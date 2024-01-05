Катар
Эта команда весьма неплохо проводит квалификацию на Мундиаль. В своей группе она находится на первом месте.
В двух поединках квалификации Катар набрал 6 зачетных баллов. Да и забила команда 11 мячей при одном пропущенном.
В своем последнем поединке команда добыла яркую викторию. Катарцы учинили разгром сборной Камбоджи (3:0).
Поединки с иорданцами для Катара традиционно проходят удачно. Из пяти последних матчей команда выиграла трижды при одной коллизии.
И уж точно номинальные хозяева будут максимально активными в атаке. Катарцы вообще прогрессируют семимильными шагами!
Иордания
Иорданцам все никак не покорится выход на чемпионат мира. Вот и нынешнюю отборочную кампанию на чемпионат мира команда начала неудачно.
В своей группе Иордания находится на 3 месте. В двух матчах она набрала всего лишь один зачетный пункт.
Свой последний поединок команда провела не лучшим образом. Иорданцы уступили сборной Ливана со счетом 1:2.
А вот до того команда уступила еще и сильным аравийцам (0:2). При этом последняя виктория случилась еще в июне, когда удалось одолеть Ямайку (2:1).
И уж точно Иордания будет действовать вторым номером. Номинальные гости постараются использовать контратаки.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Катара предлагают — 1.68.
На викторию Иордании дают — 5.23, ничья оценена — в 3.56.
Катарцы выглядят предпочтительнее оппонента, однако
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.26.