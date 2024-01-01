Матч 26-го тура Чемпионшипа между «Мидлсбро» и «Ковентри» состоится 1 января на «Риверсайде» в 18:00 по мск. «Мидлсбро» — «Ковентри»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Мидлсбро»

Несмотря на кадровые проблемы «Мидлсбро» неплохо выступает в последнее время. Текущая форма позволила ему выиграть 3 из 4 последних матчей турнира. Хотя все матчи были близкими по счету.

«Боро» всухую обыграли «Вест Бром» (1:0). Со счетом 2:1 они выиграли у «Суонси» и «Хаддерсфилда». Не обошлось при этом без поражений, так как тур назад коллектив минимально уступил «Ротерхэму» на выезде.

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Также отметим, что «Мидлсбро» разгромил на выезде «Порт Вэйл» 3:0 и вышел в полуфинал Кубка лиги, где встретится с «Челси».

Все прогнозы на футбол

В таблице Чемпионшипа «Мидлсбро» занимает 9-е место по счету. В его активе 11 побед, 3 ничьи, 11 поражений и 36 очков.

«Ковентри»

Гости недалеко ушли от «Боро» в таблице. Они занимают 12-е место. На их счету 34 очка. Благодаря шести матчам без поражений клуб продолжает постепенно набирать высоту.

В рамках своей беспроигрышной серии клуб выиграл 3 матча и трижды сыграл вничью. «Ковентри» добыли по очку в матчах с «Саутгемптоном» (1:1) и «Лидсом» (1:1), а также выиграл у «Сандерленда» 3:0.

В последних матчах турнира у «небесно-голубые» обыграли «Шеффилд Уэнсдей» 2:0 со счетом 2:2 закончили матч против «Суонси».

Команда не лучшим образом играет на выезде, но ей удалось набрать 7 очков в 4 последних играх, причем за 12 выездов она добыла всего 12 баллов. Сейчас ситуация улучшается.

Прогноз и ставка

1.90 и 3.70 — «Мидлсбро» является фаворитом этой встречи. На ничью букмекеры дают 3.65.

С учетом последних результатов «Ковентри» даже при его не очень стабильной выездной игре, он вполне может обыграть «Мидлсбро». Тем более что гости победили соперника в прошлых двух очных встречах и не проигрывают ему уже 5 матчей.

Как минимум «Ковентри» увезет очко с «Риверсайда». Ставка на двойной шанс команды за 1.84.