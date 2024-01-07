7 января в рамках 1/16 финала Кубка Испании «Арандина» сыграет против «Реала». Начало игры запланировано на 23:30 по мск. «Арандина» — «Реал» Мадрид: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Арандина»

Команда проваливает нынешний сезон в своем чемпионате, занимая последнее 18-е место в таблице с 10-ю очками в активе после 16-и туров. Несмотря на это, «Арандина» добралась до 1/16 финала Кубка Испании, где встретится с грозным «Реалом».

В последних 5-и матчах команда одержала только одну победу, а также по 2 раза проиграла и сыграла вничью. За этот период «Арандина» пропустила 8 голов при 6-и забитых.

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Стоит отметить, что команда уже прошла 2 раунда в Кубке Испании. В 1/64 финала «Арандина» обыграла «Мурсию» (1:0), забив единственный гол на 43-й минуте.

Все прогнозы на футбол

В рамках 1/32 финала команда сенсационно обыграла «Кадис» (2:1). Решающий гол «Арандина» забила на 65-й минуте. Сможет ли команда повторить этот результат, но уже с «Реалом»? В это действительно сложно поверить.

«Реал»

В нынешнем сезоне команда Карло Анчелотти показывает футбол высочайшего уровня. «Реал» занимает 1-е место в Примере, а также является одним из главных претендентов на победу в ЛЧ и Кубке Испании.

В последних 5-и матчах у «Реала» только ничья с «Бетисом» (1:1), а в остальных 4-х встречах сплошные победы. Команда играет одинаково круто что дома, что в гостях.

Стоит отметить, что у «Реала» появился новый лидер, который может решить исход матча. Полузащитник команда Джуд Беллингем занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров Примеры. Если англичанин будет в составе, то «Арандине» точно не поздоровится.

«Реал» довольно много забивает в последние 5 матчей (10 голов), но и пропускает немало (4). Если «Арандина» сможет забить хотя бы один гол «сливочным» — это будет успехом.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом «Реал», коэффициент на победу которого равен 1.11. Успех «Арандины» оценивается в 21.00, ничья — в 10.00.

«Реал» будет доминировать на протяжении всего матча, но «Арандина» найдет пару моментов, чтобы забить хотя бы один гол.

Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Арандины» 0.5 больше за 2.20.

Еще один вариант ставки — Тотал 3.5 больше за 1.75.