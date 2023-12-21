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    «Анкарагюджю» будет ближе к победе

    «Анкарагюджю» — «Хатайспор». Ставки (к. 1.88) и прогноз на чемпионат Турции 21 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Анкарагюджю» — «Хатайспор»
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    Эмре Белезоглу
    Битва за экватор турнирной таблицы турецкой Суперлиги между «Анкарагюджю» и «Хатайспором» пройдет в рамках 17-го тура. Встреча состоится 21 декабря в 20:00 по мск. «Анкарагюджю» — «Хатайспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 21 Декабря 2023 года
    Анкарагюджю
  • Турция. Суперлига
    •  Анкарагюджю 20:00 Хатайспор Хатайспор
  • Турция. Суперлига
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    «Анкарагюджю»

    Хозяева провели работу над ошибками и уже третий тур подряд более надежную игру в обороне. Количество пропущенных мячей стало куда меньше, это при учете того, что в целом клуб показывает средний результат по данному пункту.

    Последней каплей похоже стал разгром от «Антальяспора» со счетом 0:4. После этого «Анкарагюджю» провел 3 поединка и больше одного мяча не пропустил ни разу.

    После этого он одолел на выезде «Газиантеп» со счетом 1:0. Отличным результатом можно считать ничью с «Бешикташем» (1:1). Также мировую столичные подписали с «Ризеспором» (1:1).

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    В таблице «Анкарагюджю» находится чуть ниже экватора — на 11-м месте. У него 18 очков. Целью наверняка будет середина списка.

    «Хатайспор»

    «Горожане» провели серию неудачных поединков. И даже победа над «Галатасараем» 2:1 в 12-м туре никак не спасает ситуацию.

    «Бело-бордовые» потеряли достаточно очков. Они проиграли «Бешикташу» 0:1, уступили «Истанбулспору» 1:2. На своем поле команда при счете 3:2 упустила победу над «Антальяспором» и матч в итоге закончился вничью 3:3.

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    • Текущая выездная серия команды также указывает на явные проблемы. В чужих стенах «Хатайспор» не набирает очки уже четвертый матч подряд. На протяжении семи встреч команда не побеждает.

    В таблице «Хатайспор» идет 10-м по счету. У него также 18 очков. В случае поражения он рискует опуститься во вторую половину турнирного списка.

    Прогноз и ставка

    Ставки принимаются с такими котировками: за 1.99 букмекер дает победу «Анкарагюджю», за 3.50 он выставил победу «Хатайспора». В случае ничейного результата расчет будет проводиться по коэффициенту 3.80.

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    Хозяева провели хорошую работу, наладили оборону, снизили количество результативных ошибок. Все это может помочь им в достижении главной цели — набрать 3 очка.

    С учетом этого, «Анкарагюджю» как минимум не должен проиграть. При этом результат матча будет низовым, как и предыдущие 3 в чемпионате. Ставка на двойной шанс у хозяев + ТМ 3.5 за 1.88.

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    «Анкарагюджю» — «Хатайспор»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 21.12.2023. Прогнозы на футбол. «Анкарагюджю» будет ближе к победе
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