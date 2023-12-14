«Магальянес»
Эта команда в чемпионате Чили выступила провально. «Магальянес» по итогам сезона вылетел из элитного дивизиона.
В 30 матчах чемпионата команда пропустила в свои ворота 49 мячей. Да и побеждал «Магальянес» нечасто: всего 8 викторий.
Свой предыдущий поединок команда проиграла. Дома она не сумела взять очки в матче с «Кокьюимбо» (2:3).
Да и вообще, матчи против «Коло-Коло» команде даются сложно. Из трех очных поединков проиграно два при одном паритете.
И уж наверняка «Магальянес» будет действовать вторым номером. Свои шансы номинальные хозяева будут искать в контhигре.
«Коло-Коло»
Эта команда завершила сезон на 3 месте в чемпионате. «Коло-Коло» отстал от чемпиона всего лишь на три очка.
Команда не столь результативна в атаке. В 30 матчах чемпионата игроки «Коло-Коло» забили всего 45 мячей.
Вот только в последних матчах команда выглядела не столь уверенно. «Коло-Коло» чередовал относительно успешные поединки с блеклыми.
Правда, в заключительном туре чемпионата Чили команде удалось победить. На выезде она минимально переиграла «Курико Юнидо».
Наверняка «Коло-Коло» будет максимально активно атаковать. Номинальные гости явно начнут встречу агрессивно.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Коло-Коло» предлагают — 1.62.
На викторию «Магальянеса» дают — 5.00, ничья оценена — в 4.15.
«Коло-Коло» явно сильнее соперника, и уж точно
Наш прогноз — Победа «Коло-Коло» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.07.