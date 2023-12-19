«Аль-Фейсали» Амман сыграет на своем поле с «Аль-Иттихадом» Джидда в рамках 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 17:45 мск. «Аль-Фейсали» Амман — «Аль-Иттихад» Джидда: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аль-Фейсали» Амман

Эта команда выступает в первом аравийском дивизионе. Правда, «Аль-Фейсали» Амман находится там лишь на 5 месте.

Между тем, отставание от зоны повышения в классе составляет всего 3 очка. Вот только частые потери очков не делают чести команде.

В минувшем туре чемпионата «Аль-Фейсали» Амман добыл три очка. Команда в перестрелке одолела «Аль-Аин» (4:3).

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Поединки с «Аль-Иттихадом» для команды традиционно складываются неудачно. Две последних очных встречи были проиграны.

И уж наверняка хозяева постараются дать бой столь сильному оппоненту. Отсиживаться сугубо в тылах команда точно не будет.

«Аль-Иттихад» Джидда

Эта команда в нынешнем сезоне пока не особо блистает. «Аль-Иттихад» Джидда находится на 5 месте, отставая от лидера на 19 очков.

Зато вернулся в состав Карим Бензема. Опытнейший форвард уже отличился 9 голами в чемпионате Саудовской Аравии.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Иттихад» Джидда вылетел из Клубного чемпионата мира, уступив «Аль-Ахли» (1:3).

Теперь команда мотивирована подняться в группу лидеров чемпионата, да и в Кубке короля преуспеть не помешает. Тем паче, с таким-то подбором игроков.

Наверняка «Аль-Иттихад» Джидда будет активно атаковать. Гости явно сильнее соперника, и вполне способны сыграть на классе.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Иттихада» Джидда предлагают — 2.20.

На викторию «Аль-Фейсали» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.50.

Гости явно сильнее полпреда первого дивизиона , к тому же имеют отличный подбор атакующих исполнителей.

Наш прогноз — Победа «Аль-Иттихада» Джидда. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.