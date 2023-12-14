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    «Эстудиантес» завоюет Кубок Аргентины

    «Эстудиантес» — «Дефенса и Хустисия». Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, Кубок Аргентины, 14 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эстудиантес» — «Дефенса и Хустисия»
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    «Эстудиантес»
    «Эстудиантес» сыграет на своем поле с «Дефенса и Хустисия» в рамках финала Кубка Аргентины. Матч пройдет 14 декабря, начало — в 03:10 мск. «Эстудиантес» — «Дефенса и Хустисия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Эстудиантес»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне нестабильно. «Эстудиантес» по итогам сезона в Кубке Профессиональной лиги занял 9 место.

    Зато в последних матчах команда выглядела довольно прилично. Например, ей удалось переиграть «Боку Хуниорс» (3:2).

    Свой предыдущий поединок команда свела в ничью. «Эстудиантес» в родных стенах не сумел одолеть «Ланус» (1:1).

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    Да и вообще, матчи против «Дефенса и Хустисия» команде даются сложно. Из пяти последних очных поединков проиграно три при одной виктории.

    И уж наверняка «Эстудиантес» будет действовать вторым номером. Свои шансы номинальные хозяева будут искать в контратаках.

    «Дефенса и Хустисия»

    Эта команда завершила сезон на 12 месте в Кубке Профессиональной лиги. «Дефенса и Хустисия» в 14 матчах выиграла всего лишь трижды.

    Команда не столь результативна в атаке. Да и вообще, «Дефенса и Хустисия» не блещет стабильностью в игре и результатах.

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    • Вот и в последних матчах команда выглядела не столь уверенно. «Дефенса и Хустисия» может похвастать лишь минимальной победой над «Сан-Лоренсо».

    А вот свой последний поединок команда провалила. В ее воротах игроки «Ньюэллс Олд Бойс» расписались трижды (0:3).

    Наверняка «Дефенса и Хустисия» будет активно атаковать. Номинальные гости могут и обязаны прибавлять по всем показателям.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Эстудиантеса» предлагают — 2.31.

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    На викторию «Дефенса и Хустисия» дают — 3.29, ничья оценена — в 3.13.

    «Эстудиантес» явно постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Наш прогноз — Победа «Эстудиантеса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.31. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.32.

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    «Эстудиантес» — «Дефенса и Хустисия»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 14.12.2023. Прогнозы на футбол. «Эстудиантес» завоюет Кубок Аргентины
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