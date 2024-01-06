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    «Бенфика» всухую взгреет «Ароку»

    «Арока» — «Бенфика». Прогноз и ставка (к. 2.40) на футбол 6 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Арока» — «Бенфика»
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    «Бенфика»
    6 января в рамках 16-го тура чемпионата Португалии по футболу «Арока» на своем поле сыграет против «Бенфики». Начало поединка запланировано на 21:00 по мск. «Арока» — «Бенфика»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Португалия. Примера 06 Января 2024 года
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    «Арока»

    После 15 сыгранных туров «Арока» находится в середине турнирной таблицы португальского чемпионата. У команды на счету 16 баллов и отрыв от опасной зоны всего лишь в четыре очка.

    «Желто-синие» отменно провели свои четыре последние встречи первенства, не проиграв в этот период ни разу. В данном отрезке они раз сыграли вничью и три матча выиграли.

    Коэффициенты матча Арока — Бенфика

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    Причем все виктории были добыты с крупным счетом. Правда, соперники в этом отрезке были все нижестоящие в таблице. В прошлом туре коллектив в гостях разгромил «Эштрелу» 4:1.

    Все прогнозы на футбол

    В домашних поединках в текущем чемпионате «Арока» проиграла четыре поединка из восьми проведенных. Еще по два раза она побеждала и играла вничью.

    «Бенфика»

    «Бенфика» на данный момент в турнирной таблице Примейры идет на второй строке с 36 набранными очками. От первого «Спортинга» она отстает всего на балл.

    «Орлы» в текущем чемпионате потерпели пока только одно фиаско, которое случилось с ними еще на старте сезона. После того они добились 11 викторий и трижды играли вничью.

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    • В двух последних турах первенства «красно-белые» выиграли всухую, одолев на выезде 1:0 «Брагу» и на своем поле 3:0 «Фамаликан». А перед этим они дважды кряду играли вничью.

    На выезде «Бенфика» в текущем чемпионате выиграла шесть поединков из восьми проведенных при одной мировой и одном поражении.

    «Бенфика» выиграла у «Ароки» в девяти последних очных противостояниях. Причем в шести случаях «орлы» побеждали без пропущенных мячей.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Бенфики» предлагают — 1.50.

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    На викторию «Ароки» дают — 6.40, ничья оценена — в 4.40.

    В данном поединке прогнозируем, что «Бенфика» продлит удачную серию игр против «Ароки» и вновь победит. Причем ждем, что гости сделают это всухую.

    Однако высокой результативности от данного противостояния ждать не стоит и поэтому ставим еще на низовой тотал.

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    «Арока» — «Бенфика»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 06.01.2024. Прогнозы на футбол. «Бенфика» всухую взгреет «Ароку»
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