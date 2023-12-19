ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «МЮ»Оттолкнулись от дна? Кризис «МЮ» еще не закончился, но ничья с «Ливерпулем» поможет Тен Хагу Александр ОвечкинСможет ли Овечкин вернуться в погоню за рекордом по голам в НХЛ? И почему Брюс Будро верит, что сможет? Роберт МореноДауншифтинг. Морено выводил Испанию на Евро-2020, а теперь возглавил аутсайдера РПЛ
    Все новости спорта

    «Фулхэм» способен притормозить «Эвертон»

    «Эвертон» — «Фулхэм». Ставка (к. 1,77) и прогноз на Кубок английской лиги 19 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Эвертон Прогнозы на Фулхэм Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Фулхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Капитан «Фулхэма» Том Кэрни brainatip
    «Эвертон» — «Фулхэм». Матч пройдет в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги 19 декабря, начало — 22:45 (мск) «Эвертон» — «Фулхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Турция. Первая лига 20 Декабря 2023 года
    Эрзурумспор
  • Турция. Первая лига
    •  Эрзурумспор 14:00 Умраниеспор Умраниеспор
  • Турция. Первая лига
    •

    «Эвертон»

    Команда Шона Дайча набрала великолепную форму и в чемпионате одержала уже четыре победы подряд, не пропустив ни одного гола. В последнем туре в великолепном стиле был обыгран «Бернли» со счетом 2:0.

    В том матче «Эвертон» неожиданно сыграл по схеме с тремя центральными защитниками, чем удивил своего соперника, который не нашел за 90 минут противоядия. Голы в составе «ирисок» в этой встрече забивали Амаду Онана и Майкл Кин, для которых они стали первыми в этой АПЛ.

    В Кубке английской лиги «Эвертон» взял старт со второго круга и уверенно прошел своих соперников. На выезде были обыграны с одинаковым счетом 2:1 «Донкастер» и «Астон Вилла».

  • Жозе был прав. Португалец указал на ключевые проблемы «МЮ» еще пять лет назад
  • Португальский тренер обозначил проблемы клуба еще пять лет назад, но ничего не изменилось
  • 15/12/2023

    • В четвертом круге турнира был разгромлен на своем поле «Бернли» со счетом 3:0. Тогда отличились Джеймс Тарковски, Амаду Онана и Эшли Янг. Команда Шона Дайча сейчас действительно на ходу, играет очень мощно и не имеет никаких проблем с составом, которые испытывала на старте сезона.

    «Фулхэм»

    «Дачники» взяли старт со второго круга, и сразу им в соперники попался грозный «Тоттенхэм». Тем не менее, команда смогла пройти «шпор» в серии пенальти (основное время завершилось 1:1).

    Дальше были победы «Фулхэма» на своем поле над «Норвичем» (2:1) и «Ипсвичем» в гостях (3:1). С главной сенсацией этого сезона в Чемпионшипе никаких проблем вообще не возникло.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Фулхэм» быстро открыл счет, а затем после перерыва еще дважды поразил ворота соперника. Забивали «Ипсвичу» Гарри Уилсон, Родриго Муньис и Том Кэрни.

    В АПЛ «дачники» выдали два фееричных матча против «Ноттингема» и «Вест Хэма» в течении недели, завершившиеся разгромом соперников со счетом 5:0. Но в последнем туре последовало поражение 0:3 «Ньюкасла», но там, на ход матча повиляло ранее удаление Рауля Хименеса.

    Прогноз и ставка

    В этом четвертьфинале букмекеры отдают предпочтение «Эвертону», на победу которого дают коэффициент 2,05, а на «Фулхэм» — 3,60. Ничья — 3,70.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Обе команды сейчас находятся в отличной физической форме, немало забивают, все ведущие футболисты в строю.

    Для обоих соперников матч очень важен, поэтому будут играть оптимальные составы. Мы считаем, что неплохим вариантом для прогноза и ставки станет обе забьют за 1,77.

    Любители рискнуть могут попробовать взять ставку на победу «Фулхэма» в основное время за 3,60. Пора уже «ирискам» потерпеть поражение. А вообще шансы в этом матче у соперников примерно равны.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Эсхата — Равшан
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Ависпа Фукуока
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Панетоликос — АЕК Афины
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Карабах — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Пансерраикос — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Докса Катокопия — Арис Лимасол
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Вильярреал-2 — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аталанта — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.69
  • Экспресс дня 18 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Версаль — Ред Стар Париж
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бирмингем — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Спортинг Лиссабон — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эвертон» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 19.12.2023. Прогнозы на футбол. «Фулхэм» способен притормозить «Эвертон»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры