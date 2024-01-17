В среду, 17 января, в матче 1/8 финала Кубка Испании «Валенсия» дома сыграет против «Сельты» из Виго. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Валенсия» — «Сельта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Валенсия»

«Валенсия» — это представитель элитного испанского дивизиона, где на текущий момент она идет в середине турнирной таблицы, уступая шесть баллов еврокубковой зоне.

В текущем же розыгрыше Кубка Испании «летучие мыши» преодолели уже три этапа. На первых двух они поочередно справились с клубами з низших дивизионов, победив со счетом 2:0 и 1:0.

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На предыдущей же стадии левантийцы с большим трудом выбили аутсайдера Сегунды «Картахену». Основное время завершилось вничью 1:1 и только в овертайме «оранжевые» вырвали викторию — 2:1 ОТ.

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К данному же поединку «Валенсия» подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. В этот период она дважды выиграла и два матча свела вничью.

«Сельта»

«Сельта» также в этом сезоне выступает в Примере. Однако она находится в нижней части турнирной таблицы и опасную зону опережает всего лишь на два очка.

В текущем же розыгрыше Кубка Испании коллектив из Виго также преодолел уже три раунда. На первых двух он выбил представителей низших лиг, выиграв со счетом 4:0 и 2:1.

А на предыдущем этапе «небесно-голубые» сломили сопротивление аутсайдера Сегунды «Аморебьеты», обыграв ее со счетом 4:2 на ее территории.

Календарь и таблица испанской Примеры

У «кельтов» только одно фиаско за последние девять встреч с учетом всех турниров. Также в этот период они добыли четыре виктории и столько же матчей свели вничью.

В первом круге текущего чемпионата эти команды расписали мировую 0:0 на поле «Валенсии». До этой же игры три матча кряду выиграли «летучие мыши» — 3:0, 2:0 и 2:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Валенсии» — 2.29, победа «Сельты» — 3.33, ничья — 3.30.

Обе команды набрали неплохой ход и забивают в последнее время почти в каждом матче. Прогнозируем, что и этот поединок не станет исключением.

И также ставим на викторию «Валенсии» в основное время, так как она выступит дома и в последнем отрезке удачно играет против «Сельты».