольствовалась мировой. На выезде она не смогла пробить ворота ДР Конго (0:0), но и не пропустила в свои.

    Сейчас у коллектива ничейная серия в шесть поединков во всех турнирах, включая контрольные игры, и он не побеждает восемь матчей кряду, так что у номинальных гостей не лучшая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Анголу, коэффициент на победу которой равен 2,50. Успех Мавритании оценивается в 3,60, ничья — в 2,85.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В шести последних матчах номинальных гостей была зафиксирована мировая.

    Поэтому наши прогноз и ставка — ничья за 2,85.

    Еще один вариант ставки — Ангола выиграет за 2,50, ведь Мавритания проиграла три из пяти последних матчей.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Корда — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ирак — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ахмат — Елимай
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Уганда — Кувейт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Автомобилист — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Кабо-Верде — Мозамбик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вьетнам — Индонезия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Сенегал — Камерун
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Гонконг — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Мавритания — Ангола: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли Ангола свой ничейный синдром?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры