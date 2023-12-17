«Фиорентина»
Эта команда нынешний сезон проводит в привычной борьбе за выход в еврокубки. «Фиорентина» находится на 7 строчке турнирной таблицы.
С реализацией у флорентийцев складывается неплохо, но без особого лоска. Забито 24 мяча в 15 матчах Серии А.
Коэффициенты матча Фиорентина — Верона
В своем предыдущем поединке «фиалки» не смогли победить. Флорентийцы расписали мировую с «Ференцварошем» (1:1) в рамках Лиги конференций.
Матчи с веронцами для команды традиционно проходят продуктивно. Из пяти последних очных поединков выиграно три при двух ничьих.
И уж наверняка «Фиорентина» будет максимально активна у ворот оппонента. Тем паче, веронцы нынче твердо стоят на вылет.
«Верона»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. «Верона» докатилась до борьбы за выживание, находясь на 19 месте.
Интересно, что в 15 своих поединках «Верона» победила лишь дважды. А вот проигрывает команда фактически каждый свой второй матч.
Свой последний поединок команда провела довольно успешно. «Верона» расписала мировую с сильным «Лацио» (1:1).
Эта ничья стала для команды третьей кряду. А вот последняя виктория в рамках Серии А случилась еще в конце августа.
Наверняка «Верона» не собирается лишь отсиживаться в обороне. Гости явно постараются добыть хотя бы балл.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фиорентины» предлагают — 1.45.
На викторию «Вероны» дают — 6.00, ничья оценена — в 4.75.
На стороне флорентийцев преимущество своей арены, к тому же
Наш прогноз — Победа «Фиорентины» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.05.