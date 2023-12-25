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    «Маниса» быстро возьмет свое

    «Маниса» — «Санлиурфаспор». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Первая лига Турции, 25 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Маниса» — «Санлиурфаспор»
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    «Маниса»
    «Маниса» сыграет на своем поле с «Санлиурфаспором» в рамках 17-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 25 декабря, начало — в 14:00 мск. «Маниса» — «Санлиурфаспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Первая лига 25 Декабря 2023 года
    Manisa FK
  • Турция. Первая лига
    •  Manisa FK 14:00 Sanliurfaspor Sanliurfaspor
  • Турция. Первая лига
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    «Маниса»

    Эта команда нынешний сезон проводит явно ниже собственных возможностей. «Маниса» находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем с реализацией у команды имеются значительные сложности. В 16 поединках чемпионата игроки «Манисы» отличились лишь 19 результативными ударами.

    В предыдущем туре команда снова не разжилась очками. «Маниса» на выезде минимально уступила «Болуспору».

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    Матчи с «Санлиурфаспором» для команды также складываются удачно. Из пяти последних очных поединков выиграно три при двух паритетах.

    И уж наверняка хозяева будут стремиться забить быстрый мяч. Пора бы «Манисе» отрываться от опасной зоны.

    «Санлиурфаспор»

    Эта команда ныне сражается за выживание в первом дивизионе. «Санлиурфаспор» на текущий момент пребывает на 15 строчке.

    В плане реализации у команды огромнейшие сложности. В 16 матчах игроки «Санлиурфаспора» отличились только 10 точными ударами.

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    • Свой последний поединок в чемпионате команда провела не столь продуктивно. «Санлиурфаспор» не сумел переиграть «Корум» (1:1).

    Вот только стабильности команде явно недостает. До того она потерпела три поражения подряд, попутно вылетев из Кубка Турции.

    Наверняка «Санлиурфаспор» будет цепляться за очки. Гости явно постараются извлечь дивиденды из контратак.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манисы» предлагают — 1.49.

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    На викторию «Санлиурфаспора» дают — 6.11, ничья оценена — в 4.15.

    «Маниса» априори сильнее соперника, который к тому же имеют явные сложности в плане реализации.

    Наш прогноз — Победа «Манисы» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.04.

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    «Маниса» — «Санлиурфаспор»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 25.12.2023. Прогнозы на футбол. «Маниса» быстро возьмет свое
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