Битва за экватор турнирной таблицы турецкой Суперлиги между «Анкарагюджю» и «Хатайспором» пройдет в рамках 17-го тура. Встреча состоится 21 декабря в 20:00 по мск. «Анкарагюджю» — «Хатайспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Анкарагюджю»

Хозяева провели работу над ошибками и уже третий тур подряд более надежную игру в обороне. Количество пропущенных мячей стало куда меньше, это при учете того, что в целом клуб показывает средний результат по данному пункту.

Последней каплей похоже стал разгром от «Антальяспора» со счетом 0:4. После этого «Анкарагюджю» провел 3 поединка и больше одного мяча не пропустил ни разу.

После этого он одолел на выезде «Газиантеп» со счетом 1:0. Отличным результатом можно считать ничью с «Бешикташем» (1:1). Также мировую столичные подписали с «Ризеспором» (1:1).

Все прогнозы на футбол

В таблице «Анкарагюджю» находится чуть ниже экватора — на 11-м месте. У него 18 очков. Целью наверняка будет середина списка.

«Хатайспор»

«Горожане» провели серию неудачных поединков. И даже победа над «Галатасараем» 2:1 в 12-м туре никак не спасает ситуацию.

«Бело-бордовые» потеряли достаточно очков. Они проиграли «Бешикташу» 0:1, уступили «Истанбулспору» 1:2. На своем поле команда при счете 3:2 упустила победу над «Антальяспором» и матч в итоге закончился вничью 3:3.

Текущая выездная серия команды также указывает на явные проблемы. В чужих стенах «Хатайспор» не набирает очки уже четвертый матч подряд. На протяжении семи встреч команда не побеждает.

В таблице «Хатайспор» идет 10-м по счету. У него также 18 очков. В случае поражения он рискует опуститься во вторую половину турнирного списка.

Прогноз и ставка

Ставки принимаются с такими котировками: за 1.99 букмекер дает победу «Анкарагюджю», за 3.50 он выставил победу «Хатайспора». В случае ничейного результата расчет будет проводиться по коэффициенту 3.80.

Хозяева провели хорошую работу, наладили оборону, снизили количество результативных ошибок. Все это может помочь им в достижении главной цели — набрать 3 очка.

С учетом этого, «Анкарагюджю» как минимум не должен проиграть. При этом результат матча будет низовым, как и предыдущие 3 в чемпионате. Ставка на двойной шанс у хозяев + ТМ 3.5 за 1.88.