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    Голевой обмен заказывали?!

    Катар — Иордания. Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 января 2024 года

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    Катар сыграет на своем поле с Иорданией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 5 января, начало — в 14:00 мск. Катар — Иордания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Катар

    Эта команда весьма неплохо проводит квалификацию на Мундиаль. В своей группе она находится на первом месте.

    В двух поединках квалификации Катар набрал 6 зачетных баллов. Да и забила команда 11 мячей при одном пропущенном.

    В своем последнем поединке команда добыла яркую викторию. Катарцы учинили разгром сборной Камбоджи (3:0).

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    Поединки с иорданцами для Катара традиционно проходят удачно. Из пяти последних матчей команда выиграла трижды при одной коллизии.

    И уж точно номинальные хозяева будут максимально активными в атаке. Катарцы вообще прогрессируют семимильными шагами!

    Иордания

    Иорданцам все никак не покорится выход на чемпионат мира. Вот и нынешнюю отборочную кампанию на чемпионат мира команда начала неудачно.

    В своей группе Иордания находится на 3 месте. В двух матчах она набрала всего лишь один зачетный пункт.

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    • Свой последний поединок команда провела не лучшим образом. Иорданцы уступили сборной Ливана со счетом 1:2.

    А вот до того команда уступила еще и сильным аравийцам (0:2). При этом последняя виктория случилась еще в июне, когда удалось одолеть Ямайку (2:1).

    И уж точно Иордания будет действовать вторым номером. Номинальные гости постараются использовать контратаки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Катара предлагают — 1.68.

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    На викторию Иордании дают — 5.23, ничья оценена — в 3.56.

    Катарцы выглядят предпочтительнее оппонента, однако могут позволить себе немного расслабиться.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.26.

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    Катар — Иордания: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 05.01.2024. Прогнозы на футбол. Голевой обмен заказывали?!
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