«Фералписало»
Как для аутсайдера, хозяева неплохо провели два последних матча. Тем самым они улучшили показатель побед до трех поединков.
Тем не менее ранее клуб много упустил и сейчас он располагается последним в таблице. В активе 13 набранных очков при 3 победах, 4 ничих и 11 поражениях. 15 забытых голов и 33 пропущенных дают разницу -18.
В последних поединках «Фералписало» был очень мотивированным. Это дало ему возможность обыграть одного из лидеров турнира — команду «Кремонезе» со счетом 1:0. После была победа над «Сампдорией» со счетом 3:2.
Победа над «Кремонезе» стала первой в рамках домашних выступлений. Однако из 8 игр на своем поле клуб проиграл пять.
«Венеция»
У гостей дела идут отлично. Они на 2-м месте в зоне прямого попадания в Серию А. На счету 34 очка и победа им нужна очень сильно, поскольку потеря очков сблизит с «Кремонезе», идущим в двух пунктах.
В последних трех тура «Венеция» потеряла 8 баллов. Она набрала один пункт в матче с «Лекко», завершившемся вничью 2:2. При этом были поражения от «Зюдтироля» 2:3 и «Кремонезе» 0:1.
Матчи «Венеции» в гостях редко получаются результативными. На выезде «горожане» мало пропускают. В большинстве случаев забивает либо одна, либо другая команда.
В общей сложности гости выиграли 10 поединков из 18, сыграли 4 раза вничью и 4 раза потерпели поражение.
Прогноз и ставка
Коэффициенты на победу одной и другой команды составляют 4.00 и 1.94. Ставку на ничью можно сделать за 3.40.
«Венеция» полноценный фаворит, но «Фералписало» выиграл два раза подряд, в том числе обыграв третью команду лиги. У гостей в обороне проблемы. Они показали это в недавних матчах турнира.
Скорее всего, что хозяева как минимум забьют, но вряд ли дело кончится поражением «Венеции», которая понимает всю ответственность за результат. Ставка на то, что гости не проиграют и обе команды забьют за 2.17.