ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Йозуа КиммихКиммих и и еще пять игроков, на которых «Манчестер Сити» следует нацелиться в январе «Арсенал» — «Ливерпуль»Что смотреть в январе: «Арсенал» — «Ливерпуль», Суперкубок Испании и проверка на прочность для «Лейпцига» Пьеро ИнкапьеИнкапье и еще пять игроков, которых «Ливерпулю» не помешало бы подписать в январе
  • 10:54
    • Мирра Андреева уступила в четвертьфинале турнира в Брисбене
  • 10:25
    • «Краснодар» объявил о переходе колумбийца Кастаньо
  • 09:10
    • НХЛ. «Питтсбург» победил в гостях «Бостон», «Рейнджерс» выиграл у «Чикаго», «Коламбус» был сильнее «Филадельфии»
  • 08:37
    • Рыбакина победила россиянку Потапову и вышла в полуфинал турнира в Брисбене
  • 08:18
    • Сафиуллин пробился в полуфинал турнира в Брисбене
  • 10:09
    • Котов не смог пробиться в полуфинал турнира в Гонконге
  • 09:41
    • «Сан-Антонио» проиграл дома «Милуоки», «Голден Стэйт» уступил «Денверу»
    Все новости спорта

    «Лестер» в отличной форме для продления серии

    «Миллуолл» — «Лестер». Ставки (к. 1.83) и прогноз на Кубок Англии 6 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Англии Прогнозы на футбол Англии
    Прогноз и ставки на «Миллуолл» — «Лестер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Харри Уинкс и Рикарду Перейра
    6 января в Лондоне «Миллуолл» примет «Лестер» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч начнется в 15:30 по мск. «Миллуолл» — «Лестер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок ФА 06 Января 2024 года
    Миллуолл
  • Лондон
    •  Миллуолл 15:30 Лестер Лестер
  • Лестер
    •

    «Миллуолл»

    Команда подошла к матчу с тремя победами подряд в Чемпионшипе. «Львы» обыграли КПР 2:0, «Норвич» 1:0 и «Бристоль Сити» 1:0. Таким образом, клуб поднялся на 15-е место в турнирной таблице турнира.

    Стоит отметить, что не пропускают хозяева уже четыре поединка подряд, что в чемпионате является одним из лучших результатов за 5 последних поединков.

    Коэффициенты матча Миллуолл — Лестер

    1X2Новым игрокам
  • 4.153.701.85Бонус$9500
    •

    Дома клуб не проигрывает четыре матча подряд. Помимо побед над КПР и «Норвичем» «Миллуолл» добыл две ничьи, сыграв мировую с «Сандерлендом» (1:1) и «Хаддерсфилдом» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Из 10 последних поединков с участием «Миллуолла» 7 закончились с тотал меньше 2.5. Так что сейчас команда ассоциируется с низовыми матчами. При ней часто забивает только одна команда.

    «Лестер»

    «Лисы» чувствуют себя более чем прекрасно. У них все хорошо в Чемпионшипе и к предстоящему поединку команда подошла в статусе фаворита.

    Менее чем за неделю гости провели 3 поединка в чемпионате и набрали за этот период 7 очков. Как видим, «Лестер» в отличной форме, раз с легкостью переносит плотный график игр.

  • Сезон интриг. Как завершатся чемпионские гонки в топ-лигах Европы?
  • Пришло время прогнозировать исходы борьбы за титул в топовых чемпионатах Европы
  • 03/01/2024

    • «Лестер» сыграл вничью с «Ипсвичем» (1:1), он разгромил «Хаддерсфилд» 4:1 и обыграл «Кардифф» со счетом 2:1.

    На выезде у «синих» 3 победы в последних четырех выступлениях. В Чемпионшипе они выиграли 10 из 13 матчей за весь прошедший отрезок сезона и пропустили всего 11 мячей. При этом большой разницы между выступлениями дома и на выезде для них нет. Они лучшие по обоим показателям.

    Прогноз и ставка

    Отсюда и такие котировки у букмекеров: 1.83 на победу «Лестера», 3.70 на победу «Миллуолла» и 3.55, на ничью.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    13 декабря «Лестер» обыграл «Миллуолл» со счетом 3:2 на своем поле в чемпионате. Этот результат стал очередным в списке беспроигрышной серии команды Энцо Марески. А она между тем насчитывает 10 матчей, 8 из которых — это победы.

    Стоит взять ставку на победу гостей за 1.83. Нынешний «Лестер» в отличных кондициях и не должен столкнуться с большими трудностями.

    Конечно, «Миллуолл» будет сопротивляться, поэтому «Лестер» может пропустить. У него часто бывают матчи с разменами. Ставка на двойной вариант с победой + обе забьют (да) за 3.35.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Соболенко — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Надаль — Томпсон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  3.54
  • Прогноз на матч Рублев — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Катар — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Сирия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Индонезия — Ливия
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Чехия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Газиантеп — Пендикспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сочи — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Саргемин — Валансьен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Миллуолл» — «Лестер»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 06.01.2024. Прогнозы на футбол. «Лестер» в отличной форме для продления серии
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры