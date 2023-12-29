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    «Уотфорд» окажется сильнее «Сток Сити»?

    «Уотфорд» — «Сток Сити». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 29 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Сток Сити»
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    «Уотфорд»
    29 декабря в рамках 25-го тура английского Чемпионшипа «Уотфорд» сыграет против «Сток Сити». Начало игры запланировано на 22:45 по мск. «Уотфорд» — «Сток Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Декабря 2023 года
    Уотфорд
  • Уотфорд
    •  Уотфорд 22:45 Сток Сити Сток Сити
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    «Уотфорд»

    Команда проводит весьма неплохой сезон, занимая 10-е место в таблице Чемпионшипа с 34 очками в активе. «Уотфорд» отстает от зоны стыковых матчей за выход в РПЛ лишь на 2 балла.

    За последние 5 матчей в лиге команда по 2 раза проиграла и выиграла и однажды сыграла вничью. За этот период «Уотфорд» пропустил 9 голов при 10-и забитых.

    Коэффициенты матча Уотфорд — Сток Сити

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    В последнем туре команда крупно проиграла «Бристоль Сити» (1:4). Соперник не оставил «Уотфорду» ни единого шанса. Несмотря на это, в предыдущих 2-х матчах команда победила.

    Все прогнозы на футбол

    «Уотфорд» не самым лучшим образом выступает на своем поле. Команда занимает 13-е место в лиге по этому показателю, набрав за 13 домашних встреч 19 голов.

    «Сток Сити»

    Команда занимает 18-е место в таблице с 27-ю очками в активе. «Сток Сити» опережает зону вылета на 7 баллов. Очевидно, что команда проводит далеко не лучшим образом, но в последнее время хотя бы есть набранные очки.

    «Сток Сити» — одна из худших в лиге по результативности, забив за 24 встречи 24 гола при 31-м пропущенном. Несмотря на это, команда не так плохо выступала.

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    • За последние 5 встреч «Сток Сити» проиграл только «Шеффилд Уэнсдей» (0:1), трижды сыграл вничью и выиграл у «Бирмингема» (3:1). За этот период команда забила 5 голов при 4-х пропущенных.

    «Сток Сити» и «Уотфорд» встречались последний раз в августе этого года. В том матче «гончары» обыграли своего соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 53-й минуте.

    Сможет ли «Сток Сити» вновь победить? Команда занимает лишь 18-е место в таблице Чемпионшипа по результатам гостевых встреч, набрав лишь 12 очков на выезде за 12 встреч.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Уотфорд» коэффициент на победу которого равен 2.08. Успех «Сток Сити» оценивается в 3.60, ничья — в 3.40.

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    «Уотфорд», хоть и не лучшим образом выступает на своем поле, все равно сильнее «Сток Сити». Можно предположить, что хозяева одержат победу при низовом матче.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Уотфорда» за 2.08.

    Еще один вариант ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.75.

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    «Уотфорд» — «Сток Сити»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 29.12.2023. Прогнозы на футбол. «Уотфорд» окажется сильнее «Сток Сити»?
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