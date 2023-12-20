20 декабря в Берлине состоится матч 16-го тура чемпионата Германии, в котором «Унион» примет «Кельн». Начало поединка в 20:30 по мск. «Унион» — «Кельн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Унион»

Одновременно ужасный и исторический сезон для «железных». Их участие в групповом этапе Лиги чемпионов войдет в историю. Однако они также могут отправиться в Бундеслигу 2, если быстро не предпримут попытки остановить свое падение.

Напомним, что в ЛЧ «Унион» набрал всего 2 очка. Этого оказалось недостаточно для попадания в плей-офф Лиги Европы. Так что из еврокубков берлинцы вылетели.

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В последнем туре клуб проиграл «Реалу» 2:3. Через 4 дня хозяева уступили уже «Бохуму» 0:3. Два поражения и 6 пропущенных голов менее чем за неделю — это ужасный результат. Тем не менее позитивные моменты тоже присутствуют. К примеру на своем поле «Унион» справился с гладбахской «Боруссией» и выиграл 3:1.

Все прогнозы на Бундеслигу

В таблице «Унион» идет на 15-м месте. У него 10 очков. Расклад такой, что очередное поражение с большой долей вероятности может опустить клуб в зону вылета.

«Кельн»

Сам «Кельн» также в кризисной ситуации. Он находится ниже на одну строчку, при этом имеет те же 10 пунктов на счету.

За последние 5 туров клуб может похвастаться лишь минимальной победой над «Дармштадтом» (1:0) и нулевой ничьей с «Майнцом».

В прошлом туре у «Кельна» было поражение 0:2 от «Фрайбурга». Так что уже второй тур подряд гости не забивают. Да и вообще, забивать — это не про «Кельн». Команда имеет самый низкий показатель реализации в чемпионате. На ее счету 10 забитых.

В гостях коллектив в принципе ничего не набирает — всего 5 очков за 8 выездов и 4 забитых мяча.

Прогноз и ставка

2.00 и 3.80 дают букмекеры на победу «Униона» и «Кельна» соответственно.

«Унион» умеет забивать. Он показал это в матчах с «Боруссией» и «Реалом». «Кельн» забил всего гол за 4 тура.

Ставка на то, что забьет только одна команда. Котировка составляет 2.09.

После серии поражений «Унион» захочет отыграться. Дома это сделать проще. Тем более соперник мало забивает. Ставка на победу «Униона» за 2.00. Для «Униона» «Кельн» является удобным соперником. Ему он не проигрывает уже 4 матча подряд.