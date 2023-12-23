«Парма» примет на своем поле «Тернану» в 18-м туре итальянской Серии Б. Матч состоится 23 декабря и начнется в 16:00 по мск. «Парма» — «Тернана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Парма»

«Парма» на данный момент идет во главе турнирной таблицы второго итальянского дивизиона. У команды на счету после 17 туров 35 баллов и отрыв от третьего места в четыре пункта.

«Крестоносцы» не особо удачно проводят свой последний отрезок. В минувших пяти играх чемпионата они смогли победить только в одной встрече, а также успели вылететь из Кубка Италии.

В прошлом туре первенства «желто-синие» на выезде не справились с «Козенцей», сыграв вничью со счетом 0:0. И эта мировая стала для них второй кряду. Игровым дне ранее они дома поделили очки с «Палермо» 3:3.

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В домашних поединках в текущем розыгрыше Серии Б «Парма» еще не знала горечи поражений. У нее на своем поле пять викторий и четыре мировых результата.

«Тернана»

«Тернана» с 17 зачетными пунктами расположилась на 15 позиции в турнирной таблице второго итальянского дивизиона. Причем красную зону команда опережает лишь по разнице мячей.

Клуб из города Терни отлично проводит свой последний отрезок чемпионата, не уступая вот уже на протяжении пяти встреч кряду. Начал он этот период с двух мировых подряд.

Последующие же три поединка «звери» выиграли, справившись на своем поле с «Фералписало» 2:1, а также в гостях с «Козенцей» 3:1 и «Лекко» 3:2 в минувшем туре.

В гостевых матчах текущего розыгрыша Серии Б «красно-зеленые» уступили в четырех играх из восьми проведенных при двух викториях и двух ничьих.

Отметим, что «Парма» не может обыграть «Тернану» в четырех последних очных встречах, трижды проиграв ей в этот период. Причем во всех этих матчах неизменно забивали обе стороны и трижды были верхи.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Пармы» предлагают — 1.70.

На викторию «Тернаны» дают — 4.73, ничья оценена — в 3.86.

Сейчас же прогнозируем, что «Парма» наконец-то прервет безвыигрышную серию с предстоящим противником и возьмет в этом поединке три очка.

И еще ставим на то, что этот поединок получиться верховым, исходя из статистики очных матчей этих клубов.