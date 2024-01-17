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    «Валенсия» уберет «Сельту» из Кубка Испании

    «Валенсия» — «Сельта». Прогноз и ставка (к. 1.97) на футбол 17 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Валенсия» — «Сельта»
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    «Валенсия»
    В среду, 17 января, в матче 1/8 финала Кубка Испании «Валенсия» дома сыграет против «Сельты» из Виго. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Валенсия» — «Сельта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 17 Января 2024 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 22:00 Сельта Сельта
  • Виго
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    «Валенсия»

    «Валенсия» — это представитель элитного испанского дивизиона, где на текущий момент она идет в середине турнирной таблицы, уступая шесть баллов еврокубковой зоне.

    В текущем же розыгрыше Кубка Испании «летучие мыши» преодолели уже три этапа. На первых двух они поочередно справились с клубами з низших дивизионов, победив со счетом 2:0 и 1:0.

    Коэффициенты матча Валенсия — Сельта

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    На предыдущей же стадии левантийцы с большим трудом выбили аутсайдера Сегунды «Картахену». Основное время завершилось вничью 1:1 и только в овертайме «оранжевые» вырвали викторию — 2:1 ОТ.

    Все прогнозы на футбол

    К данному же поединку «Валенсия» подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. В этот период она дважды выиграла и два матча свела вничью.

    «Сельта»

    «Сельта» также в этом сезоне выступает в Примере. Однако она находится в нижней части турнирной таблицы и опасную зону опережает всего лишь на два очка.

    В текущем же розыгрыше Кубка Испании коллектив из Виго также преодолел уже три раунда. На первых двух он выбил представителей низших лиг, выиграв со счетом 4:0 и 2:1.

    А на предыдущем этапе «небесно-голубые» сломили сопротивление аутсайдера Сегунды «Аморебьеты», обыграв ее со счетом 4:2 на ее территории.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    У «кельтов» только одно фиаско за последние девять встреч с учетом всех турниров. Также в этот период они добыли четыре виктории и столько же матчей свели вничью.

    В первом круге текущего чемпионата эти команды расписали мировую 0:0 на поле «Валенсии». До этой же игры три матча кряду выиграли «летучие мыши» — 3:0, 2:0 и 2:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Валенсии» — 2.29, победа «Сельты» — 3.33, ничья — 3.30.

    Обе команды набрали неплохой ход и забивают в последнее время почти в каждом матче. Прогнозируем, что и этот поединок не станет исключением.

    И также ставим на викторию «Валенсии» в основное время, так как она выступит дома и в последнем отрезке удачно играет против «Сельты».

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    «Валенсия» — «Сельта»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 17.01.2024. Прогнозы на футбол. «Валенсия» уберет «Сельту» из Кубка Испании
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