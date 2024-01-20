Мавритания сыграет с Анголой в рамках 2-го тура группового раунда Кубок африканских наций. Матч пройдет 20 января, начало — в 20:00 мск. Мавритания — Ангола: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Мавритания

Мавритания в стартовом туре группового раунда Кубка африканских наций потерпела поражение. В матче против Буркина-Фасо (0:1) она проиграла с минимальным счетом.

В отборе на чемпионат мира 2026 года команда стартовала неудачно, ведь в двух стартовых турах группового раунда набрала лишь один балл из шести.

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Перед стартом на Кубке африканских наций команда не смогла победить. В рамках товарищеской встречи она разошлась миром с Тунисом (0:0).

Календарь и таблица Кубка Африки

Сейчас у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков во всех турнирах, включая одну контрольные встречи, при трех поражениях и двух ничьих, так что у номинальных хозяев плохая форма.

Ангола

В первом туре группового раунда Ангола сыграла вничью с Алжиром, и теперь занимает третье место в группе, опережая как раз своего соперника.

В отборе на чемпионат мира 2026 года команда пока что выступает аналогично, где в двух стартовых турах группового раунда набрала два балла после двух ничьих.

Перед стартом в Кубке африканских наций сборная также довольствовалась мировой. На выезде она не смогла пробить ворота ДР Конго (0:0), но и не пропустила в свои.

Сейчас у коллектива ничейная серия в шесть поединков во всех турнирах, включая контрольные игры, и он не побеждает восемь матчей кряду, так что у номинальных гостей не лучшая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Анголу, коэффициент на победу которой равен 2,50. Успех Мавритании оценивается в 3,60, ничья — в 2,85.

В шести последних матчах номинальных гостей была зафиксирована мировая.

Поэтому наши прогноз и ставка — ничья за 2,85.

Еще один вариант ставки — Ангола выиграет за 2,50, ведь Мавритания проиграла три из пяти последних матчей.