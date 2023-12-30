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    «Селтик» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 3.58) на футбол 30 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Селтик» — «Рейнджерс»
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    «Селтик»
    30 декабря в Глазго на стадионе «Селтик Парк» пройдет матч дерби, в котором «Селтик» сыграет против «Рейнджерс» в 21-м туре шотландской Премьер-лиги. Начало — в 15:30 по мск. «Селтик» — «Рейнджерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 30 Декабря 2023 года
    Селтик
  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Селтик 15:30 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс
  • Глазго
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    «Селтик»

    «Селтик» идет во главе турнирной таблицы ШПЛ. В 20 поединках команда набрала 48 баллов и опережает своего предстоящего противника на пять пунктов, но сыграв при этом на две игры больше.

    «Кельты» в данном первенстве проиграли два поединка. Причем оба эти фиаско были в этом месяце — от «Килмарнока» в гостях 1:2 и от «Хартса» на своем поле 0:2.

    После этих неудач «зелено-белые» выиграли последующие два поединка. Несколько дней тому назад они разгромили на выезде «Данди» 3:0, а немногим ранее дома одолели 2:0 «Ливингстон».

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    На «Селтик Парк» хозяева этого поединка выиграли в этом чемпионате семь встреч из десяти проведенных при двух ничьих и одном фиаско.

    «Рейнджерс»

    С 43 набранными баллами «Рейнджерс» на данный момент находится на второй строке в турнирной таблице ШПЛ. О первого «Селтика», как упоминалось выше, клуб отстает на пять очков при двух играх в запасе.

    Коллектив из Глазго последний раз в чемпионате проигрывал аж в конце сентября. И после того он выдал 17-матчевую серию без фиаско во всех турнирах, выиграв 14 раз за этот период.

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    • К этой же игре «плюшевые мишки» подходят с 7-матчевой серий из викторий с учетом всех соревнований. В рамках ШПЛ за это время они выиграл пять встреч, причем в четырех случаях всухую.

    На выезде в текущем розыгрыше ШПЛ «рейнджеры» выиграли семь матчей из девяти проведенных при одной ничьей и одном поражении.

    В пяти последних очных противостояниях этих клубов четыре раза сильнее был «Селтик» и раз победили «Рейнджерс». На поле же «кельтов» трижды выиграли хозяева при двух ничьих. В четырех из этих случаев низменно забивали обе стороны.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Селтика» предлагают — 2.13.

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    На викторию «Рейнджерс» дают — 3.23, ничья оценена — в 3.58.

    «Рейнджеры» набрали прекрасную форму и вполне могут рассчитывать на очки в игре со своим принципиальным соперником, но выиграть все же вряд ли смогут. В общем, ставим на ничью.

    И также еще ждем от этого поединка обмен забитыми мячами и верховой тотал.

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    «Селтик» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (3.58), статистика, коэффициенты матча 30.12.2023. Прогнозы на футбол. Дерби Старой Фирмы завершится мировой
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