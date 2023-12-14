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    Соперники сыграют в открытый футбол?

    «Лугано» — «Бешикташ». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 6, квартет D, 14 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лугано» — «Бешикташ»
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    «Брюгге» — «Бешикташ»
    В четверг, 14 декабря швейцарский «Лугано» сыграет против турецкого «Бешикташа». Это будет матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете D. Встреча начнётся в 23:00 (мск). «Лугано» — «Бешикташ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Лугано»

    «Лугано» потерял все шансы на проход в плей-офф Лиги конференций. В пяти матчах швейцарский клуб набрал всего 4 очка при одной победе, одной ничьей и трех поражениях.

    В рамках 5-го тура группового этапа «Лугано» проиграл «Будё-Глимту» (2:5). Также швейцарцы дважды уступили «Брюгге» (1:3 — поражение дома и 0:2 — проигрыш в гостях).

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    В стартовых двух турах были победа над «Бешикташем» (3:2) и ничья с «Будё-Глимтом» (0:0).

    В чемпионате Швейцарии «Лугано» идет на 5 месте с активом в 25 очков. В 17-м туре команда переиграла «Винтертур» (2:1).

    «Бешикташ»

    «Бешикташ» замыкает турнирную таблицу в группе D, в 5 матчах турецкая команда набрала всего одно очко. Случилось это в 1-м туре основной сетки Лиги конференций. Стамбульский клуб обменялся голами с «Брюгге» (1:1).

    В остальных встречах футболисты «Бешикташа» потерпели фиаско. Так турецкая команда дважды проиграла «Будё-Глимту» (1:2 — проигрыш дома и 1:3 — поражение в гостях) и по разу уступила «Лугано» (2:3 — поражение дома).

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    • В рамках 5-го тура «Бешикташ» на своей арене с крупным счетом проиграл «Брюгге» (0:5). В чемпионате Турции «Бешикташ» занимает 5 место при 8 победах, 2 ничьих и 5 поражениях. В активе команды 26 очков, отставание от лидера «Фенербахче» составляет 14 баллов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяев. На победу «Лугано» можно поставить за 2.05, ничью оценивают в 3.70, а на победу «Бешикташа» — в 3.32.

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    Прогноз: В прошлый оба клуба выдали классный и результивный футбол, в котором было забито 5 голов. Турнирных задач футболисты «Лугано» и «Бешикташа» не решают. Так что мы можем ожидать яркую игру со стороны команд.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

    Альтернативный прогноз: «Лугано» и «Бешикташ» любят играть в открытый футбол, редко оглядываясь на собственные ворота. Так что от игры можно ожидать много забитых мячей.

    Альтернативная ставка: ТБ 4 с коэффициентом 3.92.

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    «Лугано» — «Бешикташ»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 14.12.2023. Прогнозы на футбол. Соперники сыграют в открытый футбол?
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