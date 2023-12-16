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    «Майнц» быстро возьмет свое

    «Майнц» — «Хайденхайм». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, Бундеслига, 16 декабря 2023 года

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    «Майнц»
    «Майнц» сыграет на своем поле с «Хайденхаймом» в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 17:30 мск. «Майнц» — «Хайденхайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Декабря 2023 года
    Майнц
  • Майнц
    •  Майнц 17:30 Хайденхайм Хайденхайм
  • Хайденхайм-на-Бренце
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    «Майнц»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает неудачно. «Майнц» находится на предпоследнем 17 месте в таблице.

    Главным бичом команды является крайне слабая атака. В 14 поединках Бундеслиги игроки «Майнца» сподобились забить всего 12 раз.

    Коэффициенты матча Майнц — Хайденхайм

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    В минувшем туре чемпионата «Майнц» добыл один зачетный пункт. На выезде команда расписала мировую с «Кельном» (0:0).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Более того, «Майнц» не забивает уже в двух матчах кряду. Последняя виктория случилась еще больше месяца назад.

    В этом поединке хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Отступать им попросту некуда, да и соперник вполне удобоваримый.

    «Хайденхайм»

    Эта команда в нынешнем сезоне не избежит борьбы за выживание. Сейчас «Хайденхайм» находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Вот только оборона частенько дает сбои. В 14 поединках Бундеслиги пропущено уже 30 мячей, да и гандикап от опасной зоны всего 4 очка.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Хайденхайм» дома перестрелял «Дармштадт» (3:2).

    А вот до того новичок элиты дал бой «РБ Лейпцигу». Вот только в итоге команда все равно уступила «быкам» (1:2).

    Наверняка «Хайденхайм» будет стремиться добыть хотя бы балл. Гости явно рассчитывают на контратаки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Майнца» предлагают — 1.71.

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    На викторию «Хайденхайма» дают — 4.99, ничья оценена — в 4.32.

    «Майнц» сильнее соперника, к тому же в родных стенах явно постарается улучшить свою голевую статистику.

    Наш прогноз — Победа «Майнца» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.15.

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    «Майнц» — «Хайденхайм»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 16.12.2023. Прогнозы на футбол. «Майнц» быстро возьмет свое
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