ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим Бензема зимой может стать футболистом «Челси»Трансферный дайджест. 9-15 января Магомед АнкалаевАнкалаев деклассировал Уокера, Миллер задушил Бенитеза. Обзор карда UFC Vegas 84 ЦСКА — «Динамо». Матч 11 января«Динамо» Москва — лидер Запада, ЦСКА опустился на седьмое место, а «Спартак» проводит худший отрезок в сезоне
  • 00:59
    • Алжир не смог победить Анголу
  • 00:40
    • «Аталанта» уничтожила «Фрозиноне» в матче Серии А
    Все новости спорта

    «Эвертон» и «Кристал Пэлас» вновь сыграют вничью?!

    «Эвертон» — «Кристал Пэлас». Ставка (к. 3.40) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 17 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Англии Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Эвертон Прогнозы на Кристал Пэлас
    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Кристал Пэлас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Эвертон»
    «Эвертон» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках переигровки матча 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 17 января, начало — в 22:45 мск. «Эвертон» — «Кристал Пэлас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок ФА 17 Января 2024 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 22:45 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
  • Лондон
    •

    «Эвертон»

    Команда из Ливерпуля из-за снятия десяти очков в этом сезоне борется за выживание. Ливерпульский коллектив в настоящий момент располагается только на семнадцатой позиции в турнирной таблице. Ливерпульцы за 21 матч смогли набрать 17 пунктов.

    «Ириски» уже намного отстали от лидирующей группы и зоны еврокубков, но для «скаузеров» самое главное сохранить прописки в элите, поскольку отрыв от зоны вылета и «Лутона» составляет только один пункт. «Синим» нужно включаться, чтобы не оставлять интригу на последние туры.

    Коэффициенты матча Эвертон — Кристал Пэлас

    1X2Новым игрокам
  • 1.953.554.15Бонус$9500
    •

    Что касается Кубка английской лиги, то там «мерсисайдцы» смогли пройти «Донкастер» (2:1), «Астон Виллу» (2:1) и «Бернли» (3:0), но уступили по пенальти в полуфинале «Фулхэму». А в Кубке Англии это только первая стадия турнира для «Эвертона».

    Все прогнозы на футбол

    В последней игре чемпионата подопечные Шона Дайча сыграли вничью против «Астон Виллы» (0:0), а до этого проиграли «Вулверхэмптону» (0:3), «Манчестер Сити» (1:3) и «Тоттенхэма» (1:2). Перед этим же были победы над «Бернли» (2:0), «Челси» (2:0), «Ньюкаслом» (3:0) и «Ноттингем Форест» (1:0).

    «Кристал Пэлас»

    Команда из Кройдона, южный Лондон, средне стартовала в новом сезоне. За двадцать матчей «стекольшики» смогли пять раз победить, шесть раз сыграть вничью и девять раз проиграть. Они играют нерезультативно, поэтому забили только 22 мяча, а в свои пропустили 29.

    В итоге на данный момент в активе «орлов» 21 пункт. Лондонский коллектив расположился на четырнадцатой позиции в турнирной таблице. Команда из столицы Англии является крепким середняком, однако только на пять пунктов опережает зону вылета в Чемпионшип.

  • Румынский Ван Дейк. Почему «Тоттенхэм» заплатил 30 млн евро за защитника «Дженоа»
  • Все, что нужно знать об игроке, которого «шпоры» увели из под носа «Баварии»
  • 13/01/2024

    • Столичная дружина в Кубке лиги переиграла «Плимут» (4:2), но вылетела от «Манчестер Юнайтед» (0:3), а вот в Кубке Англии поединок против «Эвертона» (0:0) стал для лондонцев первым. Сейчас лондонский коллектив ждет переигровка.

    В последней игре чемпионата подопечные Роя Ходжсона в родных стенах переиграли «Брентфорд» (0:0). До этого у «Кристал Пэлас» было гостевое поражение от «Челси». (1:2). Лишь перед этим лондонцы дважды сыграли вничью — с «Брайтоном» (1:1) и «Манчестер Сити» (2:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эвертона» предлагают поставить за 1.99.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Кристал Пэлас» дают 3.85, ничья оценена в 3.40.

    Не будем оригинальными, поэтому поставим на еще одну ничью команд в основное время.

    Также сделаем ставку на то, что на этот раз команды смогут забить друг другу.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Руне — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рыбакина — Плишкова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Зверев — Кепфер
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Гаске — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Кыркларелиспор
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Буркина-Фасо — Мавритания
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Таиланд — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Торпедо — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Локомотив — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Ризеспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сочи — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тунис — Намибия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эвертон» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 17.01.2024. Прогнозы на футбол. «Эвертон» и «Кристал Пэлас» вновь сыграют вничью?!
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры