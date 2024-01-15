Эта команда текущий сезон проводит в борьбе за выживание в РПЛ. «Факел» ушел зимовать на 11 месте таблицы.
Команда имеет явные сложности с реализацией. В 18 поединках воронежцы настреляли всего 15 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела неплохо. «Факел» дал бой сильному московскому «Динамо» (1:1).
Вообще же, воронежцы не сдаются без боя никому. Команда Сергея Ташуева способна удивить любого оппонента.
И уж точно в этой встрече номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Вот только игровой простой может сказаться на действиях игроков.
«Сабаил»
Эта команда проводит относительно продуктивный сезон. Ныне она пребывает на 5 месте в своем чемпионате.
Причем «Сабаил» отстает от второй позиции всего на 3 очка. Да и атака команды действует неплохо: 26 голов в 18 матчах.
В своем последнем поединке «Сабаил» не смог добиться победы. Команда расписала мировую с румынской «Университатей Клуж» (0:0).
До того команда минимально уступила «Сумгаиту». А вот в Кубке Азербайджана «Сабаил» разнес в щепки «Шамахы» (6:0).
Азербайджанцы более обеспечены игровой практикой. Плюс к тому, соперник может предстать в экспериментальном кадровом сочетании.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Факела» предлагают — 2.33.
На викторию «Сабаила» дают — 3.79, ничья оценена — в 3.11.
Несмотря на нехватку игровой практики,
Наш прогноз — Победа «Факела». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.11.