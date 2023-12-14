«Эстудиантес»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне нестабильно. «Эстудиантес» по итогам сезона в Кубке Профессиональной лиги занял 9 место.
Зато в последних матчах команда выглядела довольно прилично. Например, ей удалось переиграть «Боку Хуниорс» (3:2).
Свой предыдущий поединок команда свела в ничью. «Эстудиантес» в родных стенах не сумел одолеть «Ланус» (1:1).
Да и вообще, матчи против «Дефенса и Хустисия» команде даются сложно. Из пяти последних очных поединков проиграно три при одной виктории.
И уж наверняка «Эстудиантес» будет действовать вторым номером. Свои шансы номинальные хозяева будут искать в контратаках.
«Дефенса и Хустисия»
Эта команда завершила сезон на 12 месте в Кубке Профессиональной лиги. «Дефенса и Хустисия» в 14 матчах выиграла всего лишь трижды.
Команда не столь результативна в атаке. Да и вообще, «Дефенса и Хустисия» не блещет стабильностью в игре и результатах.
Вот и в последних матчах команда выглядела не столь уверенно. «Дефенса и Хустисия» может похвастать лишь минимальной победой над «Сан-Лоренсо».
А вот свой последний поединок команда провалила. В ее воротах игроки «Ньюэллс Олд Бойс» расписались трижды (0:3).
Наверняка «Дефенса и Хустисия» будет активно атаковать. Номинальные гости могут и обязаны прибавлять по всем показателям.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Эстудиантеса» предлагают — 2.31.
На викторию «Дефенса и Хустисия» дают — 3.29, ничья оценена — в 3.13.
«Эстудиантес» явно
Наш прогноз — Победа «Эстудиантеса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.31. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.32.