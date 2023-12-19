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    «Аль-Иттихад» победит без проблем

    «Аль-Фейсали» Амман — «Аль-Иттихад» Джидда. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Кубок короля Саудовской Аравии, 19 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Аль-Иттихад Джидда
    Прогноз и ставки на «Аль-Фейсали» Амман — «Аль-Иттихад» Джидда
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    Карим Бензема
    «Аль-Фейсали» Амман сыграет на своем поле с «Аль-Иттихадом» Джидда в рамках 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 17:45 мск. «Аль-Фейсали» Амман — «Аль-Иттихад» Джидда: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Аль-Фейсали» Амман

    Эта команда выступает в первом аравийском дивизионе. Правда, «Аль-Фейсали» Амман находится там лишь на 5 месте.

    Между тем, отставание от зоны повышения в классе составляет всего 3 очка. Вот только частые потери очков не делают чести команде.

    В минувшем туре чемпионата «Аль-Фейсали» Амман добыл три очка. Команда в перестрелке одолела «Аль-Аин» (4:3).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Аль-Иттихадом» для команды традиционно складываются неудачно. Две последних очных встречи были проиграны.

    И уж наверняка хозяева постараются дать бой столь сильному оппоненту. Отсиживаться сугубо в тылах команда точно не будет.

    «Аль-Иттихад» Джидда

    Эта команда в нынешнем сезоне пока не особо блистает. «Аль-Иттихад» Джидда находится на 5 месте, отставая от лидера на 19 очков.

    Зато вернулся в состав Карим Бензема. Опытнейший форвард уже отличился 9 голами в чемпионате Саудовской Аравии.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Иттихад» Джидда вылетел из Клубного чемпионата мира, уступив «Аль-Ахли» (1:3).

    Теперь команда мотивирована подняться в группу лидеров чемпионата, да и в Кубке короля преуспеть не помешает. Тем паче, с таким-то подбором игроков.

    Наверняка «Аль-Иттихад» Джидда будет активно атаковать. Гости явно сильнее соперника, и вполне способны сыграть на классе.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Иттихада» Джидда предлагают — 2.20.

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    На викторию «Аль-Фейсали» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.50.

    Гости явно сильнее полпреда первого дивизиона, к тому же имеют отличный подбор атакующих исполнителей.

    Наш прогноз — Победа «Аль-Иттихада» Джидда. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.

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    «Аль-Фейсали» Амман — «Аль-Иттихад» Джидда: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 19.12.2023. Прогнозы на футбол. «Аль-Иттихад» победит без проблем
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