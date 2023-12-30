ОАЭ
Эта команда нынче смотрится весьма выгодно. В квалификации на Мундиаль сборная ОАЭ выиграла оба своих поединка.
Причем забила команда 6 мячей, не пропустив ни разу. Да и вообще, сборная ОАЭ находится на заметном подъеме.
Свой последний поединок ОАЭ провели успешно. На выезде команда отправила два безответных мяча в ворота Бахрейна.
С Кыргызстаном команда пересекалась лишь однажды. Почти пять лет назад ОАЭ в овертайме переиграли соперника (3:2).
В этом поединке хозяева будут максимально настроены на победу. Да и соперник имеет немалые сложности с надежностью своих тылов.
Кыргызстан
Эта команда нынче выглядит довольно таки симпатично. В своей группе квалификации на Чемпионат мира она находится на 3 месте, но борется за второе.
В двух матчах добыто три зачетных балла. Между тем, вся борьба еще впереди, да и Малайзия с Оманом не являются непроходимыми соперниками.
Свой последний поединок Кыргызстана провела удачно. Кыргызстан как раз переиграл сборную Омана (1:0).
Гостям явно придется несладко. И кадровых проблем избежать не удается, и сложности в плане созидания также имеются.
Наверняка Кыргызстан будет действовать вторым номером. Да и последняя неудача в контрольном матче с узбеками (1:4) еще не успела забыться.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ОАЭ предлагают — 1.33.
На викторию Кыргызстана дают — 8.00, ничья оценена — в 4.75.
Наш прогноз — Фора ОАЭ -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.25.