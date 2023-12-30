30 декабря в матче 18-го тура чемпионата Италии сыграют «Аталанта» и «Лечче». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Аталанта» — «Лечче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аталанта»

В начале декабря «Аталанта» после разгромного поражения от «Торино» (0:3) сделала грамотную работу над ошибками. Команда прибавила и затем одержала три победы кряду.

Сначала «Аталанта» разобралась с «Миланом» (3:2), потом разгромила «Ракув» (4:0) в Лиге Европы, а вскоре нанесла поражение «Салернитане» (4:1). 23 декабря настроение команде Джан Пьеро Гасперини испортила «Болонья» (0:1).

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На данный момент «Аталанта» находится на восьмом месте в таблице Серии А. Клуб набрал 26 очков в 17 играх.

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«Аталанта» успешно выступает на своем поле. В десяти последних матчах с учетом всех турниров у команды только два поражения — от «Наполи» и «Интера». В предстоящем поединке российские болельщики рассчитывают на результативные действия от Алексея Миранчука. Ранее в СМИ писали, что полузащитник может вернуться в «Торино».

«Лечче»

Фанаты «Лечче» не могут чувствовать себя спокойно. Команда находится на 12-м месте, но зона вылета совсем недалеко — на расстоянии семи очков.

В декабре «Лечче» провел четыре встречи: были зафиксированы одна победа, одно поражение и две ничьи. Ранее клуб 23 декабря в гостях уступил «Интеру» (0:2).

У «Лечче» есть проблемы в обороне. Команда много пропускает. В последних 10 матчах клубу ни разу не удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

Результаты «Лечче» в гостевых встречах совершенно не впечатляют. Не было одержано ни одной победы. У «Лечче» в восьми выездных играх пять ничьих и три поражения.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение «Аталанте». Победа команды доступна за 1.44. Выигрыш «Лечче» идет с коэффициентом 7.60. Ничья оценена — в 4.44.

Можно сделать ставку на победу «Аталанты» с форой (-1) с коэффициентом 1.72.

Еще один наш прогноз — в матче не забьют обе команды за 1.70.