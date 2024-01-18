ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе Моуринью «Барса», «Ньюкасл» или сборная Бразилии? Где продолжит карьеру Моуринью Red Dead Redemption 210 модов для Red Dead Redemption 2, которые полностью преобразят игровой опыт «Ювентус»«Ювентус» — «Сассуоло» 3:0. Онлайн
  • 09:31
    • «Реал» выдвинул новое требование Мбаппе
  • 09:20
    • Тимофеева одолела Возняцки во втором круге Открытого чемпионата Австралии
  • 08:53
    • Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open
  • 00:52
    • «Атлетик» уверенно разобрался с «Алавесом» в Кубке Испании
  • 00:36
    • «Ювентус» разгромил «Сассуоло»
    Все новости спорта

    Да будет голевой дождь!

    «Визела» — «Спортинг». Ставка (к. 2.58) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 18 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Спортинг Лиссабон
    Прогноз и ставки на «Визела» — «Спортинг»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Франсишку Тринкан
    «Визела» сыграет на своем поле со «Спортингом» в рамках 18-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 18 января, начало — в 23:45 мск. «Визела» — «Спортинг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Португалия. Примера 18 Января 2024 года
    Визела
  • Португалия. Примера
    •  Визела 23:45 Спортинг Спортинг
  • Лиссабон
    •

    «Визела»

    Эта команда ныне сражается за сохранение прописки в элите португальского футбола. Сейчас «Визела» занимает предпоследнее 17 место в таблице.

    Правда, отставание от спасительной 15 позиции составляет лишь 3 очка. Вот только выиграла команда в 17 матчах всего лишь дважды.

    Коэффициенты матча Визела — Спортинг

    1X2Новым игрокам
  • 8.505.101.35Бонус$9500
    •

    Свой предыдущий поединок команда провалила. «Визела» в родных стенах была показательно бита «Боавиштой» (1:4).

    Все прогнозы на футбол

    А вот до того команда прошла в 1/4 финала Кубка Португалии. «Визела» благодаря автоголу соперника минимально одолела «Ароку».

    Хозяева явно намерены дать бой лидеру чемпионата. «Визеле» могут помочь кадровые проблемы соперника.

    «Спортинг»

    Лиссабонцы на данный момент находятся на вершине турнирной таблице. Отрыв от «Бенфики» составляет один пункт.

    В 17 матчах чемпионата игроки команды настреляли 40 мячей. А вот пропускают лиссабонцы в среднем ровно гол за матч.

  • Трансферный дайджест. 9-15 января
  • Бензема на карандаше у «Челси», к Олисе присматривается «МЮ», Орель Мангаля хочет попробовать себя в Серии А
  • 15/01/2024

    • В своем последнем поединке «Спортинг» взял дежурные три очка. Команда уверенно переиграла «Шавиш» (3:0).

    Эта крупная виктория стала для команды уже третьей к ряду. До того лиссабонцы разгромили «Эшторил» (5:1) и «Тонделу» (4:0).

    Нет сомнений, что гости будут активно атаковать с первых минут поединка. Даже без нескольких уехавших сборников лиссабонцы не должны терять очки на ровном месте.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Спортинга» предлагают — 1.37.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Визелы» дают — 8.10, ничья оценена — в 5.05.

    «Спортинг» испытывает кадровые трудности, к тому же не блещет монолитностью своих тылов.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.58. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.45.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Томпсон — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Джокович — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Ливан — Китай
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Нефтчи Фергана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аль-Кадисия — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Трактор — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Автомобилист — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Таджикистан — Катар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч СКА — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Марокко — Танзания
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Фенербахче — Аданаспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Валенсия — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Визела» — «Спортинг»: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты матча 18.01.2024. Прогнозы на футбол. Да будет голевой дождь!
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры