«Селтик»
«Селтик» идет во главе турнирной таблицы ШПЛ. В 20 поединках команда набрала 48 баллов и опережает своего предстоящего противника на пять пунктов, но сыграв при этом на две игры больше.
«Кельты» в данном первенстве проиграли два поединка. Причем оба эти фиаско были в этом месяце — от «Килмарнока» в гостях 1:2 и от «Хартса» на своем поле 0:2.
После этих неудач «зелено-белые» выиграли последующие два поединка. Несколько дней тому назад они разгромили на выезде «Данди» 3:0, а немногим ранее дома одолели 2:0 «Ливингстон».
На «Селтик Парк» хозяева этого поединка выиграли в этом чемпионате семь встреч из десяти проведенных при двух ничьих и одном фиаско.
«Рейнджерс»
С 43 набранными баллами «Рейнджерс» на данный момент находится на второй строке в турнирной таблице ШПЛ. О первого «Селтика», как упоминалось выше, клуб отстает на пять очков при двух играх в запасе.
Коллектив из Глазго последний раз в чемпионате проигрывал аж в конце сентября. И после того он выдал 17-матчевую серию без фиаско во всех турнирах, выиграв 14 раз за этот период.
К этой же игре «плюшевые мишки» подходят с 7-матчевой серий из викторий с учетом всех соревнований. В рамках ШПЛ за это время они выиграл пять встреч, причем в четырех случаях всухую.
На выезде в текущем розыгрыше ШПЛ «рейнджеры» выиграли семь матчей из девяти проведенных при одной ничьей и одном поражении.
В пяти последних очных противостояниях этих клубов четыре раза сильнее был «Селтик» и раз победили «Рейнджерс». На поле же «кельтов» трижды выиграли хозяева при двух ничьих. В четырех из этих случаев низменно забивали обе стороны.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Селтика» предлагают — 2.13.
На викторию «Рейнджерс» дают — 3.23, ничья оценена — в 3.58.
«Рейнджеры» набрали прекрасную форму и вполне могут рассчитывать на очки в игре со своим принципиальным соперником, но выиграть все же вряд ли смогут. В общем, ставим на ничью.
И также еще ждем от этого поединка обмен забитыми мячами и верховой тотал.