«Эвертон» — «Фулхэм». Матч пройдет в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги 19 декабря, начало — 22:45 (мск) «Эвертон» — «Фулхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Эвертон»

Команда Шона Дайча набрала великолепную форму и в чемпионате одержала уже четыре победы подряд, не пропустив ни одного гола. В последнем туре в великолепном стиле был обыгран «Бернли» со счетом 2:0.

В том матче «Эвертон» неожиданно сыграл по схеме с тремя центральными защитниками, чем удивил своего соперника, который не нашел за 90 минут противоядия. Голы в составе «ирисок» в этой встрече забивали Амаду Онана и Майкл Кин, для которых они стали первыми в этой АПЛ.

В Кубке английской лиги «Эвертон» взял старт со второго круга и уверенно прошел своих соперников. На выезде были обыграны с одинаковым счетом 2:1 «Донкастер» и «Астон Вилла».

В четвертом круге турнира был разгромлен на своем поле «Бернли» со счетом 3:0. Тогда отличились Джеймс Тарковски, Амаду Онана и Эшли Янг. Команда Шона Дайча сейчас действительно на ходу, играет очень мощно и не имеет никаких проблем с составом, которые испытывала на старте сезона.

«Фулхэм»

«Дачники» взяли старт со второго круга, и сразу им в соперники попался грозный «Тоттенхэм». Тем не менее, команда смогла пройти «шпор» в серии пенальти (основное время завершилось 1:1).

Дальше были победы «Фулхэма» на своем поле над «Норвичем» (2:1) и «Ипсвичем» в гостях (3:1). С главной сенсацией этого сезона в Чемпионшипе никаких проблем вообще не возникло.

Все прогнозы на АПЛ

«Фулхэм» быстро открыл счет, а затем после перерыва еще дважды поразил ворота соперника. Забивали «Ипсвичу» Гарри Уилсон, Родриго Муньис и Том Кэрни.

В АПЛ «дачники» выдали два фееричных матча против «Ноттингема» и «Вест Хэма» в течении недели, завершившиеся разгромом соперников со счетом 5:0. Но в последнем туре последовало поражение 0:3 «Ньюкасла», но там, на ход матча повиляло ранее удаление Рауля Хименеса.

Прогноз и ставка

В этом четвертьфинале букмекеры отдают предпочтение «Эвертону», на победу которого дают коэффициент 2,05, а на «Фулхэм» — 3,60. Ничья — 3,70.

Обе команды сейчас находятся в отличной физической форме, немало забивают, все ведущие футболисты в строю.

Для обоих соперников матч очень важен, поэтому будут играть оптимальные составы. Мы считаем, что неплохим вариантом для прогноза и ставки станет обе забьют за 1,77.

Любители рискнуть могут попробовать взять ставку на победу «Фулхэма» в основное время за 3,60. Пора уже «ирискам» потерпеть поражение. А вообще шансы в этом матче у соперников примерно равны.