В 16-м туре чемпионата Греции ПАОК примет ОФИ на поле стадиона «Тумба», расположенном в Салониках. Игра состоится 3 января и начнется в 21:00 мск. ПАОК — ОФИ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ПАОК

После 15 прошедших туров Суперлиги ПАОК является лидером турнирной таблицы. У него 35 набранных очков благодаря 11 победам и двум ничьим при двух поражениях.

Команда находится в отличной форме, имея 8 побед подряд в своем активе. Дома эта серия составляет 5 матчей.

В последних турах Суперлиги ПАОК разгромил 3:0 «Ламию», 4:1 «Астерас» и 6:0 «Кифисиас». Также он пробился в четвертьфинал Кубка Греции, обыграв «Волос» 1:0.

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ПАОК выиграл группу в Лиге конференций с «Айнтрахтом», ХИКом и «Абердином», потому в конце февраля сыграет в плей-офф еврокубка.

ОФИ

Скромный клуб с острова Крит находится на 9-й позиции в общем зачете. За 15 игр он набрал 15 очков. В его списке результатов 3 победы, 6 ничьих и 6 поражений.

ОФИ проиграл 3 матча подряд в этом турнире. Со счетом 0:4 клуб уступил «Панатинаикосу», со счетом 0:1 он проиграл «Арису». В прошлом туре гости не справились с «Астерасом» и уступили 0:2.

При этом клуб сыграет в четвертьфинале Кубка Греции, так как в минувшем раунде турнира обыграл на своем поле «Кифисиас» со счетом 3:1.

ОФИ ни разу не выиграл на выезде в Суперлиге этого сезона и едет к ПАОКу с серией из трех гостевых поражений.

Прогноз и ставка

1.26 букмекер дает на победу ПАОКа, 10.0 — на победу ОФИ. За 6.40 выставлена ничья.

ПАОК без труда справится с этим соперником. ОФИ идет на серии поражений и в последних матчах он не устоял против команд из топ-6, а ПАОК сейчас имеет самую лучшую форму в турнире.

Скорее всего, это будет уверенная победа с форой -1.5 как минимум. Котировка составляет 1.77.

Ставка на победу ПАОКа + тотал матча больше 3.5 за 2.55, так как последние три встречи в турнире клуб выиграл с большим отрывом и как минимум тремя забитыми голами.