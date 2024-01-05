Катар сыграет на своем поле с Иорданией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 5 января, начало — в 14:00 мск. Катар — Иордания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Катар

Эта команда весьма неплохо проводит квалификацию на Мундиаль. В своей группе она находится на первом месте.

В двух поединках квалификации Катар набрал 6 зачетных баллов. Да и забила команда 11 мячей при одном пропущенном.

В своем последнем поединке команда добыла яркую викторию. Катарцы учинили разгром сборной Камбоджи (3:0).

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Поединки с иорданцами для Катара традиционно проходят удачно. Из пяти последних матчей команда выиграла трижды при одной коллизии.

И уж точно номинальные хозяева будут максимально активными в атаке. Катарцы вообще прогрессируют семимильными шагами!

Иордания

Иорданцам все никак не покорится выход на чемпионат мира. Вот и нынешнюю отборочную кампанию на чемпионат мира команда начала неудачно.

В своей группе Иордания находится на 3 месте. В двух матчах она набрала всего лишь один зачетный пункт.

Свой последний поединок команда провела не лучшим образом. Иорданцы уступили сборной Ливана со счетом 1:2.

А вот до того команда уступила еще и сильным аравийцам (0:2). При этом последняя виктория случилась еще в июне, когда удалось одолеть Ямайку (2:1).

И уж точно Иордания будет действовать вторым номером. Номинальные гости постараются использовать контратаки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Катара предлагают — 1.68.

На викторию Иордании дают — 5.23, ничья оценена — в 3.56.

Катарцы выглядят предпочтительнее оппонента, однако могут позволить себе немного расслабиться .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.26.