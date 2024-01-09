«Эшторил» — «Порту». Матч пройдет в рамках 1/8 финала Кубка Португалии 9 ноября, начало — 23:45 (мск). «Эшторил» — «Порту»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Эшторил»

В Кубке Португалии команда успешно прошла два раунда. Сначала был обыгран в гостях любительский «Синтренсе» со счетом 5:1, а затем на своем поле представитель Второй лиги «Мафра» (2:1).

В Кубке португальской лиги дела у «Эшторила» тоже обстоят неплохо. Команда успешно прошла квалификацию, а затем заняла первое место на групповом этапе.

Коэффициенты матча Эшторил — Морейренсе 1X2Новым игрокам 2.453.452.85Бонус$9500

Причем, одним из соперников был «Порту», уверенно обыгранный со счетом 3:1. Единственное, многократный чемпион страны выставил состав далекий от оптимального.

В чемпионате страны «Эшторил» сейчас идет на девятом месте. В последнем туре команда потерпела чувствительное поражение от «Спортинга» со счетом 1:5, пропустив подряд пять мячей и затем поразив ворота противника.

«Порту»

В национальном чемпионате подопечные Сержиу Консейсао идут пока только на пятом месте с отставанием в пять очков от лидера «Спортинга». В последнем туре команда не смогла на выезде обыграть одного из аутсайдеров «Боавишту» (1:1).

Единственный гол в той встрече забил испанский форвард Тони Мартинес, для которого он стал третьим в чемпионате. В шести последних матчах у «Порту» четыре победы, одна ничья и одно поражение.

Все прогнозы на футбол

Но игра команды пока оставляет желать лучшего, у нее явные проблемы в атакующей линии и с созданием голевых моментов. Зато оборона играет довольно неплохо и надежно, там по-прежнему верховодит Пепе.

В Кубке Португалии дружина Сержиу Консейсао успешно миновала два раунда. Сначала был обыгран «Вилар» (2:0), а затем «Монталегре». Это два любительских клуба, выступающие в низших дивизионах. В Кубке португальской лиги «Порту» не смог пройти групповой этап.

Прогноз и ставка

В этой встрече букмекеры дают на «Эшторил» 5,70, на «Порту» — 1,52, а на ничью — 4,70.

Гости имеют претензии к «Эшторилу» ведь они ему не дали пройти в полуфинал Кубка португальской лиги. Но тогда команда Сержиу Консейсао играла в ослабленном составе.

Сейчас же все будет по-иному, поэтому хорошим вариантом для ставки и прогноза мы считаем победу «Порту» с форой -1 за 1,80.

Любители рискнуть могут попробовать заиграть ставку на победу «Порту» с форой -2 за 3,45.