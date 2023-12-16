«Майнц»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает неудачно. «Майнц» находится на предпоследнем 17 месте в таблице.
Главным бичом команды является крайне слабая атака. В 14 поединках Бундеслиги игроки «Майнца» сподобились забить всего 12 раз.
Коэффициенты матча Майнц — Хайденхайм
В минувшем туре чемпионата «Майнц» добыл один зачетный пункт. На выезде команда расписала мировую с «Кельном» (0:0).
Более того, «Майнц» не забивает уже в двух матчах кряду. Последняя виктория случилась еще больше месяца назад.
В этом поединке хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Отступать им попросту некуда, да и соперник вполне удобоваримый.
«Хайденхайм»
Эта команда в нынешнем сезоне не избежит борьбы за выживание. Сейчас «Хайденхайм» находится на 13 месте турнирной таблицы.
Вот только оборона частенько дает сбои. В 14 поединках Бундеслиги пропущено уже 30 мячей, да и гандикап от опасной зоны всего 4 очка.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Хайденхайм» дома перестрелял «Дармштадт» (3:2).
А вот до того новичок элиты дал бой «РБ Лейпцигу». Вот только в итоге команда все равно уступила «быкам» (1:2).
Наверняка «Хайденхайм» будет стремиться добыть хотя бы балл. Гости явно рассчитывают на контратаки.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Майнца» предлагают — 1.71.
На викторию «Хайденхайма» дают — 4.99, ничья оценена — в 4.32.
«Майнц» сильнее соперника, к тому же
Наш прогноз — Победа «Майнца» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.15.