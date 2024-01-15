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    Сумеет ли «Факел» справиться с «Сабаилом»?

    «Факел» — «Сабаил». Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 15 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Факел» — «Сабаил»
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    «Факел»
    «Факел» сыграет на своем поле с «Сабаилом» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 15 января, начало — в 16:00 мск. «Факел» — «Сабаил»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    «Факел»

    Эта команда текущий сезон проводит в борьбе за выживание в РПЛ. «Факел» ушел зимовать на 11 месте таблицы.

    Команда имеет явные сложности с реализацией. В 18 поединках воронежцы настреляли всего 15 мячей.

    Свой предыдущий поединок команда провела неплохо. «Факел» дал бой сильному московскому «Динамо» (1:1).

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    Вообще же, воронежцы не сдаются без боя никому. Команда Сергея Ташуева способна удивить любого оппонента.

    И уж точно в этой встрече номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Вот только игровой простой может сказаться на действиях игроков.

    «Сабаил»

    Эта команда проводит относительно продуктивный сезон. Ныне она пребывает на 5 месте в своем чемпионате.

    Причем «Сабаил» отстает от второй позиции всего на 3 очка. Да и атака команды действует неплохо: 26 голов в 18 матчах.

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    • В своем последнем поединке «Сабаил» не смог добиться победы. Команда расписала мировую с румынской «Университатей Клуж» (0:0).

    До того команда минимально уступила «Сумгаиту». А вот в Кубке Азербайджана «Сабаил» разнес в щепки «Шамахы» (6:0).

    Азербайджанцы более обеспечены игровой практикой. Плюс к тому, соперник может предстать в экспериментальном кадровом сочетании.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Факела» предлагают — 2.33.

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    На викторию «Сабаила» дают — 3.79, ничья оценена — в 3.11.

    Несмотря на нехватку игровой практики, воронежцы выглядят монолитнее соперника.

    Наш прогноз — Победа «Факела». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.11.

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    «Факел» — «Сабаил»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 15.01.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Факел» справиться с «Сабаилом»?
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