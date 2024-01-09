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    «Порту» будет одержим жаждой мести

    «Эшторил» — «Порту». Ставка (к. 1,80) и прогноз на Кубок Португалии 9 ноября 2024 года

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    «Эшторил» — «Порту». Матч пройдет в рамках 1/8 финала Кубка Португалии 9 ноября, начало — 23:45 (мск). «Эшторил» — «Порту»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    «Эшторил»

    В Кубке Португалии команда успешно прошла два раунда. Сначала был обыгран в гостях любительский «Синтренсе» со счетом 5:1, а затем на своем поле представитель Второй лиги «Мафра» (2:1).

    В Кубке португальской лиги дела у «Эшторила» тоже обстоят неплохо. Команда успешно прошла квалификацию, а затем заняла первое место на групповом этапе.

    Коэффициенты матча Эшторил — Морейренсе

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    Причем, одним из соперников был «Порту», уверенно обыгранный со счетом 3:1. Единственное, многократный чемпион страны выставил состав далекий от оптимального.

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    • В чемпионате страны «Эшторил» сейчас идет на девятом месте. В последнем туре команда потерпела чувствительное поражение от «Спортинга» со счетом 1:5, пропустив подряд пять мячей и затем поразив ворота противника.

    «Порту»

    В национальном чемпионате подопечные Сержиу Консейсао идут пока только на пятом месте с отставанием в пять очков от лидера «Спортинга». В последнем туре команда не смогла на выезде обыграть одного из аутсайдеров «Боавишту» (1:1).

    Единственный гол в той встрече забил испанский форвард Тони Мартинес, для которого он стал третьим в чемпионате. В шести последних матчах у «Порту» четыре победы, одна ничья и одно поражение.

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    Но игра команды пока оставляет желать лучшего, у нее явные проблемы в атакующей линии и с созданием голевых моментов. Зато оборона играет довольно неплохо и надежно, там по-прежнему верховодит Пепе.

    В Кубке Португалии дружина Сержиу Консейсао успешно миновала два раунда. Сначала был обыгран «Вилар» (2:0), а затем «Монталегре». Это два любительских клуба, выступающие в низших дивизионах. В Кубке португальской лиги «Порту» не смог пройти групповой этап.

    Прогноз и ставка

    В этой встрече букмекеры дают на «Эшторил» 5,70, на «Порту» — 1,52, а на ничью — 4,70.

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    Гости имеют претензии к «Эшторилу» ведь они ему не дали пройти в полуфинал Кубка португальской лиги. Но тогда команда Сержиу Консейсао играла в ослабленном составе.

    Сейчас же все будет по-иному, поэтому хорошим вариантом для ставки и прогноза мы считаем победу «Порту» с форой -1 за 1,80.

    Любители рискнуть могут попробовать заиграть ставку на победу «Порту» с форой -2 за 3,45.

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    «Эшторил» — «Порту»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 09.01.2024. Прогнозы на футбол. «Порту» будет одержим жаждой мести
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