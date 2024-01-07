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    Разгромит ли «Вест Бромвич» «Олдершот»?

    «Вест Бромвич» — «Олдершот». Ставка (к. 2.85) и прогноз на Кубок Англии 7 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Олдершот»
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    «Вест Бромвич» — фаворит матча
    7 января в Вест Бромвиче в рамках 3-го раунда Кубка Англии «Вест Бромвич» сыграет против «Олдершота». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. «Вест Бромвич» — «Олдершот»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Олдершот»

    «Вест Бромвич» только начинает свои выступления в Кубке Англии. Из прошлого розыгрыша турнира он вылетел в четвертом раунде, разгромно уступив «Бристоль Сити» (0:3).

    По итогам 26-ти матчей Чемпионшипа «Дрозды» находятся в зоне плей-офф за выход в АПЛ на пятой позиции, отставая на 13 очков от проходной 2-й строчки.

    При этом клуб еще летом вылетел из Кубка английской Лиги, где он еще в первом раунде турнира в августе на выезде уступил «Сток Сити» (1:2).

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    В трех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, ВБА одержал две победы при одном поражении, так что у хозяев, в целом, неплохая форма.

    «Олдершот»

    «Олдершот» уже преодолел три стадии в Кубке Англии. На пути в третий раунд он прошел «Льюис» (4:1), «Суиндон Таун» (7:4) и «Стокпорт Каунти» (2:2 и 1:0 в переигровке).

    По итогам 26-ти матчей 5-го дивизиона команда находится на восьмой позиции, уступая зоне плей-офф (начинается с седьмой строчки) за выход в Лигу 2 по дополнительным показателям.

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    • В своем последнем матче клуб победил. В рамках своего первенства (Национальная лига) он в результативной игре победил «Уокинг» (3:2) на выезде.

    В четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат, коллектив одержал лишь одну победу при двух поражениях и одной ничьей, так что у него явно не лучшая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Вест Бромвич», коэффициент на победу которого равен 1,27. Успех «Олдершота» оценивается в 8,80, ничья — в 6,00.

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    В шести последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,85.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,00, ведь в четырех последних матчах «Вест Бромвича» по крайней мере один из соперников не забивал.

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    «Вест Бромвич» — «Олдершот»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 07.01.2024. Прогнозы на футбол. Разгромит ли «Вест Бромвич» «Олдершот»?
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