«Визела» сыграет на своем поле со «Спортингом» в рамках 18-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 18 января, начало — в 23:45 мск. «Визела» — «Спортинг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Визела»

Эта команда ныне сражается за сохранение прописки в элите португальского футбола. Сейчас «Визела» занимает предпоследнее 17 место в таблице.

Правда, отставание от спасительной 15 позиции составляет лишь 3 очка. Вот только выиграла команда в 17 матчах всего лишь дважды.

Коэффициенты матча Визела — Спортинг 1X2Новым игрокам 8.505.101.35Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провалила. «Визела» в родных стенах была показательно бита «Боавиштой» (1:4).

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А вот до того команда прошла в 1/4 финала Кубка Португалии. «Визела» благодаря автоголу соперника минимально одолела «Ароку».

Хозяева явно намерены дать бой лидеру чемпионата. «Визеле» могут помочь кадровые проблемы соперника.

«Спортинг»

Лиссабонцы на данный момент находятся на вершине турнирной таблице. Отрыв от «Бенфики» составляет один пункт.

В 17 матчах чемпионата игроки команды настреляли 40 мячей. А вот пропускают лиссабонцы в среднем ровно гол за матч.

В своем последнем поединке «Спортинг» взял дежурные три очка. Команда уверенно переиграла «Шавиш» (3:0).

Эта крупная виктория стала для команды уже третьей к ряду. До того лиссабонцы разгромили «Эшторил» (5:1) и «Тонделу» (4:0).

Нет сомнений, что гости будут активно атаковать с первых минут поединка. Даже без нескольких уехавших сборников лиссабонцы не должны терять очки на ровном месте.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Спортинга» предлагают — 1.37.

На викторию «Визелы» дают — 8.10, ничья оценена — в 5.05.

«Спортинг» испытывает кадровые трудности , к тому же не блещет монолитностью своих тылов.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.58. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.45.