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    Сможет ли «Реал Сосьедад» пройти «Малагу» в Кубке Испании?

    «Малага» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2.05) и прогноз на Кубок Испании 7 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Малага» — «Реал Сосьедад»
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    Арсен Захарян
    «Реал Сосьедад» сыграет на выезде против «Малаги» в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Матч пройдет 7 января, начало — в 23:00 мск. «Малага» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Малага»

    «Малага» выступает в третьем по силе испанском дивизионе. На данный момент она занимает четвертое место после 18 туров.

    Клуб из Андалусии с трудом прошел предыдущие раунд Кубка Испании. Скромный «Баракальдо» и вовсе удалось дожать только в серии пенальти. Дальше была домашняя победа над «Эльденсе» (1:0).

    В текущем сезоне «Малага» до сих пор потерпела лишь одно поражение на своем поле. На этом отрезке у нее шесть побед.

    И также важно отметить, что «Малага» до сих пор пропустила больше гола только в одном домашнем матче.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» тоже не без труда преодолел первые раунды в национальном кубке.

    Клуб из Сан-Себастьяна забил по голу в ворота «Буньоля» и «Андрача». Для Испании это абсолютно нормальная история, когда представитель Ла Лиги мучается с подобными командами.

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    • Беспроигрышная серия «Реал Сосьедада» составляет 11 матчей. Но есть нюанс. Четыре предыдущих матча завершились вничью, в трех случаях — с кошмарным счетом 0:0.

    В гостях команда Арсена Захаряна не проигрывает с 8 октября. С тех пор она одержала пять побед и четыре раза сыграла вничью.

    Прогноз и ставка

    На «Малагу» в этом матче можно поставить за 6.90, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Реал Сосьедада» — за 1.49.

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    Скорее всего, «Сосьедад» снова ни разу не пропустит и забьет один-два гола. Это самый вероятный сценарий.

    Ставка — победа «Реал Сосьедада» + тотал меньше 3,5 за 2.05.

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    «Малага» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 07.01.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Реал Сосьедад» пройти «Малагу» в Кубке Испании?
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