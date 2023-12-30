2-й таймАрсенал — Вест ХэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Габриэл Жезус«Арсенал» — «Вест Хэм». Онлайн Новак ДжоковичДжокович, Холанн, Йокич и еще 7 главных героев года. Рейтинг, в котором не нашлось места Лионелю Месси Майкл ПейджUFC подписал сильнейшего ударника Bellator. Что ждет Пейджа в лучшей лиге ММА?
  • 23:09
    • Беллингем второй год подряд стал лучшим молодым футболистом по версии IFFHS
  • 23:00
    • Французы Клод и Симон снова выиграли Рождественскую гонку
  • 21:51
    • «Салават Юлаев» оказался сильнее «Сочи»
  • 21:31
    • «Металлург» разобрался с «Ак Барсом»
  • 20:25
    • «Лада» разобралась с «Динамо»
  • 20:12
    • Стали известны соперники «Локомотива» на зимних сборах
  • 19:35
    • Московское «Динамо» в гостях победило «Газпром-Югру»
    Все новости спорта

    «Аталанта» уверенно победит в домашней игре

    «Аталанта» — «Лечче». Ставка (к. 1.72) и прогноз на футбол, итальянская Серия А, 30 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Аталанту Прогнозы на Лечче Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Лечче»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Миранчук
    30 декабря в матче 18-го тура чемпионата Италии сыграют «Аталанта» и «Лечче». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Аталанта» — «Лечче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 30 Декабря 2023 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 14:30 Лечче Лечче
  • Лечче
    •

    «Аталанта»

    В начале декабря «Аталанта» после разгромного поражения от «Торино» (0:3) сделала грамотную работу над ошибками. Команда прибавила и затем одержала три победы кряду.

    Сначала «Аталанта» разобралась с «Миланом» (3:2), потом разгромила «Ракув» (4:0) в Лиге Европы, а вскоре нанесла поражение «Салернитане» (4:1). 23 декабря настроение команде Джан Пьеро Гасперини испортила «Болонья» (0:1).

    Коэффициенты матча Аталанта — Лечче

    1X2Новым игрокам
  • 1.454.507.90Бонус$9500
    •

    На данный момент «Аталанта» находится на восьмом месте в таблице Серии А. Клуб набрал 26 очков в 17 играх.

    Все прогнозы на Серию А

    «Аталанта» успешно выступает на своем поле. В десяти последних матчах с учетом всех турниров у команды только два поражения — от «Наполи» и «Интера». В предстоящем поединке российские болельщики рассчитывают на результативные действия от Алексея Миранчука. Ранее в СМИ писали, что полузащитник может вернуться в «Торино».

    «Лечче»

    Фанаты «Лечче» не могут чувствовать себя спокойно. Команда находится на 12-м месте, но зона вылета совсем недалеко — на расстоянии семи очков.

    В декабре «Лечче» провел четыре встречи: были зафиксированы одна победа, одно поражение и две ничьи. Ранее клуб 23 декабря в гостях уступил «Интеру» (0:2).

  • Выход из тупика или новый виток хаоса? Чем обернется для «МЮ» сделка с Рэтклиффом
  • Объясняем, что означают инвестиции INEOS для «Манчестер Юнайтед»
  • 26/12/2023

    • У «Лечче» есть проблемы в обороне. Команда много пропускает. В последних 10 матчах клубу ни разу не удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

    Результаты «Лечче» в гостевых встречах совершенно не впечатляют. Не было одержано ни одной победы. У «Лечче» в восьми выездных играх пять ничьих и три поражения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение «Аталанте». Победа команды доступна за 1.44. Выигрыш «Лечче» идет с коэффициентом 7.60. Ничья оценена — в 4.44.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Можно сделать ставку на победу «Аталанты» с форой (-1) с коэффициентом 1.72.

    Еще один наш прогноз — в матче не забьют обе команды за 1.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Бостон — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Чикаго — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Миннесота — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Денвер — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Портленд — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ванкувер — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сидней — Веллингтон Феникс
  • Футбол
  • Сегодня в 11:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Адмирал — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Китай — Оман
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Раед — Абха
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Аль-Фейха — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аталанта» — «Лечче»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 30.12.2023. Прогнозы на футбол. «Аталанта» уверенно победит в домашней игре
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры