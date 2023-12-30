ОАЭ сыграет на своем поле с Кыргызстаном в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 18:15 мск. ОАЭ — Кыргызстан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ОАЭ

Эта команда нынче смотрится весьма выгодно. В квалификации на Мундиаль сборная ОАЭ выиграла оба своих поединка.

Причем забила команда 6 мячей, не пропустив ни разу. Да и вообще, сборная ОАЭ находится на заметном подъеме.

Свой последний поединок ОАЭ провели успешно. На выезде команда отправила два безответных мяча в ворота Бахрейна.

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С Кыргызстаном команда пересекалась лишь однажды. Почти пять лет назад ОАЭ в овертайме переиграли соперника (3:2).

В этом поединке хозяева будут максимально настроены на победу. Да и соперник имеет немалые сложности с надежностью своих тылов.

Кыргызстан

Эта команда нынче выглядит довольно таки симпатично. В своей группе квалификации на Чемпионат мира она находится на 3 месте, но борется за второе.

В двух матчах добыто три зачетных балла. Между тем, вся борьба еще впереди, да и Малайзия с Оманом не являются непроходимыми соперниками.

Свой последний поединок Кыргызстана провела удачно. Кыргызстан как раз переиграл сборную Омана (1:0).

Гостям явно придется несладко. И кадровых проблем избежать не удается, и сложности в плане созидания также имеются.

Наверняка Кыргызстан будет действовать вторым номером. Да и последняя неудача в контрольном матче с узбеками (1:4) еще не успела забыться.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ОАЭ предлагают — 1.33.

На викторию Кыргызстана дают — 8.00, ничья оценена — в 4.75.

У киргизов огромные проблемы, как в атаке, так и в плане надежности тылов , чем и воспользуется сборная ОАЭ.

Наш прогноз — Фора ОАЭ -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.25.