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    Остановит ли «Самсунспор» «Трабзонспор»?

    «Трабзонспор» — «Самсунспор». Прогноз и ставка (к. 1.82) на футбол 11 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Трабзонспор» — «Самсунспор»
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    «Трабзонспор» — фаворит матча
    11 января в Трабзоне пройдет поединок 16-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Трабзонспор» сыграет против «Самсунспора». Начало игры — в 20:00 по мск. «Трабзонспор» — «Самсунспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 11 Января 2024 года
    Трабзонспор
  • Трабзон
    •  Трабзонспор 20:00 Samsunspor Samsunspor
  • Турция. Суперлига
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    «Трабзонспор»

    «Трабзонспор» занимает 3-ю строчку (путевка в Лигу Европы), опережая 4-е место в Лиге конференций на четыре очка, тогда как отставание от 2-й позиции (Лига чемпионов) — 14 баллов.

    В то же время, команда продолжает выступать в Кубке Турции, где вышла в пятый раунд. На предыдущей стадии она победила дома «Чорум» (3:1).

    В своем последнем матче клуб одержал победу. В рамках Суперлиги он на выезде переиграл «Анкарагюджю» (1:0), забив один безответный мяч в ворота соперника.

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при четырех победах и одной ничьей, так что у хозяев хорошая форма.

    «Самсунспор»

    «Самсунспор» по итогам 18-ти туров занимает 17-е место в зоне вылета, отставая от безопасной 16-й строчки по дополнительным показателям.

    При этом команда продолжает выступать в Кубке Турции, где вышла в пятый раунд. На предыдущей стадии она на своем поле разгромила «Плевнеспор» (3:0).

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    • В своем последнем матче клуб одержал победу. В рамках Суперлиги он на своем поле обыграл «Фатих Карагюмрюк» (1:0), забив один безответный мяч в ворота соперника.

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение во всех турнирах при четырех победах и одной ничьей, так что у гостей неплохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Трабзонспор», коэффициент на победу которого равен 1,70. Успех «Самсунспора» оценивается в 4,90, ничья — в 3,85.

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    В трех из четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,82.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,85, ведь в пяти из семи последних матчей «Самсунспора» был реализован именно такой сценарий.

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    «Трабзонспор» — «Самсунспор»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 11.01.2024. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Самсунспор» «Трабзонспор»?
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