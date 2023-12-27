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    Обойдет ли «Вулверхэмптон» «Челси»?

    «Брентфорд» — «Вулверхэмптон». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 27 декабря 2023 года

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    «Вулверхэмптон» в лучшей форме, чем соперник
    27 декабря в матче 19-го тура чемпионата Англии сыграют «Брентфорд» и «Вулверхэмптон». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Брентфорд» — «Вулверхэмптон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Декабря 2023 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 22:30 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
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    «Брентфорд»

    «Брентфорд» по итогам 18-ти туров занимает 14-ю строчку, где отрыв от зоны вылета составляет семь очков, поэтому «Шмелям» еще очень рано думать о том, что им не грозит вылет.

    Команда уже давно не выступает в Кубке Лиге, где лондонцы прекратили борьбу еще в третьем раунде турнира, минимально уступив «Арсеналу» (0:1).

    Коэффициенты матча Брентфорд — Вулверхэмптон

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    В своем последнем матче АПЛ клуб потерпел очередную за последнее время неудачу. В рамках Премьер-лиги он уступил на своем поле «Астон Вилле» (1:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    На сегодня у коллектива серия поражений в три поединка, которые пришлись на АПЛ, тогда как в шести последних матчах он проиграл пять раз, поэтому с такой формой ему сложно рассчитывать даже на ничью.

    «Вулверхэмптон»

    После 18-ти туров чемпионата Англии «Вулверхэмптон» находится на 11-й позиции, где отрыв от зоны вылета меньше, чем отставание от зоны еврокубков — 10 и 12 очков соответственно.

    Команда уже давно не выступает в Кубке Лиге, где «Волки» прекратили борьбу еще в третьем раунде турнира, на выезде уступив представителю Чемпионшипа «Ипсвичу» (2:3).

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    • В своем последнем поединке в рамках АПЛ клуб на своем поле сумел одержать знаковую победу над «Челси» (2:1), который теперь опережает конкурента лишь по разнице мячей.

    В шести последних поединках, которые пришлись на АПЛ, коллектив одержал две победы при трех поражениях и одной ничьей, поэтому форма гостей носит противоречивый характер.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры предсказуемо считают фаворитом «Брентфорд», коэффициент на победу которого равен 1,90. Успех «Вулверхэмптона» оценивается в 4,05, ничья — в 3,60.

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    В трех из четырех последних матчей гости не проиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Вулверхэмптон» не проиграет за 1,90.

    Еще один вариант ставки — «Вулверхэмптон» выиграет за 4,05, ведь в пяти из шести последних матчей «Брентфорд» проиграл.

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    «Брентфорд» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 27.12.2023. Прогнозы на футбол. Обойдет ли «Вулверхэмптон» «Челси»?
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