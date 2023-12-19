«Газиантеп» сыграет на своем поле с «Адана Демирспором» в рамках 17-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 20:00 мск. «Газиантеп» — «Адана Демирспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Газиантеп»

Эта команда нынешний сезон откровенно проваливает. «Газиантеп» находится на 15 месте турнирной таблицы Суперлиги.

Главным бичом команды является слабая атака. В 15 поединках Суперлиги игроки «Газиантепа» отличились всего 15 голами.

В предыдущем туре команда снова потерпела поражение. Дома «Газиантеп» уступил «Трабзонспору» со счетом 1:2.

Все прогнозы на футбол

Причем эта коллизия стала для команды уже десятой в 15 матчах. При этом «Газиантеп» ни разу не сыграл вничью.

И уж наверняка хозяева постараются разжиться очками. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.

«Адана Демирспор»

Эта команда в текущем сезоне выступает на своем уровне. «Адана Демирспор» на текущий момент занимает 6 место.

В плане реализации команда выглядит неплохо. В 15 матчах игроки «Адана Демирспора» отличились 27 результативными ударами.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Адана Демирспор» уступил одному из лидеров Суперлиги «Галатасараю» со счетом 1:3.

В двух своих последних поединках команда проиграла. А вот до того сумела добыть один балл в матче с «Кайсериспором» (1:1).

Наверняка «Адана Демирспор» будет активен в атаке. Гости постараются вернуться на победный путь.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Адана Демирспора» предлагают — 2.42.

На викторию «Газиантепа» дают — 2.86, ничья оценена — в 3.81.

Гости ярче выглядят в плане реализации, к тому же мотивированы вклиниться в борьбу за высокие места .

Наш прогноз — Победа «Адана Демирспора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.42. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.81.