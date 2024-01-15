«Факел» сыграет на своем поле с «Сабаилом» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 15 января, начало — в 16:00 мск. «Факел» — «Сабаил»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Факел»

Эта команда текущий сезон проводит в борьбе за выживание в РПЛ. «Факел» ушел зимовать на 11 месте таблицы.

Команда имеет явные сложности с реализацией. В 18 поединках воронежцы настреляли всего 15 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела неплохо. «Факел» дал бой сильному московскому «Динамо» (1:1).

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Вообще же, воронежцы не сдаются без боя никому. Команда Сергея Ташуева способна удивить любого оппонента.

И уж точно в этой встрече номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Вот только игровой простой может сказаться на действиях игроков.

«Сабаил»

Эта команда проводит относительно продуктивный сезон. Ныне она пребывает на 5 месте в своем чемпионате.

Причем «Сабаил» отстает от второй позиции всего на 3 очка. Да и атака команды действует неплохо: 26 голов в 18 матчах.

В своем последнем поединке «Сабаил» не смог добиться победы. Команда расписала мировую с румынской «Университатей Клуж» (0:0).

До того команда минимально уступила «Сумгаиту». А вот в Кубке Азербайджана «Сабаил» разнес в щепки «Шамахы» (6:0).

Азербайджанцы более обеспечены игровой практикой. Плюс к тому, соперник может предстать в экспериментальном кадровом сочетании.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Факела» предлагают — 2.33.

На викторию «Сабаила» дают — 3.79, ничья оценена — в 3.11.

Несмотря на нехватку игровой практики, воронежцы выглядят монолитнее соперника .

Наш прогноз — Победа «Факела». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.11.