«Гавр» — «Ницца». Матч пройдет в рамках 16-го тура французской Лиги 1 16 декабря, начало — 19:00 (мск) «Гавр» — «Ницца»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Гавр»

Команда Далера Кузяева неплохо проявила себя в первой части сезона и располагается в середине турнирной таблицы французской Лиги 1, хоть у нее в последнее время и немного просели результаты.

В последнем туре «Гавр» показал футбол неплохого качества, но проиграл на последних секундах «Страсбуру» (1:2), не досмотрев за защитником эльзасцев при подаче углового. До этого было поражение со счетом 0:2 от «ПСЖ».

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Значительную часть того матча подопечные Луки Элснера провели в большинстве после удаления на первых минутах Доннаруммы, создали кучу моментов, но так и не смогли пробить поймавшего кураж резервного голкипера Арнау Тенаса. Зато сами не досмотрели за двумя контратаками парижан.

Календарь и таблица Лиги 1

«Гавр» обладает довольно качественной линией атаки, подписав уже по ходу сезона забивного Мохамеда Байо и опытного Джордана Айю. Все более важную роль с каждым туром играет Далер Кузяев, разгоняющий почти все атаки из середины поля.

«Ницца»

Команда с Лазурного берега пока главное открытие чемпионата, а молодой итальянец Франческо Фариоли претендует на лавры лучшего тренера чемпионата. Сейчас «Ницца» идет на втором месте с 32 очками, лишь недавно пропустив вперед «ПСЖ».

В последнем туре был уверенно обыгран крепкий «Реймс» со счетом 2:1. Голы в той встрече забивали Гаэтан Лаборд, выполнивший прекрасный обводящий удар, и Жереми Бога, который забил уже в самом конце встречи.

«Ницца» играет в очень организованный футбол, низким блоком, очень мало пропускает, но иногда раскрывается и показывает, что умеет хорошо играть в атаке при необходимости и при этом не безгрешна в обороне.

Атака и средняя линия у команды очень разнообразна и на зависть многим командам Лиги 1. Тут есть забивной Теренс Моффи, мощный Гаэтан Лаборд, дриблер Жереми Бога, тонкий распасовщик Морган Сансон и работящий Кеффрен Тюрам.

Прогноз и ставка

Перед матчем букмекеры дают на победу «Гавр» — 4,90, а на «Ниццу» — 1,94. Ничья идет за 3,30.

Хоть обе команды и не показывают высокой результативности в последнее время, все равно стоит ждать от них забитых голов.

«Гавру» очень не везло в последних турах, мяч просто не шел в ворота соперников. «Ницца» также по многим статистическим показателям должна забивать больше. Наш прогноз и ставка: тотал больше 2 за 1,85.

Любители рискнуть могут попробовать ставку на обе забьют и тотал больше 2,5 за 3,10.