«Эвертон» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках переигровки матча 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 17 января, начало — в 22:45 мск. «Эвертон» — «Кристал Пэлас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Эвертон»

Команда из Ливерпуля из-за снятия десяти очков в этом сезоне борется за выживание. Ливерпульский коллектив в настоящий момент располагается только на семнадцатой позиции в турнирной таблице. Ливерпульцы за 21 матч смогли набрать 17 пунктов.

«Ириски» уже намного отстали от лидирующей группы и зоны еврокубков, но для «скаузеров» самое главное сохранить прописки в элите, поскольку отрыв от зоны вылета и «Лутона» составляет только один пункт. «Синим» нужно включаться, чтобы не оставлять интригу на последние туры.

Коэффициенты матча Эвертон — Кристал Пэлас 1X2Новым игрокам 1.953.554.15Бонус$9500

Что касается Кубка английской лиги, то там «мерсисайдцы» смогли пройти «Донкастер» (2:1), «Астон Виллу» (2:1) и «Бернли» (3:0), но уступили по пенальти в полуфинале «Фулхэму». А в Кубке Англии это только первая стадия турнира для «Эвертона».

Все прогнозы на футбол

В последней игре чемпионата подопечные Шона Дайча сыграли вничью против «Астон Виллы» (0:0), а до этого проиграли «Вулверхэмптону» (0:3), «Манчестер Сити» (1:3) и «Тоттенхэма» (1:2). Перед этим же были победы над «Бернли» (2:0), «Челси» (2:0), «Ньюкаслом» (3:0) и «Ноттингем Форест» (1:0).

«Кристал Пэлас»

Команда из Кройдона, южный Лондон, средне стартовала в новом сезоне. За двадцать матчей «стекольшики» смогли пять раз победить, шесть раз сыграть вничью и девять раз проиграть. Они играют нерезультативно, поэтому забили только 22 мяча, а в свои пропустили 29.

В итоге на данный момент в активе «орлов» 21 пункт. Лондонский коллектив расположился на четырнадцатой позиции в турнирной таблице. Команда из столицы Англии является крепким середняком, однако только на пять пунктов опережает зону вылета в Чемпионшип.

Столичная дружина в Кубке лиги переиграла «Плимут» (4:2), но вылетела от «Манчестер Юнайтед» (0:3), а вот в Кубке Англии поединок против «Эвертона» (0:0) стал для лондонцев первым. Сейчас лондонский коллектив ждет переигровка.

В последней игре чемпионата подопечные Роя Ходжсона в родных стенах переиграли «Брентфорд» (0:0). До этого у «Кристал Пэлас» было гостевое поражение от «Челси». (1:2). Лишь перед этим лондонцы дважды сыграли вничью — с «Брайтоном» (1:1) и «Манчестер Сити» (2:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эвертона» предлагают поставить за 1.99.

На викторию «Кристал Пэлас» дают 3.85, ничья оценена в 3.40.

Не будем оригинальными, поэтому поставим на еще одну ничью команд в основное время.

Также сделаем ставку на то, что на этот раз команды смогут забить друг другу.