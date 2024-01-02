«Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Килмарноком» в рамках 22-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 2 января, начало — в 18:00 мск. «Рейнджерс» — «Килмарнок»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Рейнджерс»

Эта команда привычно борется за чемпионский титул. Правда, столь же привычно «рейнджеры» уступают «Селтику».

Отставание от лидера составляет целых восемь очков. Правда, у «Рейнджерс» имеет еще два матча в запасе.

В минувшем туре чемпионата «Рейнджерс» снова потерпел коллизию. Причем команда как раз уступила в Old Firm Derby (1:2).

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Поединки с «Килмарноком» для команды традиционно проходят удачно. Из пяти последних матчей выиграно четыре при одном поражении.

И уж точно хозяева постараются реабилитироваться за поражение от «Селтика». «Рейнджерс» явно будет агрессивно атаковать.

«Килмарнок»

Эта команда проводит вполне приличный сезон. «Килмарнок» сражается за попадание на пьедестал, находясь ныне на 4 месте.

Главным бичом команды является слабый уровень реализации. В 21 матче чемпионата они сумели забить всего 23 мяча.

В предыдущем туре «Килмарнок» потерял важные очки. Дома команда не смогла переиграть скромный «Данди» (2:2).

А вот до того команда добыла две победы кряду. Причем обе вышли крайне натужными — с разницей в один мяч.

И уж точно «Килмарнок» будет стремиться разжиться очками. Причем последнюю очную встречу команда выиграла (1:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Рейнджерс» предлагают — 1.28.

На викторию «Килмарнока» дают — 10.50, ничья оценена — в 5.60.

Хозяева наверняка будут максимально активны в атаке, причем с первых минут поединка .

Наш прогноз — Фора «Рейнджерс» в 1 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.80. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.56.