«Реал Сосьедад» сыграет на выезде против «Малаги» в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Матч пройдет 7 января, начало — в 23:00 мск. «Малага» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Малага»

«Малага» выступает в третьем по силе испанском дивизионе. На данный момент она занимает четвертое место после 18 туров.

Клуб из Андалусии с трудом прошел предыдущие раунд Кубка Испании. Скромный «Баракальдо» и вовсе удалось дожать только в серии пенальти. Дальше была домашняя победа над «Эльденсе» (1:0).

В текущем сезоне «Малага» до сих пор потерпела лишь одно поражение на своем поле. На этом отрезке у нее шесть побед.

И также важно отметить, что «Малага» до сих пор пропустила больше гола только в одном домашнем матче.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» тоже не без труда преодолел первые раунды в национальном кубке.

Клуб из Сан-Себастьяна забил по голу в ворота «Буньоля» и «Андрача». Для Испании это абсолютно нормальная история, когда представитель Ла Лиги мучается с подобными командами.

Беспроигрышная серия «Реал Сосьедада» составляет 11 матчей. Но есть нюанс. Четыре предыдущих матча завершились вничью, в трех случаях — с кошмарным счетом 0:0.

В гостях команда Арсена Захаряна не проигрывает с 8 октября. С тех пор она одержала пять побед и четыре раза сыграла вничью.

Прогноз и ставка

На «Малагу» в этом матче можно поставить за 6.90, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Реал Сосьедада» — за 1.49.

Скорее всего, «Сосьедад» снова ни разу не пропустит и забьет один-два гола. Это самый вероятный сценарий.

Ставка — победа «Реал Сосьедада» + тотал меньше 3,5 за 2.05.