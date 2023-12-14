В четверг, 14 декабря словацкий «Слован» на своем поле примет словенскую «Олимпию». Это будет матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете А. Встреча начнётся в 23:00 (мск). «Слован» — «Олимпия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Слован»

«Слован» в Лиге конференций занимает второе место с 10 набранными очками, команда обеспечила себе место в плей-офф еврокубка. За 5 матчей коллектив из Словакии выиграл три, один матч завершил вничью и лишь одну встречу проиграл.

В 5-м туре группового этапа «Слован» выиграл у лучшей команды Фарерских островов — «Клаксвика» (2:1 — победа в гостях).

Коэффициенты матча Слован — Олимпия Любляна 1X2Новым игрокам 1.554.405.90Бонус$9500

В остальных матчах были зафиксированы ничья и поражение с «Лиллем» (1:1 и 1:2), победа над «Олимпией» (1:0) и еще одна виктория над «Клаксвиком» (2:1).

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Словакии «Слован» занимает 1 место в турнирной таблице — в ативе команды 42 очка. Идущая на втором месте «Жилина» отстает на 4 пункта.

«Олимпия»

«Олимпия» лишилась теоретических и математических шансов на выход в плей-офф Лиги конференций. В 5 матчах клуб из Любляны выиграл лишь одну встречу. В Это была победа над «Клаксвиком» (2:0).

В остальных играх было зафиксировано поражение, «Олимпия» дважды проиграла «Лиллю» (0:2 — поражение дома и 0:2 — фиаско дома), уступила «Клаксвику» (0:3 — проигрыш в гостях) и «Словану» (0:1 — проигрыш дома).

В турнирной таблице чемпионата Словении «Олимпия» занимает 2 место, набрав 37 очков. От лидера чемпионской гонки — «Целе» отставание составляет 7 баллов.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры верят в хозяев. На победу «Слована» в этом матче можно поставить за 1.54, ничью оценивают в 4.25, а победу «Олимпии» — за 5.75.

Прогноз: «Слован» — фаворит и обязан обыгрывать немотивированного соперника.

Ставка: Фора «Слована» (-1.5) с коэффициентом 2.39.

Альтернативный прогноз: Можно рискнуть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.29.