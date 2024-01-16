Тунис сыграет с Намибией в рамках 1-го тура группового раунда Кубка африканских наций. Матч пройдет 16 января, начало — в 20:00 мск. Тунис — Намибия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Тунис

Тунис уверенно вышел в финальную часть Кубка африканских наций. Ему удалось выиграть отборочную группу, опередив Экваториальную Гвинею, Ботсвану и Ливию.

Также успешно сборная стартовала в квалификации на чемпионат мира 2026 года. После двух туров она набрала максимум очков и занимает первое место в группе.

Коэффициенты матча Тунис — Намибия 1X2Новым игрокам 1.404.0510.50Бонус$9500

В своем последнем матче сборная одержала победу. В рамках товарищеской встречи в домашних стенах она обыграла Кабо-Верде (2:0), забив два безответных мяча.

Прогнозы на Кубок Африки

Сейчас у коллектива беспроигрышная серия во всех турнирах, включая товарищеские встречи, при трех победах и одной ничьей, так что у него хорошие шансы на очередной успех.

Намибия

Намибия вышла в финальную часть Кубка африканских наций благодаря второму месту в своей отборочной группе. Она пропустила вперед Камерун, но опередила Бурундию и Кению.

В квалификации на чемпионат мира 2026 года команда пока что выступает не слишком удачно, ведь по итогам двух туров набрала три очка и занимает третье место.

В своем последнем матче сборная довольствовалась мировой. В товарищеской встрече она сыграла вничью с Ганой (0:0), где никто не сумел отличиться голом.

В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при четырех ничьих и трех поражениях, поэтому у него мало шансов на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Тунис, коэффициент на победу которого равен 1,42. Успех Намибии оценивается в 10,00, ничья — в 4,05.

В трх из четырех последних матчей хозяева победили.

Поэтому наши прогноз и ставка — Тунис выиграет 1-й тайм и матч за 2,00.

Еще один вариант ставки — Тунис выиграет и не пропустит за 1,90, ведь в трех из четырех последних матчей номинальных хозяев был реализован именно такой сценарий.