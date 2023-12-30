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    Сборная ОАЭ не заметит оппонента

    ОАЭ — Кыргызстан. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 30 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на ОАЭ — Кыргызстан
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    Сборная ОАЭ
    ОАЭ сыграет на своем поле с Кыргызстаном в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 18:15 мск. ОАЭ — Кыргызстан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    ОАЭ

    Эта команда нынче смотрится весьма выгодно. В квалификации на Мундиаль сборная ОАЭ выиграла оба своих поединка.

    Причем забила команда 6 мячей, не пропустив ни разу. Да и вообще, сборная ОАЭ находится на заметном подъеме.

    Свой последний поединок ОАЭ провели успешно. На выезде команда отправила два безответных мяча в ворота Бахрейна.

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    С Кыргызстаном команда пересекалась лишь однажды. Почти пять лет назад ОАЭ в овертайме переиграли соперника (3:2).

    В этом поединке хозяева будут максимально настроены на победу. Да и соперник имеет немалые сложности с надежностью своих тылов.

    Кыргызстан

    Эта команда нынче выглядит довольно таки симпатично. В своей группе квалификации на Чемпионат мира она находится на 3 месте, но борется за второе.

    В двух матчах добыто три зачетных балла. Между тем, вся борьба еще впереди, да и Малайзия с Оманом не являются непроходимыми соперниками.

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    • Свой последний поединок Кыргызстана провела удачно. Кыргызстан как раз переиграл сборную Омана (1:0).

    Гостям явно придется несладко. И кадровых проблем избежать не удается, и сложности в плане созидания также имеются.

    Наверняка Кыргызстан будет действовать вторым номером. Да и последняя неудача в контрольном матче с узбеками (1:4) еще не успела забыться.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ОАЭ предлагают — 1.33.

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    На викторию Кыргызстана дают — 8.00, ничья оценена — в 4.75.

    У киргизов огромные проблемы, как в атаке, так и в плане надежности тылов, чем и воспользуется сборная ОАЭ.

    Наш прогноз — Фора ОАЭ -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.25.

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    ОАЭ — Кыргызстан: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 30.12.2023. Прогнозы на футбол. Сборная ОАЭ не заметит оппонента
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