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    «Слован» будет ближе к победе

    «Слован» — «Олимпия». Ставка (к. 2.39) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 6, квартет А, 14 декабря 2023 года

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    «Слован» — «Лилль»
    В четверг, 14 декабря словацкий «Слован» на своем поле примет словенскую «Олимпию». Это будет матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете А. Встреча начнётся в 23:00 (мск). «Слован» — «Олимпия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига конференций. Группа A 14 Декабря 2023 года
    Слован
  • Либерец
    •  Слован 23:00 Олимпия Любляна Олимпия Любляна
  • Лига конференций. Группа A
    •

    «Слован»

    «Слован» в Лиге конференций занимает второе место с 10 набранными очками, команда обеспечила себе место в плей-офф еврокубка. За 5 матчей коллектив из Словакии выиграл три, один матч завершил вничью и лишь одну встречу проиграл.

    В 5-м туре группового этапа «Слован» выиграл у лучшей команды Фарерских островов — «Клаксвика» (2:1 — победа в гостях).

    Коэффициенты матча Слован — Олимпия Любляна

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  • 1.554.405.90Бонус$9500
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    В остальных матчах были зафиксированы ничья и поражение с «Лиллем» (1:1 и 1:2), победа над «Олимпией» (1:0) и еще одна виктория над «Клаксвиком» (2:1).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Словакии «Слован» занимает 1 место в турнирной таблице — в ативе команды 42 очка. Идущая на втором месте «Жилина» отстает на 4 пункта.

    «Олимпия»

    «Олимпия» лишилась теоретических и математических шансов на выход в плей-офф Лиги конференций. В 5 матчах клуб из Любляны выиграл лишь одну встречу. В Это была победа над «Клаксвиком» (2:0).

    В остальных играх было зафиксировано поражение, «Олимпия» дважды проиграла «Лиллю» (0:2 — поражение дома и 0:2 — фиаско дома), уступила «Клаксвику» (0:3 — проигрыш в гостях) и «Словану» (0:1 — проигрыш дома).

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  • 09/12/2023

    • В турнирной таблице чемпионата Словении «Олимпия» занимает 2 место, набрав 37 очков. От лидера чемпионской гонки — «Целе» отставание составляет 7 баллов.

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры верят в хозяев. На победу «Слована» в этом матче можно поставить за 1.54, ничью оценивают в 4.25, а победу «Олимпии» — за 5.75.

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    Прогноз: «Слован» — фаворит и обязан обыгрывать немотивированного соперника.

    Ставка: Фора «Слована» (-1.5) с коэффициентом 2.39.

    Альтернативный прогноз: Можно рискнуть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.29.

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    «Слован» — «Олимпия»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 14.12.2023. Прогнозы на футбол. «Слован» будет ближе к победе
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