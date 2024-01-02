«Рейнджерс»
Эта команда привычно борется за чемпионский титул. Правда, столь же привычно «рейнджеры» уступают «Селтику».
Отставание от лидера составляет целых восемь очков. Правда, у «Рейнджерс» имеет еще два матча в запасе.
В минувшем туре чемпионата «Рейнджерс» снова потерпел коллизию. Причем команда как раз уступила в Old Firm Derby (1:2).
Поединки с «Килмарноком» для команды традиционно проходят удачно. Из пяти последних матчей выиграно четыре при одном поражении.
И уж точно хозяева постараются реабилитироваться за поражение от «Селтика». «Рейнджерс» явно будет агрессивно атаковать.
«Килмарнок»
Эта команда проводит вполне приличный сезон. «Килмарнок» сражается за попадание на пьедестал, находясь ныне на 4 месте.
Главным бичом команды является слабый уровень реализации. В 21 матче чемпионата они сумели забить всего 23 мяча.
В предыдущем туре «Килмарнок» потерял важные очки. Дома команда не смогла переиграть скромный «Данди» (2:2).
А вот до того команда добыла две победы кряду. Причем обе вышли крайне натужными — с разницей в один мяч.
И уж точно «Килмарнок» будет стремиться разжиться очками. Причем последнюю очную встречу команда выиграла (1:0).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Рейнджерс» предлагают — 1.28.
На викторию «Килмарнока» дают — 10.50, ничья оценена — в 5.60.
Хозяева
Наш прогноз — Фора «Рейнджерс» в 1 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.80. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.56.