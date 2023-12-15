В пятницу, 15 декабря, в рамках 16-го тура третьего французского дивизиона «Дижон» на своем поле примет «Сошо». Начало игры запланировано на 21:30 по мск. «Дижон» — «Сошо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Дижон»

«Дижон», который еще не так давно выступал в элите французского футбола, в текущем сезоне в третьем дивизионе на данный момент идет с 22 очками на седьмой позиции, уступая проходной второй пять баллов.

«Совы» в данном первенстве смогли отпраздновать шесть викторий в 14 проведенных встречах. А также они по четыре раза уступали и играли вничью, забили 19 голов при 16 пропущенных.

В рамках чемпионата страны «красно-белые» не проигрывают вот уже на протяжении шести игр, выиграв четыре из них. В прошлом туре они дома одолели «Ред Стар» 3:1 и эта виктория стала для них третьей кряду.

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В домашних поединках текущего первенства «Дижон» отпраздновал пять викторий, дважды сыграл вничью и потерпел только одно фиаско.

«Сошо»

«Сошо» в прошлом сезоне выступал во втором дивизионе и в третий был переведен не по спортивному принципу. И сейчас он идет там на строку выше предстоящего оппонента, имея на счету те же 22 очка.

Клуб из Монбельяра добился шести викторий в текущем первенстве, четыре встречи он еще завершил миром и потерпел пять поражений, разница мячей составляет 26:22.

У «желто-синих» только одно фиаско за девять последних матчей чемпионата. Помимо него, в этот период они по четыре раза играли вничью и побеждали. Одна из викторий была в прошлом туре дома над аутсайдером «Мариняном» 4:0.

В гостевых поединках текущего чемпионата «Сошо» добыл только два выигрыша в восьми матчах. Три раза он еще уступал и столько же встреч свел вничью.

В пяти последних очных противостояниях этих клубов трижды сильнее оказался «Сошо», один поединок остался за «Дижоном» и еще одна встреча завершилась вничью.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Дижона» предлагают — 2.17.

На викторию «Сошо» дают — 3.26, ничья оценена — в 3.25.

Прогнозируем, что поединок соседей по турнирке принесет обоюдный обмен забитыми мячами, так как эти команды отличаются неплохой результативностью в этом сезоне.

А что касаемо исхода матча, то прогнозируем здесь мировой исход.