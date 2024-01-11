«Трабзонспор»
«Трабзонспор» занимает 3-ю строчку (путевка в Лигу Европы), опережая 4-е место в Лиге конференций на четыре очка, тогда как отставание от 2-й позиции (Лига чемпионов) — 14 баллов.
В то же время, команда продолжает выступать в Кубке Турции, где вышла в пятый раунд. На предыдущей стадии она победила дома «Чорум» (3:1).
В своем последнем матче клуб одержал победу. В рамках Суперлиги он на выезде переиграл «Анкарагюджю» (1:0), забив один безответный мяч в ворота соперника.
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при четырех победах и одной ничьей, так что у хозяев хорошая форма.
«Самсунспор»
«Самсунспор» по итогам 18-ти туров занимает 17-е место в зоне вылета, отставая от безопасной 16-й строчки по дополнительным показателям.
При этом команда продолжает выступать в Кубке Турции, где вышла в пятый раунд. На предыдущей стадии она на своем поле разгромила «Плевнеспор» (3:0).
В своем последнем матче клуб одержал победу. В рамках Суперлиги он на своем поле обыграл «Фатих Карагюмрюк» (1:0), забив один безответный мяч в ворота соперника.
В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение во всех турнирах при четырех победах и одной ничьей, так что у гостей неплохая форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Трабзонспор», коэффициент на победу которого равен 1,70. Успех «Самсунспора» оценивается в 4,90, ничья — в 3,85.
В трех из четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,82.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,85, ведь в пяти из семи последних матчей «Самсунспора» был реализован именно такой сценарий.