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    «Коло-Коло» начинает и выигрывает

    «Магальянес» — «Коло-Коло». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Кубок Чили, 14 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Магальянес» — «Коло-Коло»
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    «Коло-Коло»
    «Магальянес» сыграет на своем поле с «Коло-Коло» в рамках финала Кубка Чили. Матч пройдет 14 декабря, начало — в 01:00 мск. «Магальянес» — «Коло-Коло»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Магальянес»

    Эта команда в чемпионате Чили выступила провально. «Магальянес» по итогам сезона вылетел из элитного дивизиона.

    В 30 матчах чемпионата команда пропустила в свои ворота 49 мячей. Да и побеждал «Магальянес» нечасто: всего 8 викторий.

    Свой предыдущий поединок команда проиграла. Дома она не сумела взять очки в матче с «Кокьюимбо» (2:3).

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    Да и вообще, матчи против «Коло-Коло» команде даются сложно. Из трех очных поединков проиграно два при одном паритете.

    И уж наверняка «Магальянес» будет действовать вторым номером. Свои шансы номинальные хозяева будут искать в контhигре.

    «Коло-Коло»

    Эта команда завершила сезон на 3 месте в чемпионате. «Коло-Коло» отстал от чемпиона всего лишь на три очка.

    Команда не столь результативна в атаке. В 30 матчах чемпионата игроки «Коло-Коло» забили всего 45 мячей.

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    • Вот только в последних матчах команда выглядела не столь уверенно. «Коло-Коло» чередовал относительно успешные поединки с блеклыми.

    Правда, в заключительном туре чемпионата Чили команде удалось победить. На выезде она минимально переиграла «Курико Юнидо».

    Наверняка «Коло-Коло» будет максимально активно атаковать. Номинальные гости явно начнут встречу агрессивно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Коло-Коло» предлагают — 1.62.

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    На викторию «Магальянеса» дают — 5.00, ничья оценена — в 4.15.

    «Коло-Коло» явно сильнее соперника, и уж точно побежит в атаку с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Коло-Коло» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.07.

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    «Магальянес» — «Коло-Коло»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 14.12.2023. Прогнозы на футбол. «Коло-Коло» начинает и выигрывает
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