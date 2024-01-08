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    Команды поберегут силы перед стартом КАН-2024

    Гана — Намибия. Прогноз и ставка (к. 1.75) на футбол 8 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гана — Намибия
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    Джордан Айю
    Сборная Ганы сыграет против команды Намибии в товарищеском матче. Поединок состоится 8 января и начнется в 23:00 по мск. Гана — Намибия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Гана

    Сборная Ганы — это одна из самых успешных и сильных команд африканского континента. Она четыре раза становилась чемпионом Африки и четыре раза пробивалась в финальную часть ЧМ.

    На мундиалях лучшим достижением «черных звезд» является четвертьфинал в 2010 году, а на прошлом мировом форуме они остановились на групповом этапе.

    Свою последнюю игру ганцы провели в ноябре 2023 года, проиграв тогда Коморам 0:1 в гостях в отборе к ЧМ-2026. Перед этим они дома с таким же счетом обыграли Мадагаскар в матче той же квалификации.

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    Всего же за последние четыре поединках во всех турнирах у сборной Ганы три фиаско. Помимо матчей отбора они в этот период уступили в товарняках 0:2 Мексике и 0:4 США.

    Намибия

    Сборная Намибии — это очень скромная команда, даже по африканским меткам. Она никогда не отбиралась в финальную часть ЧМ, а на континентальном первенстве была всего три раза.

    Причем каждый раз там «храбрые воины» заканчивали свой путь еще на групповом этапе. Последний раз они принимали участие в чемпионате Африки в 2019 году.

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    • Последний раз намибийцы выходили на поле в ноябре 2023 года. Тогда они обыграли на выезде 2:0 Сан-Томе и Принсипи в отборе к чемпионату мира-2026.

    И данной викторий сборная Намибии прервала свою 6-матчевую безвыигрышную серию, в которой по три раза уступала и играла вничью. Причем в трех играх данного отрезке она не забивала.

    Между собой эти национальные команды провели три поединка, два из которых выиграла Гана по 1:0 и раз сильнее оказалась Намибия — 1:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Ганы предлагают — 1.43.

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    На викторию Намибии дают — 7.65, ничья оценена — в 4.20.

    Скорее всего, обе команды поберегут силы, ведь им через несколько дней уже стартовать на КАН-2024. Да и к тому же между собой они играю крайне нерезультативно. В общем, прогнозируем здесь низы.

    И также еще рекомендуем ставить на гостей с форой + 1.

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    Гана — Намибия: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 08.01.2024. Прогнозы на футбол. Команды поберегут силы перед стартом КАН-2024
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