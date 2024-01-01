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    «Ковентри» не так прост, как кажется

    «Мидлсбро» — «Ковентри». Ставки (к. 1.84) и прогноз на чемпионат Англии 1 января 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Мидлсбро» — «Ковентри»
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    Матч 26-го тура Чемпионшипа между «Мидлсбро» и «Ковентри» состоится 1 января на «Риверсайде» в 18:00 по мск. «Мидлсбро» — «Ковентри»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Января 2024 года
    Мидлсбро
  • Англия. Чемпионшип
    •  Мидлсбро 18:00 Ковентри Сити Ковентри Сити
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    «Мидлсбро»

    Несмотря на кадровые проблемы «Мидлсбро» неплохо выступает в последнее время. Текущая форма позволила ему выиграть 3 из 4 последних матчей турнира. Хотя все матчи были близкими по счету.

    «Боро» всухую обыграли «Вест Бром» (1:0). Со счетом 2:1 они выиграли у «Суонси» и «Хаддерсфилда». Не обошлось при этом без поражений, так как тур назад коллектив минимально уступил «Ротерхэму» на выезде.

    Коэффициенты матча Мидлсбро — Ковентри Сити

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  • 1.923.803.75Бонус$9500
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    Также отметим, что «Мидлсбро» разгромил на выезде «Порт Вэйл» 3:0 и вышел в полуфинал Кубка лиги, где встретится с «Челси».

    Все прогнозы на футбол

    В таблице Чемпионшипа «Мидлсбро» занимает 9-е место по счету. В его активе 11 побед, 3 ничьи, 11 поражений и 36 очков.

    «Ковентри»

    Гости недалеко ушли от «Боро» в таблице. Они занимают 12-е место. На их счету 34 очка. Благодаря шести матчам без поражений клуб продолжает постепенно набирать высоту.

    В рамках своей беспроигрышной серии клуб выиграл 3 матча и трижды сыграл вничью. «Ковентри» добыли по очку в матчах с «Саутгемптоном» (1:1) и «Лидсом» (1:1), а также выиграл у «Сандерленда» 3:0.

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    • В последних матчах турнира у «небесно-голубые» обыграли «Шеффилд Уэнсдей» 2:0 со счетом 2:2 закончили матч против «Суонси».

    Команда не лучшим образом играет на выезде, но ей удалось набрать 7 очков в 4 последних играх, причем за 12 выездов она добыла всего 12 баллов. Сейчас ситуация улучшается.

    Прогноз и ставка

    1.90 и 3.70 — «Мидлсбро» является фаворитом этой встречи. На ничью букмекеры дают 3.65.

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    С учетом последних результатов «Ковентри» даже при его не очень стабильной выездной игре, он вполне может обыграть «Мидлсбро». Тем более что гости победили соперника в прошлых двух очных встречах и не проигрывают ему уже 5 матчей.

    Как минимум «Ковентри» увезет очко с «Риверсайда». Ставка на двойной шанс команды за 1.84.

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