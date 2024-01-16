ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан»«Милан» — «Рома» 3:1. Онлайн Магомед Анкалаев и Джонни УокерАнкалаев лучший полутяжеловес UFC. Магомед уничтожил Уокера и бросил вызов Перейре Новак ДжоковичДжокович выиграет 11-й титул в Мельбурне? Свентек не дойдет даже до 1/4 финала? Главные вопросы Australian Open-2024
  • 00:42
    • «Милан» уверенно победил «Рому» в матче Серии А
  • 00:40
    • Голы Барколя и Мбаппе принесли победу «ПСЖ» над «Лансом»
  • 23:53
    • «Реал» разгромил «Барселону» и стал обладателем Суперкубка
    Все новости спорта

    Остановит ли Намибия Тунис?

    Тунис — Намибия. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок африканских наций, 16 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Африки-2023 Прогнозы на сборную Туниса Календарь Кубка Африки
    Прогноз и ставки на Тунис — Намибия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тунис — фаворит матча
    Тунис сыграет с Намибией в рамках 1-го тура группового раунда Кубка африканских наций. Матч пройдет 16 января, начало — в 20:00 мск. Тунис — Намибия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа E 16 Января 2024 года
    Тунис
  • Тунис
    •  Тунис 20:00 Намибия Намибия
  • Виндхук
    •

    Тунис

    Тунис уверенно вышел в финальную часть Кубка африканских наций. Ему удалось выиграть отборочную группу, опередив Экваториальную Гвинею, Ботсвану и Ливию.

    Также успешно сборная стартовала в квалификации на чемпионат мира 2026 года. После двух туров она набрала максимум очков и занимает первое место в группе.

    Коэффициенты матча Тунис — Намибия

    1X2Новым игрокам
  • 1.404.0510.50Бонус$9500
    •

    В своем последнем матче сборная одержала победу. В рамках товарищеской встречи в домашних стенах она обыграла Кабо-Верде (2:0), забив два безответных мяча.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Сейчас у коллектива беспроигрышная серия во всех турнирах, включая товарищеские встречи, при трех победах и одной ничьей, так что у него хорошие шансы на очередной успех.

    Намибия

    Намибия вышла в финальную часть Кубка африканских наций благодаря второму месту в своей отборочной группе. Она пропустила вперед Камерун, но опередила Бурундию и Кению.

    В квалификации на чемпионат мира 2026 года команда пока что выступает не слишком удачно, ведь по итогам двух туров набрала три очка и занимает третье место.

  • Топ-клубам на заметку. Десять молодых звезд Кубка Африки-2023
  • Какие молодые игроки могут сыграть большую роль на Кубке африканских наций 2023 года?
  • 13/01/2024

    • В своем последнем матче сборная довольствовалась мировой. В товарищеской встрече она сыграла вничью с Ганой (0:0), где никто не сумел отличиться голом.

    В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при четырех ничьих и трех поражениях, поэтому у него мало шансов на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Тунис, коэффициент на победу которого равен 1,42. Успех Намибии оценивается в 10,00, ничья — в 4,05.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В трх из четырех последних матчей хозяева победили.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Тунис выиграет 1-й тайм и матч за 2,00.

    Еще один вариант ставки — Тунис выиграет и не пропустит за 1,90, ведь в трех из четырех последних матчей номинальных хозяев был реализован именно такой сценарий.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Атман — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Александрова — Зигемунд
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Маннарино — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шнайдер — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Портленд — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бергс — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч Шаповалов — Меньшик
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Маррей — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Альтмайер — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Пера
  • Теннис
  • Сегодня в 08:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Де Минор — Раонич
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Тунис — Намибия: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 16.01.2024. Прогнозы на футбол. Остановит ли Намибия Тунис?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры