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    «Рейнджеры» выдадут блестящий первый тайм

    «Рейнджерс» — «Килмарнок». Ставка (к. 3.80) и прогноз на футбол, чемпионат Шотландии, 2 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Килмарнок»
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    Джеймс Тавернье
    «Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Килмарноком» в рамках 22-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 2 января, начало — в 18:00 мск. «Рейнджерс» — «Килмарнок»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 02 Января 2024 года
    Глазго Рейнджерс
  • Глазго
    •  Глазго Рейнджерс 18:00 Килмарнок Килмарнок
  • Шотландия. Премьер-лига
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    «Рейнджерс»

    Эта команда привычно борется за чемпионский титул. Правда, столь же привычно «рейнджеры» уступают «Селтику».

    Отставание от лидера составляет целых восемь очков. Правда, у «Рейнджерс» имеет еще два матча в запасе.

    В минувшем туре чемпионата «Рейнджерс» снова потерпел коллизию. Причем команда как раз уступила в Old Firm Derby (1:2).

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    Поединки с «Килмарноком» для команды традиционно проходят удачно. Из пяти последних матчей выиграно четыре при одном поражении.

    И уж точно хозяева постараются реабилитироваться за поражение от «Селтика». «Рейнджерс» явно будет агрессивно атаковать.

    «Килмарнок»

    Эта команда проводит вполне приличный сезон. «Килмарнок» сражается за попадание на пьедестал, находясь ныне на 4 месте.

    Главным бичом команды является слабый уровень реализации. В 21 матче чемпионата они сумели забить всего 23 мяча.

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    • В предыдущем туре «Килмарнок» потерял важные очки. Дома команда не смогла переиграть скромный «Данди» (2:2).

    А вот до того команда добыла две победы кряду. Причем обе вышли крайне натужными — с разницей в один мяч.

    И уж точно «Килмарнок» будет стремиться разжиться очками. Причем последнюю очную встречу команда выиграла (1:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Рейнджерс» предлагают — 1.28.

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    На викторию «Килмарнока» дают — 10.50, ничья оценена — в 5.60.

    Хозяева наверняка будут максимально активны в атаке, причем с первых минут поединка.

    Наш прогноз — Фора «Рейнджерс» в 1 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.80. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.56.

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    «Рейнджерс» — «Килмарнок»: прогноз, ставка (3.80), статистика, коэффициенты матча 02.01.2024. Прогнозы на футбол. «Рейнджеры» выдадут блестящий первый тайм
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