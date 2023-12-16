В субботу, 16 декабря, во 20-м испанской Сегунды «Андорра» на своем поле примет «Эспаньол». Начало игры — в 18:15 по мск. «Андорра» — «Эспаньол»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Андорра»

«Андорра» с 22 зачетными пунктами разместилась на 17 строке в турнирной таблице второго испанского дивизиона, оторвавшись всего на три балла от зоны вылета.

«Трехцветные» к данному поединку подходят с 4-матчевой беспроигрышной серией. В этот период они добились одной виктории и расписали три мировые. Одну из них в прошлом туре — в гостях с «Эйбаром» 2:2.

Коэффициенты матча ФК Андорра — Эспаньол 1X2Новым игрокам 3.103.152.45Бонус$9500

До этой же удачной серии клуб из Княжества проиграли три поединка чемпионата из четырех и в двух случаях даже не смог забить, а также один матч в этом отрезке он выиграл.

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На своем поле «Андорра» в текущем розыгрыше Сегунды провела девять встреч, в которых добилась пяти викторий, расписала одну мировую и трижды терпела фиаско.

«Эспаньол»

«Эспаньол», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в Сегунде на текущий момент расположился с 32 набранными баллами на четвертой строке и отстает от второй на три очка.

Каталонский коллектив в отрезке последних шести встреч в рамках Сегунды проиграл только в одной из них. Еще в этот период он добился двух викторий и трижды играл вничью.

Календарь и таблица испанской Примеры

Одна из мировых пришлась на прошлый тур, когда «попугаи» на своем поле поделили очки с «Сарагосой» 1:1, а игровым днем ранее уступили на выезде 0:2 «Овьедо».

Вне родных стенах клуб из Барселоны в этом чемпионате проиграл четыре матча из девяти проведенных, три игры он еще выиграл и дважды сыграл вничью.

Ранее между собой эти клубы не встречались. И этот поединок станет дебютным в их противостоянии.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Эспаньола» предлагают — 2.26.

На викторию «Андорры» дают — 3.23, ничья оценена — в 3.28.

Прогнозируем, что соперники смогут обменяться голами в этой игре, ведь они в своем последнем отрезке редко когда уходят с поля без результативного действия.

И также ставим в этом поединке на то, что победитель не будет определен и первая очная игра этих клубов завершится вничью.