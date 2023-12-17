«Фиорентина» сыграет на своем поле с «Вероной» в рамках 16-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 17:00 мск. «Фиорентина» — «Верона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Фиорентина»

Эта команда нынешний сезон проводит в привычной борьбе за выход в еврокубки. «Фиорентина» находится на 7 строчке турнирной таблицы.

С реализацией у флорентийцев складывается неплохо, но без особого лоска. Забито 24 мяча в 15 матчах Серии А.

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В своем предыдущем поединке «фиалки» не смогли победить. Флорентийцы расписали мировую с «Ференцварошем» (1:1) в рамках Лиги конференций.

Все прогнозы на Серию А

Матчи с веронцами для команды традиционно проходят продуктивно. Из пяти последних очных поединков выиграно три при двух ничьих.

И уж наверняка «Фиорентина» будет максимально активна у ворот оппонента. Тем паче, веронцы нынче твердо стоят на вылет.

«Верона»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. «Верона» докатилась до борьбы за выживание, находясь на 19 месте.

Интересно, что в 15 своих поединках «Верона» победила лишь дважды. А вот проигрывает команда фактически каждый свой второй матч.

Свой последний поединок команда провела довольно успешно. «Верона» расписала мировую с сильным «Лацио» (1:1).

Эта ничья стала для команды третьей кряду. А вот последняя виктория в рамках Серии А случилась еще в конце августа.

Наверняка «Верона» не собирается лишь отсиживаться в обороне. Гости явно постараются добыть хотя бы балл.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фиорентины» предлагают — 1.45.

На викторию «Вероны» дают — 6.00, ничья оценена — в 4.75.

На стороне флорентийцев преимущество своей арены, к тому же «фиалки» выглядят явно веселее одного из аутсайдеров .

Наш прогноз — Победа «Фиорентины» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.05.