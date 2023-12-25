25 декабря в рамках 18-го тура турецкой Суперлиги «Хатайспор» сыграет против «Бешикташа». Начало игры запланировано на 20:00 по мск. «Хатайспор» — «Бешикташ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хатайспор»

Команда является крепким середняком в турецкой Суперлиге, занимая 11-е место в таблице с 19-ю очками в активе. «Хатайспор» пока не может чувствовать себя спокойно, ведь отрыв от зоны вылета лишь 4 балла.

В последних турах чемпионата команда не блещет результатами. За последние 5 матчей «Хатайспор» выиграл только у «Галатасарая» (2:1), а также по 2 раза сыграл вничью и проиграл.

В последнем туре команда разошлась миром с «Анкарагюджю» (0:0). Стоит отметить, что «Хатайспор» набрал 12 очков из 21-го возможного на своем поле, забив при этом 15 голов (больше 2-х мячей в среднем за игру).

Все прогнозы на футбол

В предстоящем матче «Хатайспор» встретится с топ-клубом Турции «Бешикташем», который также находится не в лучшей форме, но соперник гораздо сильнее, чем «Хатайспор». Смогут ли хозяева удивить? Судя по последним результатам и игре команды, шансов не так много.

«Бешикташ»

Команда проводит не самый лучший сезон, занимая лишь 5-е место в таблице Суперлиги с 26-ю очками в активе. «Бешикташ» отстает от 4-й позиции, которая позволяет претендовать на еврокубки, на 3 балла.

В последних матчах у «Бешикташа» игра не особо клеится. В последних 3-х матчах чемпионата Турции команда дважды проиграла и один раз сыграла вничью. В последнем туре «Бешикташ» обыграл «Аланьяспор» со счетом 1:3, пропустив решающие 2 гола на 87-й и 90-й минутах встречи.

Результативность у команды также не очень высокая в нынешнем сезоне. Лучший бомбардир «Бешикташа» Венсан Абубакар забил 4 гола и оформил ассист за 12 матчей в лиге. За 16 встреч команда забила 23 гола при 22-х пропущенных.

Стоит отметить, что «Бешикташ» и «Хатайспор» встречались последний раз в 2022-м году. В том матче «Бешикташ» неожиданно проиграл своему сопернику (1:2). Смогут ли гости на сей раз победить? Хоть и команда не в лучшей форме, но все равно будет считаться фаворитом.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Бешикташ» коэффициент на победу которого равен 2.25. Успех «Хатайспора» оценивается в 3.00, ничья — в 3.65.

«Бешикташ», безусловно, будет играть первым номером и попытается взломать оборону хозяев. Можно предположить, что гости одержат минимальную победу.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Бешикташа» за 2.25.

Еще один вариант ставки — Индивидуальный тотал «Бешикташа» 1.5 больше за 2.05.