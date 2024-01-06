6 января в Лондоне «Миллуолл» примет «Лестер» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч начнется в 15:30 по мск. «Миллуолл» — «Лестер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Миллуолл»

Команда подошла к матчу с тремя победами подряд в Чемпионшипе. «Львы» обыграли КПР 2:0, «Норвич» 1:0 и «Бристоль Сити» 1:0. Таким образом, клуб поднялся на 15-е место в турнирной таблице турнира.

Стоит отметить, что не пропускают хозяева уже четыре поединка подряд, что в чемпионате является одним из лучших результатов за 5 последних поединков.

Коэффициенты матча Миллуолл — Лестер 1X2Новым игрокам 4.153.701.85Бонус$9500

Дома клуб не проигрывает четыре матча подряд. Помимо побед над КПР и «Норвичем» «Миллуолл» добыл две ничьи, сыграв мировую с «Сандерлендом» (1:1) и «Хаддерсфилдом» (1:1).

Все прогнозы на футбол

Из 10 последних поединков с участием «Миллуолла» 7 закончились с тотал меньше 2.5. Так что сейчас команда ассоциируется с низовыми матчами. При ней часто забивает только одна команда.

«Лестер»

«Лисы» чувствуют себя более чем прекрасно. У них все хорошо в Чемпионшипе и к предстоящему поединку команда подошла в статусе фаворита.

Менее чем за неделю гости провели 3 поединка в чемпионате и набрали за этот период 7 очков. Как видим, «Лестер» в отличной форме, раз с легкостью переносит плотный график игр.

«Лестер» сыграл вничью с «Ипсвичем» (1:1), он разгромил «Хаддерсфилд» 4:1 и обыграл «Кардифф» со счетом 2:1.

На выезде у «синих» 3 победы в последних четырех выступлениях. В Чемпионшипе они выиграли 10 из 13 матчей за весь прошедший отрезок сезона и пропустили всего 11 мячей. При этом большой разницы между выступлениями дома и на выезде для них нет. Они лучшие по обоим показателям.

Прогноз и ставка

Отсюда и такие котировки у букмекеров: 1.83 на победу «Лестера», 3.70 на победу «Миллуолла» и 3.55, на ничью.

13 декабря «Лестер» обыграл «Миллуолл» со счетом 3:2 на своем поле в чемпионате. Этот результат стал очередным в списке беспроигрышной серии команды Энцо Марески. А она между тем насчитывает 10 матчей, 8 из которых — это победы.

Стоит взять ставку на победу гостей за 1.83. Нынешний «Лестер» в отличных кондициях и не должен столкнуться с большими трудностями.

Конечно, «Миллуолл» будет сопротивляться, поэтому «Лестер» может пропустить. У него часто бывают матчи с разменами. Ставка на двойной вариант с победой + обе забьют (да) за 3.35.