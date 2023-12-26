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    «Венеции» будет непросто в матче с аутсайдером

    «Фералписало» — «Венеция». Ставки (к. 2.17) и прогноз на чемпионат Италии 26 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фералписало» — «Венеция»
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    «Фералписало» примет «Венецию» в матче 19-го тура итальянской Серии В. Встреча состоится 26 декабря и начнется в 17:00 по мск. «Фералписало» — «Венеция»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ,https://twitter.com/VeneziaFC_EN/

    «Фералписало»

    Как для аутсайдера, хозяева неплохо провели два последних матча. Тем самым они улучшили показатель побед до трех поединков.

    Тем не менее ранее клуб много упустил и сейчас он располагается последним в таблице. В активе 13 набранных очков при 3 победах, 4 ничих и 11 поражениях. 15 забытых голов и 33 пропущенных дают разницу -18.

    В последних поединках «Фералписало» был очень мотивированным. Это дало ему возможность обыграть одного из лидеров турнира — команду «Кремонезе» со счетом 1:0. После была победа над «Сампдорией» со счетом 3:2.

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    Победа над «Кремонезе» стала первой в рамках домашних выступлений. Однако из 8 игр на своем поле клуб проиграл пять.

    «Венеция»

    У гостей дела идут отлично. Они на 2-м месте в зоне прямого попадания в Серию А. На счету 34 очка и победа им нужна очень сильно, поскольку потеря очков сблизит с «Кремонезе», идущим в двух пунктах.

    В последних трех тура «Венеция» потеряла 8 баллов. Она набрала один пункт в матче с «Лекко», завершившемся вничью 2:2. При этом были поражения от «Зюдтироля» 2:3 и «Кремонезе» 0:1.

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    • Матчи «Венеции» в гостях редко получаются результативными. На выезде «горожане» мало пропускают. В большинстве случаев забивает либо одна, либо другая команда.

    В общей сложности гости выиграли 10 поединков из 18, сыграли 4 раза вничью и 4 раза потерпели поражение.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты на победу одной и другой команды составляют 4.00 и 1.94. Ставку на ничью можно сделать за 3.40.

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    «Венеция» полноценный фаворит, но «Фералписало» выиграл два раза подряд, в том числе обыграв третью команду лиги. У гостей в обороне проблемы. Они показали это в недавних матчах турнира.

    Скорее всего, что хозяева как минимум забьют, но вряд ли дело кончится поражением «Венеции», которая понимает всю ответственность за результат. Ставка на то, что гости не проиграют и обе команды забьют за 2.17.

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    «Фералписало» — «Венеция»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 26.12.2023. Прогнозы на футбол. «Венеции» будет непросто в матче с аутсайдером
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